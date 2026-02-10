Gustavo Salcedo inició nueva relación tras separación de Maju Mantilla: ¿Quién es su saliente y a qué se dedica?

El empresario fue visto durmiendo en la residencia de su expareja en Punta Hermosa, desatando todo tipo de comentarios sobre su vínculo familiar y la reacción de su reciente pareja emocional (YouTube / Amor y Fuego)

La aparición de María Pía Vallejos en la vida de Gustavo Salcedo, expareja de la exreina de belleza y conductora de televisión Maju Mantilla, ha llamado mucho la atención.

En la última edición del programa Amor y Fuego, 9 de febrero, Salcedo fue captado saliendo con Vallejos. La confirmación pública por parte de la propia Vallejos, sumada a la reciente presencia de Salcedo en el domicilio de su expareja, reavivó el interés mediático sobre la situación personal y familiar del empresario.

¿Quién es María Pía Vallejos y a qué se dedica?

Según informó Amor y Fuego, María Pía Vallejos es veterinaria y se desempeña como docente en la misma universidad donde cursó sus estudios. Además, el espacio televisivo mostró imágenes en las que la joven se traslada en motocicleta, una afición que comparte con Salcedo.

Ambos mantienen una relación cercana desde hace tiempo, vinculados también por el deporte, una práctica habitual en sus rutinas y que ha sido un punto de encuentro entre ellos.

María Pía Vallejos se mostró ilusionada al hablar de Gustavo Salcedo.

La cobertura del programa incluyó declaraciones de Vallejos, quien no dudó en referirse a su vínculo con el empresario. “Simplemente hemos decidido conocernos de otra manera. Primero, a mí me encanta Gustavo. De lo que conozco de él, me parece un caballero, un chico A1 la verdad, guapísimo, deportista", afirmó.

En diálogo con Amor y Fuego, la joven no dudó en mostrarse emocionada y dar una amplia declaración sobre su relaicón. "Yo también soy deportista, pero nada, estamos tranquilos, estamos contentos, estamos yendo poco a poco”, agregó.

María Pía Vallejos es la nueva pareja de Gustavo Salcedo.

El testimonio de Vallejos despejó las especulaciones en torno a la naturaleza de la relación, aunque no precisó cuándo inició el vínculo ni su alcance. La pareja se sigue mutuamente en redes sociales y comparte intereses y actividades deportivas. La relación se confirmó en un contexto en el que la vida personal de Gustavo Salcedo había retomado protagonismo en la prensa de espectáculos.

¿Tiene saliente pero pasa la noche en casa de Maju Mantilla?

La atención mediática sobre Salcedo se incrementó luego de que se difundiera información sobre su permanencia nocturna en la casa de Maju Mantilla, madre de sus hijos. El programa televisivo reportó que el empresario habría pasado la noche en la vivienda de Mantilla, ubicada en una zona del sur de Lima, lo que generó interrogantes sobre el estado actual de sus vínculos familiares.

Según la información difundida, el vehículo de Salcedo habría sido ocultado para evitar ser identificado, lo que alimentó la especulación sobre la naturaleza de su visita.

Aunque el empresario no confirmó un nuevo romance, fue captado en la casa de la madre de sus hijos, generando interrogantes sobre el significado real de esta visita tan comentada por el público (Instagram: Gistavo Salcedo / YouTube: Amor y Fuego)

En declaraciones recogidas por Amor y Fuego, Salcedo fue consultado acerca de su relación con María Pía Vallejos, aunque prefirió no abundar en detalles. “No voy a dar ninguna declaración. Creo que no es necesario. Eso no es así y la verdad yo estoy separado desde hace bastante tiempo, así que no tengo por qué dar explicaciones. No tengo por qué hablar de mi vida personal. Te agradezco por tu interés y tu tiempo. Nada que decir”, respondió el empresario ante la insistencia del reportero.

No obstante, la reciente pernoctación del empresario en la vivienda de su expareja fue interpretada por algunos como un posible indicio de reconciliación, mientras que otros la atribuyeron a motivos relacionados exclusivamente con sus hijos.

La reacción de María Pía Vallejos ante la noticia de la cercanía entre Salcedo y Mantilla fue descrita como una sorpresa. El relato televisivo enfatizó que la joven no estaba al tanto de la permanencia reciente de Salcedo en la casa de la conductora, lo que causó expectativa.

En ese contexto, la postura de Maju Mantilla también quedó expuesta. De acuerdo con la información presentada por el programa, la conductora habría respondido con un “Ahí nomás. Gracias”, una expresión interpretada como una negativa a reavivar la relación sentimental con Salcedo. E

Meses después del estallido mediático, Marina Mora habló con cautela sobre el caso Mantilla-Salcedo y sostuvo que su apoyo no depende de titulares ni versiones externas. (Instagram)