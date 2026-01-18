Rafael López Aliaga se burla y ofende a periodista que le preguntó por sus deudas con Sunat: “Mis empresas te dan de comer”

Más agresiones. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, continúa con su campaña política por el interior del país. El último fin de semana estuvo en Huaraz, donde protagonizó un momento incómodo con un reportero.

Durante una conferencia de prensa, tras inaugurar su local partidario en la ciudad —al que denomina Escuela de Líderes Renovadores—, un periodista local lo cuestionó sobre las deudas que mantendría pendientes con la Sunat.

“Usted tiene una deuda millonaria con la Sunat que hasta ahora no ha sido saldada, ¿no?”, apuntó el reportero. Incluso le recordó que muchos peruanos desconfían de una eventual gestión presidencial debido al trabajo que realizó en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

López Aliaga ataca a la prensa tras ser consultado por sus deudas con la Sunat

Ante esta interrogante, López Aliaga intentó mantener un tono neutral; sin embargo, en su respuesta, lejos de aclarar la pregunta, arremetió contra la prensa e incluso se burló de su entrevistador.

En un inicio, hizo alusión al diario La República, medio que publicó el reportaje sobre sus presuntas deudas con la Sunat, y atacó al jefe de la Unidad de Investigación, Ángel Páez.

“Quiero agradecerte profundamente, porque pareces de La República, pero no. Todo fenomenal. Mejor, me encanta ese tipo de preguntas”, contestó.

La presentación del primer lote de trenes en el Callao tuvo como invitados a la congresista Norma Yarrow, y al alcalde del Callao, Pedro Spadaro. (Foto: Facebook Kllao Salsa)

“Mis empresas no pagan poco impuesto, doctor. Te dan de comer”.

Luego, agregó que el tema de las deudas con la Sunat lo tiene “enfermo” y que todo se trata de una difamación del periodista Ángel Páez. En ese sentido, se dirigió nuevamente al reportero que lo cuestionó y le sugirió, en tono burlón, que coloque un retrato de Páez en su cuarto.

“Esto nace con una difamación, que ya está en proceso. Está en acusación contra tu gran amigo, el señor Páez, de La República. Puede ser hasta tu mentor, por el tipo de pregunta; puedes poner un cuadrito de Páez en tu recámara. Pero es un delincuente para mí”, agregó.

Tras esa respuesta, se victimizó y afirmó que cada vez que ingresa a una campaña política es atacado de distintas maneras con afirmaciones que, según él, constituyen difamaciones, ya que Ángel Páez sí conoce la verdad sobre sus empresas.

tCon el aumento de la UIT ahora más trabajadores independientes podrán exonerarse del pago del impuesto a la renta. - Crédito Andina

Finalmente, tras haberse burlado del reportero que lo cuestionó e insultado al periodista Ángel Páez, respondió de manera directa sobre los impuestos que pagan sus empresas.

“Mis empresas no pagan poco impuesto, doctor. Te dan de comer. Son cien millones de soles por año”, recordó.

Ataques y amenazas a la prensa

No es la primera vez que López Aliaga arremete públicamente contra la prensa. Durante una entrevista televisiva emitida el lunes por la noche en el programa de Phillip Butters, el candidato presidencial de Renovación Popular lanzó una amenaza directa contra el jefe de la Unidad de Investigación de La República, Ángel Páez. La declaración se produjo en el contexto de los reportajes periodísticos que vienen abordando la situación empresarial y tributaria del aspirante presidencial.

López Aliaga se burla de reportero en Huaraz y acusa a La República de difamación

En ese espacio, López Aliaga cuestionó el trabajo del periodista y anunció nuevas acciones legales en su contra, en un discurso marcado por la confrontación y el descalificativo personal. La frase que pronunció generó inmediata preocupación por el tono y el alcance del mensaje, al aludir de forma explícita a la integridad del periodista.

“Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”.