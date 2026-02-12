Perú

Huaraz renace: conectividad aérea y turismo internacional impulsan su despegue

Con más de 41.000 pasajeros en su primer año y un crecimiento récord en turistas extranjeros, la capital de Áncash vive un auge turístico impulsado por nuevos vuelos y reconocimiento internacional

El auge turístico de Huaraz, capital de Áncash, posicionó a la ciudad como uno de los destinos de mayor crecimiento del Perú. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Huaraz se ha posicionado como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento del país tras el reinicio de los vuelos comerciales al Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani, en Anta, y la consolidación del turismo de aventura en la región, según un reciente análisis de la cadena hotelera Casa Andina.

La ciudad, ubicada en la región Áncash, ha logrado captar la atención de viajeros nacionales y extranjeros, impulsando un flujo sostenido de visitantes y dinamizando la economía local.

En su primer año de operaciones, el regreso de los vuelos comerciales permitió movilizar a más de 41.000 pasajeros, lo que generó alrededor de S/34 millones adicionales al Producto Bruto Interno (PBI) regional y la creación de cerca de 1.000 empleos.

La llegada de turistas extranjeros al Callejón de Huaylas aumentó en más del 55 % entre julio 2024 y marzo 2025, destaca Casa Andina. Foto: Huillca Expedition

Huaraz: auge del turismo internacional y diversificación de visitantes

El atractivo de Huaraz no se limita al turismo nacional. Entre julio de 2024 y marzo de 2025, la llegada de turistas extranjeros al Callejón de Huaylas, con Huaraz como base, creció más de 55% frente al mismo periodo anterior.

Esta tendencia refleja un interés global por destinos de naturaleza, aventura y contacto directo con el entorno. El segmento internacional encuentra en la ciudad y sus alrededores rutas de trekking, montañismo y experiencias únicas en alta montaña, lo que ha elevado el perfil global de Huaraz.

La ciudad no solo recibe a aventureros y montañistas: también se ha convertido en un punto de interés para familias, grupos corporativos y viajeros interesados en la cultura local y la gastronomía regional. La oferta de servicios turísticos y la infraestructura de la zona permiten atender a públicos diversos y ampliar la propuesta de valor.

Huaraz diversificó su oferta turística para captar a familias, grupos corporativos y amantes de la gastronomía regional. (Andina)

Reconocimiento internacional y promoción estratégica

El posicionamiento de Huaraz se ha visto reforzado por su inclusión en rankings internacionales. La revista Forbes la destacó recientemente entre los 10 destinos de aventura imprescindibles para 2026, resaltando la Cordillera Blanca como punto de partida para rutas como el Circuito Huayhuash o el Santa Cruz Trek.

De acuerdo con datos de Promperú, lagunas icónicas como Parón y 69, junto con paisajes nevados de extraordinaria belleza, figuran entre los principales atractivos recomendados para quienes buscan experiencias memorables.

Casa Andina, al igual que otras empresas del sector turístico, proyectan que las iniciativas de promoción internacional y el reconocimiento en medios especializados continuarán impulsando la llegada de turistas de aventura, familias y viajeros corporativos a la región.

El retorno de vuelos comerciales al Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani impulsó el turismo en Huaraz y fortaleció la economía local.

Impacto económico y perspectivas de crecimiento

El impacto económico generado por el turismo es significativo. Los más de 41.000 visitantes movilizados en el primer año del aeropuerto y los S/34 millones adicionales al PBI regional han dinamizado la economía y favorecido la creación de empleo directo e indirecto.

De acuerdo con el análisis, la conectividad aérea directa con la capital peruana ha sido clave para facilitar el acceso a este importante polo de desarrollo turístico enclavado en la Cordillera de los Andes.

Con estos resultados, Huaraz se consolida como un destino estratégico para el turismo de naturaleza y aventura en el Perú, con perspectivas de seguir creciendo y mantener su posicionamiento en el ámbito internacional.

