Retiro AFP EN VIVO: hoy debate la Comisión de Economía y tiene el camino libre para aprobarlo

Finalmente este miércoles 17 de septiembre se ha puesto en agenda el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400). En su cuarta sesión ordinaria la Comisión de Economía, Victor Flores Ruíz ha colocado como uno de los puntos a debatir el dictamen y votación de poco más de 15 proyectos de ley que buscan aprobar el octavo acceso a los fondos privados de pensiones.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, ratificó este lunes su respaldo al octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), luego de que la presidenta Dina Boluarte adelantara el fin de semana que el Ejecutivo apoyaría la medida.
El pasado domingo 14 de septiembre Dina Boluarte —luego de la marcha a favor del retiro AFP y en contra de la reforma de pensiones—dio su apoyo a la medida que un bloque del Congreso ha venido buscando desde la anterior legislatura, luego del vencimiento del séptimo acceso (vigente el 2024).
El pasado lunes 15 de septiembre se presentó un nuevo proyecto de ley para viabilizar el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), con el cual ya suman 20 proyectos de ley que buscan la medida —una busca dar 5 UIT (S/26 mil 750)—.
Marcha contra las AFP hace cambiar de posición al Gobierno
Como se sabe, hasta ahora no se había realizado ni el debate ni la votación del octavo retiro AFP en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Inclusive los pedidos de José Luna (Podemos Perú) de exonerar del debate en esta comisión no fueron apoyados por todas las bancadas.
Sin embargo, ahora con el apoyo de Renovación Popular y Fuerza Popular, quienes han criticado el límite a los retiros en la reforma que ellos mismos aprobaron, la medida tendría mayor aprobación desde el Congreso. Es más, luego de las marchas en contra del sistema de pensiones privado con las AFP, a menos de un año para las elecciones 2026, tanto el Congreso como el Ejecutivo han cambiado de posición con respecto a este tema.
La agenda de la Comisión de Economía
La Comisión de Economía de este 17 de septiembre parece ser larga. Tiene como último punto de agenda el debate del retiro AFP, y antes tendrá las exposiciones del MEF, la SBS y la Asociación de AFP.
Exposición del Ministro de Economía y Finanzas, Señor Raúl Pérez Reyes Espejo, sobre los siguientes puntos: i) Propuestas sobre el octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, particularmente sobre los propuestos por el Gobierno
Exposición del Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Señor Sergio Javier Espinosa Chiroque, sobre los siguientes puntos: i) Impacto del octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Normas, medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
Exposición de la Presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Señora Ana Cecilia Jara Barboza, sobre los siguientes puntos: i) Impacto del octavo retiro de fondos de la AFP. ii) Normas, medidas y alcances del Reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano
Debate y votación del Dictamen P.L. 6604/2023-CR, recaído en el Proyecto de Ley 06604/2023-CR y el Proyecto de Ley 10658/2024-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley 27037, Ley de promoción de la inversión en la amazonía, a fin de incluir nuevos distritos de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en sus alcances.
Debate y votación del Dictamen del P.L. 8563/2024-CR, recaído en el Proyecto de Ley 08563/2024-CR, que propone la “Ley que modifica el Decreto Legislativo 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los sevicios penitenciarios, a fin de fortalecer la participación del sector privado en la infraestructura penitenciaria”.
Comisión de Economía pone en agenda el debate del retiro AFP
“Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, estamos trabajando desde el primer día en temas que la ciudadanía demanda en favor del desarrollo económico del país, el retiro de los fondos de la AFP no es la excepción”, señaló el presidente Victor Flores Ruíz, parlamentario de Fuerza Popular.
Sin embargo, como se sabe, este a inicios del año se pronunció en contra de un nuevo retiro AFP. Al final, ha permitido que el debate se de, a pesar también de que su partido (quien también impulso la reforma de pensiones del Gobierno) estuviera en contra de la medida. Así también, el Gobierno participará de la agenda de hoy, ahora con una posición a favor del retiro AFP (un cambio de posición tras el mensaje de apoyo de Dina Boluarte).