Retiro AFP EN VIVO: hoy debate la Comisión de Economía y tiene el camino libre para aprobarlo

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Edwin Montesinos Nolasco

Finalmente, se debatirá el retiro
Finalmente este miércoles 17 de septiembre se ha puesto en agenda el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). En su cuarta sesión ordinaria la Comisión de Economía, Victor Flores Ruíz ha colocado como uno de los puntos a debatir el dictamen y votación de poco más de 15 proyectos de ley que buscan aprobar el octavo acceso a los fondos privados de pensiones.

14:24 hsHoy

MEF ratifica respaldo al octavo retiro AFP tras acuerdo con Dina Boluarte: “No implica un cambio de posición”

El ministro Raúl Pérez Reyes señaló que la decisión responde a la necesidad urgente de brindar liquidez a familias, aunque reconoció los riesgos económicos y llamó a un retiro responsable

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, ratificó este lunes su respaldo al octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), luego de que la presidenta Dina Boluarte adelantara el fin de semana que el Ejecutivo apoyaría la medida.

14:04 hsHoy

Congresistas se preparan para el debate

13:37 hsHoy

Retiro AFP inminente: Congreso y el Ejecutivo a favor de la medida, luego de las protestas

Luego de la marcha a favor del octavo retiro de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) y en contra de la reforma de pensiones, el Ejecutivo cambio de tono y el Congreso cedió ante el debate

Luego de la marcha, y con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte —un cambio de posición desde el Ejecutivo— el retiro AFP ha conseguido tener mayor apoyo y se debatirá en la Comisión de Economía.

El pasado domingo 14 de septiembre Dina Boluarte —luego de la marcha a favor del retiro AFP y en contra de la reforma de pensiones—dio su apoyo a la medida que un bloque del Congreso ha venido buscando desde la anterior legislatura, luego del vencimiento del séptimo acceso (vigente el 2024).

13:18 hsHoy

Retiro AFP 2025: Este es el monto que se desembolsaría y lo que debe pasar para que se apruebe

Hay 20 proyectos de retiro AFP para todos los afiliados, sin restricciones, pero aún no se sabe por cuál apostará la Comisión de Economía

El retiro AFP está por llegar a tus manos. El camino hacia su aprobación ha ganado más impulsadores.

El pasado lunes 15 de septiembre se presentó un nuevo proyecto de ley para viabilizar el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), con el cual ya suman 20 proyectos de ley que buscan la medida —una busca dar 5 UIT (S/26 mil 750)—.

13:09 hsHoy

Marcha contra las AFP hace cambiar de posición al Gobierno

La marcha contra las AFP marcó el primer hito en esta nueva etapa de apoyo al retiro AFP.

Como se sabe, hasta ahora no se había realizado ni el debate ni la votación del octavo retiro AFP en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Inclusive los pedidos de José Luna (Podemos Perú) de exonerar del debate en esta comisión no fueron apoyados por todas las bancadas.

Sin embargo, ahora con el apoyo de Renovación Popular y Fuerza Popular, quienes han criticado el límite a los retiros en la reforma que ellos mismos aprobaron, la medida tendría mayor aprobación desde el Congreso. Es más, luego de las marchas en contra del sistema de pensiones privado con las AFP, a menos de un año para las elecciones 2026, tanto el Congreso como el Ejecutivo han cambiado de posición con respecto a este tema.

13:09 hsHoy

La agenda de la Comisión de Economía

Los retiros que se debatirán
Los retiros que se debatirán son los de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) para todos los afiliados. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La Comisión de Economía de este 17 de septiembre parece ser larga. Tiene como último punto de agenda el debate del retiro AFP, y antes tendrá las exposiciones del MEF, la SBS y la Asociación de AFP.

Esta es la lista de temas en agenda:

  • Exposición del Ministro de Economía y Finanzas, Señor Raúl Pérez Reyes Espejo, sobre los siguientes puntos: i) Propuestas sobre el octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, particularmente sobre los propuestos por el Gobierno
  • Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Señor Sergio Javier Espinosa Chiroque, sobre los siguientes puntos: i) Impacto del octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Normas, medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
  • Exposición de la Presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Señora Ana Cecilia Jara Barboza, sobre los siguientes puntos: i) Impacto del octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Normas, medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
  • Debate y votación del Dictamen P.L. 6604/2023-CR, recaído en el Proyecto de Ley 06604/2023-CR y el Proyecto de Ley 10658/2024-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la amazonía, a fin de incluir nuevos distritos de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en sus alcances.
  • Debate y votación del Dictamen del P.L. 8563/2024-CR, recaído en el Proyecto de Ley 08563/2024-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los sevicios penitenciarios, a fin de fortalecer la participación del sector privado en la infraestructura penitenciaria”.
  • Debate y votación del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 09002/2024-CR, Proyecto de Ley 09003/2024-CR, Proyecto de Ley 09024/2024-CR, Proyecto de Ley 09103/2024-CR, Proyecto de Ley 09499/2024-CR, Proyecto de Ley 09571/2024-CR,  Proyecto de Ley 10153/2024-CR, Proyecto de Ley 10227/2024-CR, Proyecto de Ley 10355/2024-CR, Proyecto de Ley 10440/2024-CR, Proyecto de Ley 10483/2024-CR, Proyecto de Ley 10493/2024-CR, Proyecto de Ley 10614/2024-CR, Proyecto de Ley 10620/2024-CR, Proyecto de Ley 10684/2024-CR, Proyecto de Ley 10698/2024-CR, Proyecto de Ley 10782/2024-CR, Proyecto de Ley 11165/2024-CR, Proyecto de Ley 11169/2024-CR, Proyecto de Ley 11202/2024-CR, Proyecto11265/2024-CR, Proyecto de Ley 11274/2024-CR, Proyecto de Ley 11331/2024-CR, Proyecto de Ley 11385/2024-CR, Proyecto de Ley 11416/2024-CR, Proyecto de Ley 11439/2024-CR, que propone la “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta el monto de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”.
13:09 hsHoy

Comisión de Economía pone en agenda el debate del retiro AFP

Luego de la marcha, y con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte —un cambio de posición desde el Ejecutivo— el retiro AFP ha conseguido tener mayor apoyo y se debatirá en la Comisión de Economía.

“Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, estamos trabajando desde el primer día en temas que la ciudadanía demanda en favor del desarrollo económico del país, el retiro de los fondos de la AFP no es la excepción”, señaló el presidente Victor Flores Ruíz, parlamentario de Fuerza Popular.

Sin embargo, como se sabe, este a inicios del año se pronunció en contra de un nuevo retiro AFP. Al final, ha permitido que el debate se de, a pesar también de que su partido (quien también impulso la reforma de pensiones del Gobierno) estuviera en contra de la medida. Así también, el Gobierno participará de la agenda de hoy, ahora con una posición a favor del retiro AFP (un cambio de posición tras el mensaje de apoyo de Dina Boluarte).

