La revista Forbes destaca la Cordillera Blanca en Perú como uno de los destinos de turismo de aventura imperdibles para 2026

La nota de Forbes señala a la Cordillera Blanca y a Huaraz como epicentros del turismo de aventura en Perú. Foto:REUTERS/Angela Ponce

En 2026, Perú ha sido seleccionado por la revista Forbes como uno de los destinos de aventura más imperdibles a nivel global. Este reconocimiento destaca el atractivo del país para viajeros que buscan experiencias únicas en la naturaleza, desafíos al aire libre y contacto auténtico con culturas vivas. La atención internacional se ha centrado especialmente en la Cordillera Blanca, en áncash, que ofrece rutas de trekking de renombre mundial y paisajes de alta montaña sin igual en Sudamérica.

El impacto de esta distinción trasciende lo simbólico. El respaldo de Forbes refuerza el posicionamiento de Perú como un destino diverso y especializado, capaz de ofrecer turismo sostenible de alto valor. La combinación de naturaleza, cultura y aventura se ha convertido en el principal argumento que Promperú utiliza para captar la atención de mercados clave como el estadounidense. Además, la visibilidad internacional impulsa a regiones menos visitadas, contribuyendo a la descentralización de la oferta turística y a la generación de oportunidades económicas en nuevas zonas del país.

Este reconocimiento internacional llega en un contexto de recuperación y crecimiento para el turismo en Perú. El interés renovado de viajeros extranjeros promueve la inversión en infraestructura turística, así como la creación de productos innovadores alineados con las tendencias globales. El país fortalece así su imagen como un referente en turismo de aventura y experiencias auténticas, consolidando su posición en la industria global.

El epicentro peruano del turismo de aventura según Forbes

La nota de Forbes señala a la Cordillera Blanca y a Huaraz como epicentros del turismo de aventura en Perú. Más allá del clásico circuito de Machu Picchu y el Valle Sagrado, la publicación destaca que los viajeros aventureros encuentran en el norte del país rutas menos transitadas y desafiantes pasos de montaña que rivalizan con los mejores del continente.

La zona de Huaraz, rodeada de picos nevados y lagunas de aguas turquesas, se presenta como el punto de partida ideal para expediciones de varios días, incluyendo el Huayhuash Circuit y el Santa Cruz Trek, considerados entre los más espectaculares de las Américas.

La experiencia de aclimatarse en Huaraz y luego explorar lagunas como Parón o la famosa Laguna 69 se ha convertido en un atractivo para viajeros que buscan superar límites personales y disfrutar de paisajes de gran belleza. Forbes resalta que estas alternativas permiten vivir la aventura en entornos naturales poco masificados, reforzando la imagen de Perú como destino para exploradores modernos.

Estados Unidos lidera el turismo extranjero en Perú

El mercado de Estados Unidos es el principal emisor de turistas hacia Perú. En 2024, el país recibió más de 604.000 visitantes estadounidenses, alcanzando un nivel de recuperación del 92% respecto a los registros previos a la pandemia. Entre enero y noviembre de 2025, los arribos superaron los 557.000, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido. El gasto promedio de este segmento pasó de USD 1.503 en 2019 a USD 1.627 en 2024, lo que evidencia un interés creciente en experiencias especializadas y de mayor valor agregado.

Promperú ejecuta una estrategia integral dirigida tanto al consumidor final como a la cadena comercial. Se priorizan campañas digitales, acciones de relaciones públicas, viajes de prensa e influencers, alianzas con operadores turísticos y capacitación a agentes del sector. Durante 2025, la promoción se ha focalizado en segmentos de aventura y naturaleza, resaltando destinos como Áncash, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Ica y Puno. El 76% de los turistas estadounidenses en Perú realiza actividades vinculadas a la naturaleza y el 69% opta por propuestas de aventura, según el Perfil del Turista Extranjero.

View of Palcacocha Lake, in Huaraz, Peru May 27, 2025. Peruvian farmer Saul Luciano Lliuya, who is suing German energy utility RWE, arguing that the company’s emissions have contributed to the melting of Andean glaciers. REUTERS/Angela Ponce

La continua labor de Promperú y el respaldo de medios influyentes contribuyen a que el país sea percibido como un destino aspiracional, capaz de ofrecer experiencias memorables y auténticas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de Promperú, planea fortalecer estas acciones con contenido de alto impacto, consolidando la reputación internacional del país.

Perú en el selecto grupo de destinos de aventura recomendados por Forbes

En la selección global de Forbes para 2026, Perú comparte protagonismo con destinos reconocidos por su naturaleza única y propuestas de aventura. Entre ellos figuran las Islas Galápagos (Ecuador), la Ciudad Perdida (Colombia), Dominica en el Caribe, Tahití, Antigua (Guatemala), los fiordos de Noruega, el Salar de Uyuni (Bolivia), la región de Jungfrau (Suiza) y Nosara (Costa Rica).

Cada uno de estos lugares fue destacado por ofrecer actividades como senderismo, escalada, buceo, surf o exploración de ecosistemas poco intervenidos. La inclusión de Perú junto a estos destinos refuerza su reconocimiento global y su potencial para atraer a viajeros que buscan aventura en escenarios naturales excepcionales.

La ciudad de Huaraz con vista a la Cordillera de los Andes. (Foto: Captura)

El artículo de Forbes concluye que el turismo de aventura se afianza como tendencia mundial y que la demanda por experiencias auténticas, sostenibles y de alto valor seguirá creciendo durante los próximos años. Distinciones como esta consolidan a Perú como referente en la industria y abren nuevas oportunidades para el desarrollo turístico en todo el territorio nacional.