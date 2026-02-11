Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende y arremete contra Maju Mantilla: “¿Cómo te puede eso alguien que te juró fidelidad?”. Amor y Fuego.

La vida amorosa de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha vuelto a encender los reflectores del espectáculo peruano.

Luego de la difusión de imágenes de la exreina de belleza y su todavía esposo en Punta Hermosa, María Pía Vallejos la joven veterinaria y saliente actual de Salcedo salió en su defensa y no dudó en arremeter contra la conductora de TV por la polémica separación.

María Pía Vallejos: “Cualquier hombre hubiese actuado parecido”

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, María Pía Vallejos sorprendió con su postura firme y empática hacia Gustavo Salcedo, justificando la reacción que este tuvo durante el altercado con Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.

“Bueno, yo creo que ante una situación evidente, que todo el Perú se dio cuenta, con las cosas que salieron, ¿quién hubiese podido actuar distinto? La persona que te jura fidelidad, amor, cariño, hasta que la muerte te separe, que te haga algo así”, comentó Vallejos, apuntando directamente a Mantilla.

La veterinaria agregó que la reacción de Salcedo fue motivada por el dolor de sentirse traicionado.

“Cómo actúas viendo a la persona que está involucrada en eso. Te puedes imaginar muchísimas cosas al momento de verla. Entonces, cada uno tendrá sus formas, pero yo creo que cualquier hombre hubiese actuado parecido”, señaló, mostrando comprensión ante la conducta de su saliente.

Salcedo niega relación sentimental con Vallejos

La polémica escaló luego de que Gustavo Salcedo, consultado por la prensa de espectáculos, negara categóricamente que mantenga una relación amorosa con María Pía Vallejos.

El empresario mostró incomodidad ante los cuestionamientos y evitó dar detalles sobre su vida privada, descartando incluso una posible reconciliación con Mantilla.

Esta negativa pública contrasta con la versión de Vallejos, quien, poco antes, había confirmado a medios de espectáculos que ambos mantienen salidas frecuentes y buscan conocerse fuera del entorno habitual. “Sí, estamos saliendo”, afirmó Vallejos, aclarando que la relación es reciente pero que existe un interés mutuo.

María Pía Vallejos: “A mí me encanta Gustavo, es un caballero”

Vallejos, veterinaria y docente universitaria, no dudó en expresar el aprecio que siente por Gustavo Salcedo.

“A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”, confesó ante cámaras.

La joven destacó que desconoce personalmente a Maju Mantilla y que respeta el proceso personal que atraviesa Salcedo tras su separación.

El vínculo entre ambos se ha ido consolidando a través del deporte y actividades compartidas, una afición que ha fortalecido su relación.

“Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, explicó Vallejos, quien suele desplazarse en motocicleta y compartir rutinas deportivas con el exfutbolista.

Contradicciones y versiones cruzadas

La historia se tornó más compleja cuando Vallejos se enteró, a través de los medios, de que Salcedo había pasado la noche con Maju Mantilla. Este dato generó sorpresa y alimentó aún más el interés mediático sobre el triángulo amoroso.

Mientras tanto, Salcedo mantiene su postura de no confirmar ningún vínculo sentimental con Vallejos, mientras ella insiste en que comparten salidas y una relación en proceso.

Al ser consultada sobre el momento complicado que vivió Salcedo, Vallejos aseguró: “Todas las personas cercanas a él lo hemos apoyado”, reafirmando que su entorno lo ha respaldado durante la crisis mediática que enfrenta.

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo: Una historia marcada por el deporte y el apoyo

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo forjaron su cercanía a partir de intereses comunes, como el deporte y la vida saludable. La joven, que combina su labor como veterinaria con la docencia universitaria, encontró en Salcedo un compañero con quien compartir rutinas y aficiones. Aunque la relación es reciente, ambos han optado por tomar las cosas con calma y evitar la exposición mediática excesiva.

Las versiones cruzadas y el hermetismo de Salcedo mantienen la historia abierta y bajo la lupa del espectáculo nacional. Por ahora, la única certeza es la defensa pública de Vallejos hacia su saliente y la firmeza con la que enfrenta las críticas y cuestionamientos.

