Retiro AFP EN VIVO: hoy debate la Comisión de Economía y tiene el camino libre para aprobarlo

Comisión de Economía pone en agenda el debate del retiro AFP

“Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera , estamos trabajando desde el primer día en temas que la ciudadanía demanda en favor del desarrollo económico del país, el retiro de los fondos de la AFP no es la excepción”, señaló el presidente Victor Flores Ruíz, parlamentario de Fuerza Popular.

Sin embargo, como se sabe, este a inicios del año se pronunció en contra de un nuevo retiro AFP. Al final, ha permitido que el debate se de, a pesar también de que su partido (quien también impulso la reforma de pensiones del Gobierno) estuviera en contra de la medida. Así también, el Gobierno participará de la agenda de hoy, ahora con una posición a favor del retiro AFP (un cambio de posición tras el mensaje de apoyo de Dina Boluarte).