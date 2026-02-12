Perú

Así van las encuestas a solo dos meses de las Elecciones 2026: cuatro candidatos empatados en el tercer lugar

La carrera presidencial en Perú mantiene su incertidumbre: Rafael López Aliaga lidera la intención de voto, mientras que cuatro postulantes comparten el tercer puesto según el más reciente sondeo de Ipsos Perú

Los cuatro candidatos que empatan
Los cuatro candidatos que empatan en el tercer lugar.

A dos meses de las Elecciones presidenciales de 2026 en Perú, la última encuesta nacional de Ipsos Perú publicada el 12 de febrero por el diario Perú 21 revela un escenario fragmentado, donde cuatro candidatos comparten el tercer lugar en intención de voto. El sondeo, realizado los días 5 y 6 de febrero, muestra que, aunque dos postulantes se han mantenido en los primeros lugares desde hace meses, cada uno apenas alcanza cifras cercanas al 10% de apoyo.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la preferencia con un 12% a nivel nacional. Su respaldo resulta especialmente fuerte en Lima, donde obtiene un 21%, pero desciende a 7% en el interior del país. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el segundo lugar con 8% en el total nacional, alcanzando 10% en Lima y 7% en el interior. Ningún otro candidato supera el 5% en la suma global, según la información presentada por Perú 21.

Empate cuádruple

El dato novedoso en esta medición es el empate cuádruple en el tercer lugar, donde César Acuña (Alianza para el Progreso), Mario Vizcarra (Perú Primero), Carlos Álvarez (País para Todos) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación) registran cada uno 4% de intención de voto. Esta situación marca un quiebre respecto a entregas anteriores, en las que no se había registrado un empate tan amplio entre aspirantes al tercer puesto.

En el desglose regional, López Aliaga mantiene su fortaleza en la capital, mientras que Fujimori sostiene un apoyo más equilibrado en todas las zonas. Acuña y Vizcarra presentan mejores cifras en el interior y en regiones como el norte y el centro, mientras que López-Chau y Álvarez reflejan un respaldo homogéneo en todas las áreas, sin destacar en ninguna región concreta. El empate en el tercer lugar añade incertidumbre a la carrera presidencial, ya que ninguno de estos candidatos, por el momento, logra una posición claramente consolidada.

Encuesta de Ipsos
Encuesta de Ipsos

Así va la encuesta para las Elecciones 2026

Los porcentajes generales, de acuerdo con la encuesta de Ipsos, son los siguientes:

  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 12%
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 8%
  • Alfonso López-Chau (Ahora Nación): 4%
  • César Acuña (Alianza para el Progreso): 4%
  • Mario Vizcarra (Perú Primero): 4%
  • Carlos Álvarez (País para Todos): 4%
  • George Forsyth (Somos Perú): 2%
  • José Luna Gálvez (Podemos Perú): 2%
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 2%
  • José Williams (Avanza País): 2%
  • Otros: 14%
  • Blanco/Viciado/Ninguno: 27%
  • No precisa: 15%

En otro pelotó se encuentran George Forsyth, José Luna Gálvez, Roberto Sánchez y José Williams, todos con 2%. El grupo denominado “Otros” suma 14%, mientras que el voto blanco, viciado o nulo alcanza 27%, y un 15% de los encuestados no precisa su opción.

El sondeo de Ipsos Perú evidencia una dispersión significativa del voto, con una alta proporción de indecisos y ciudadanos que optan por alternativas fuera de los principales partidos. La encuesta también muestra que la fragmentación es mayor en el interior del país y en el norte, donde el voto blanco o viciado supera el 30%.

Ciudadano deposita su voto en
Ciudadano deposita su voto en la urna transparente de la ONPE durante las elecciones presidenciales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ficha técnica

La encuesta fue elaborada por Ipsos Perú a pedido del diario Perú 21 y está inscrita bajo el número 001-REE / JNE. El diseño muestral combinó conglomerados y estratificación, considerando tanto regiones geográficas como ámbitos urbanos y rurales. Se seleccionaron localidades y manzanas de manera aleatoria y, dentro de cada vivienda, se respetaron cuotas de sexo y edad. El levantamiento de datos se realizó de forma presencial, utilizando dispositivos móviles. El trabajo de campo cubrió 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, con un total de 1.211 entrevistas aplicadas los días 5 y 6 de febrero de 2026. El margen de error es de más o menos 2,8%, y el nivel de confianza alcanza el 95%. El universo de estudio corresponde a personas mayores de 18 años residentes en zonas urbanas y rurales del país.

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Ipsos Perúperu-politica

