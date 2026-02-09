Aparece nueva saliente de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla: “sí, estamos saliendo”

El empresario fue visto durmiendo en la residencia de su expareja en Punta Hermosa, desatando todo tipo de comentarios sobre su vínculo familiar y la reacción de su reciente pareja emocional (YouTube / Amor y Fuego)

El nombre de Gustavo Salcedo volvió a instalarse con fuerza en la agenda del espectáculo luego de que se revelara la existencia de una nueva saliente, al mismo tiempo que trascendió su permanencia nocturna en la casa de Maju Mantilla.

La coincidencia de ambos hechos desató interrogantes sobre el estado real de sus vínculos personales y familiares.

El tema tomó mayor notoriedad tras las declaraciones recogidas por un equipo de televisión, que confirmó la relación incipiente y evidenció la sorpresa de la mujer involucrada al enterarse de la cercanía entre Salcedo y la madre de sus hijos. El episodio reactivó un relato que parecía cerrado.

Una relación en curso que sale a la luz pública

La confirmación pública de una nueva saliente de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar un vínculo que hasta entonces se mantenía fuera del radar mediático. (YouTube / Amor y Fuego)

El primer punto de quiebre se produjo cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a la mujer señalada como nueva saliente de Gustavo Salcedo. La consulta fue directa y la respuesta no dejó margen a interpretaciones. “Sí, estamos saliendo”, afirmó, confirmando así un vínculo que hasta ese momento no había sido expuesto de manera pública.

La confirmación despejó dudas sobre la existencia de una relación en curso, aunque no aclaró su alcance ni el momento exacto en que se inició. El interés mediático creció cuando el periodista insistió en el contexto en el que se producía esta salida, recordando que Salcedo había sido visto recientemente pasando la noche en la casa de Maju Mantilla, madre de sus hijos, en una zona del sur de Lima.

La pregunta apuntó a un detalle que no pasó desapercibido: el vehículo de Salcedo habría sido ocultado para evitar ser identificado. La referencia encendió las alarmas en el entorno farandulero, que comenzó a reconstruir los movimientos del protagonista durante el fin de semana. Hasta ese momento, la versión más difundida indicaba que Salcedo y Mantilla residían en viviendas separadas tras una etapa de distanciamiento.

La aparición de esta nueva figura femenina alteró ese relato. Según el contexto expuesto en televisión, ella no solo sería una saliente eventual, sino la persona que Salcedo estaría frecuentando de manera más estable. El anuncio de que brindaría declaraciones exclusivas incrementó la expectativa sobre su versión de los hechos y su reacción frente a la cercanía del deportista con su expareja.

La noche en la casa de Maju Mantilla y las versiones cruzadas

La confirmación pública de una nueva saliente de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar un vínculo que hasta entonces se mantenía fuera del radar mediático. (YouTube / Amor y Fuego)

El segundo eje de la controversia se centró en la presencia de Gustavo Salcedo en la casa de Maju Mantilla durante una noche de fin de semana. La información del programa de espectáculos generó una cadena de especulaciones. Según lo comentado en el espacio televisivo, Salcedo habría permanecido en la vivienda por motivos relacionados con sus hijos.

Esa explicación, sin embargo, no disipó las dudas. En el entorno mediático se recordó que, hasta donde se tenía conocimiento, ambos ya vivían en domicilios distintos. La revelación de esta visita nocturna coincidió con la confirmación de la nueva saliente, lo que dio lugar a lecturas contradictorias sobre las intenciones de Salcedo y el estado real de su relación con Mantilla.

El impacto de la noticia se reflejó en la reacción atribuida a la saliente, descrita como evidente sorpresa al enterarse de que Salcedo había pasado la noche en la casa de su expareja. Esa expresión, mencionada en el contexto televisivo, añadió un componente emocional a la historia y reforzó la percepción de un triángulo aún no resuelto.

En medio del revuelo, surgió una pregunta recurrente: ¿existía un intento de reconciliación familiar o se trataba únicamente de una visita puntual por los hijos? La duda cobró fuerza porque, en episodios anteriores, se había mencionado que Salcedo buscaba recomponer su núcleo familiar. Sin embargo, esa intención habría encontrado un límite claro.

Según el comentario lanzado en el programa, Maju Mantilla habría marcado distancia. “Ahí nomás. Gracias”, fue la frase que resumió esa postura, interpretada como un cierre definitivo a cualquier intento de retomar la convivencia. Este dato reforzó la idea de que la visita no implicaba una reconciliación sentimental, aunque sí mantenía vivo el interés mediático.