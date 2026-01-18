¿Sacarás los S/22.000 de tu AFP? Este lunes 19 vence el plazo: por qué conviene invertir en soles y en instrumentos de corto plazo

La fortaleza del sol peruano y su baja depreciación genera un entorno favorable para invertir en moneda local y reducir riesgo cambiario.

Este lunes 19 de enero es el último día para solicitar el retiro del fondo de pensiones. Gracias a la aprobación de la Ley del octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones, los aportantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán sacar hasta S/22.000 de sus cuentas individuales para usarlo como deseen.

Este plazo no solo representa una oportunidad para acceder a liquidez inmediata, sino que abre una ventana clave para reorganizar las finanzas personales en un contexto de volatilidad política y nuevas oportunidades en moneda local.

El retiro de fondos de AFP impulsa revisión de estrategias financieras

Especialistas en finanzas personales coinciden en que la gestión inteligente de este flujo extraordinario puede marcar la diferencia entre gastar el dinero de manera rápida y aprovecharlo para fortalecer la estabilidad financiera.

Alberto Abanto, Head Comercial en Inversiones IO, subraya que el retiro de AFP debe verse como una oportunidad para ordenar las cuentas personales y evaluar alternativas que permitan conservar el capital y generar rentabilidad.

“Si una persona está evaluando invertir en soles, este es un momento favorable. El sol peruano se ha consolidado como una de las monedas más fuertes de América Latina”, indica Abanto.

A esto se suma la credibilidad del Banco Central de Reserva (BCR) y el elevado nivel de reservas internacionales, factores que han permitido amortiguar choques externos y episodios de volatilidad.

La solidez del sol abre oportunidades para invertir en moneda local

El año 2026 será de especial cautela para los inversionistas en Perú, ya que el país enfrentará un proceso electoral general, tradicionalmente un periodo de mayor incertidumbre en el entorno económico y político.

En este contexto, Cristian Arens, especialista en finanzas personales y fundador de InvertirJoven, recomienda priorizar instrumentos de inversión de corto plazo. “Es una estrategia prudente que permite mantener la flexibilidad y reaccionar ante cualquier cambio en el panorama local o internacional”, explica Arens.

Entre las opciones de inversión en soles para el corto plazo, los expertos sugieren:

Crowdfunding inmobiliario : Esta modalidad permite a personas naturales participar en el financiamiento de proyectos inmobiliarios formales. Los retornos pueden promediar hasta un 25% por operación, con plazos de entre tres a seis meses, dependiendo del tipo de proyecto y las condiciones del mercado.

Sistemas de referidos : Este mecanismo, independiente de la inversión directa, se ha consolidado como una fuente de ingresos pasivos adicionales. Existen plataformas que ofrecen una rentabilidad anual adicional de entre 1% y 3% sobre el capital invertido por las personas referidas, lo que puede resultar atractivo para quienes cuentan con una red de contactos interesada en instrumentos alternativos.

Depósitos a plazo fijo: Para quienes buscan opciones más conservadoras y estables, los depósitos a plazo fijo siguen siendo una alternativa relevante. “No requieren montos elevados como el mercado inmobiliario y son ideales para perfiles conservadores que priorizan estabilidad y retornos predecibles”, señala Arens. Entre las principales opciones destacan Financiera OH (con tasas de hasta 5,5% anual), Financiera Efectiva (alrededor del 5,25%) y Banco Ripley (con tasas cercanas al 4,25%), dependiendo del monto y el plazo de la inversión.

La incertidumbre electoral refuerza la conveniencia de estrategias diversificadas

El contexto actual, con un sol fortalecido y un dólar débil respecto a monedas de la región, refuerza el atractivo de invertir en moneda local y reduce el riesgo cambiario. Así, la recomendación central es priorizar instrumentos de corto plazo y mantener la capacidad de reaccionar ante posibles cambios políticos y económicos que traiga el 2026.

La gestión estratégica del retiro de fondos de AFP puede convertirse no solo en una medida de liquidez inmediata, sino en una oportunidad para tomar decisiones financieras informadas, orientadas a la preservación de capital y a la obtención de retornos competitivos en el corto plazo.