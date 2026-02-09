Perú

Aparece nueva saliente de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla: “sí, estamos saliendo”

La vida personal de Gustavo Salcedo vuelve al foco tras confirmarse una nueva saliente, mientras imágenes lo muestran pasando la noche en la vivienda de la madre de sus hijos Maju Mantilla

Guardar
El empresario fue visto durmiendo en la residencia de su expareja en Punta Hermosa, desatando todo tipo de comentarios sobre su vínculo familiar y la reacción de su reciente pareja emocional (YouTube / Amor y Fuego)

El nombre de Gustavo Salcedo volvió a instalarse con fuerza en la agenda del espectáculo luego de que se revelara la existencia de una nueva saliente, al mismo tiempo que trascendió su permanencia nocturna en la casa de Maju Mantilla.

La coincidencia de ambos hechos desató interrogantes sobre el estado real de sus vínculos personales y familiares.

El tema tomó mayor notoriedad tras las declaraciones recogidas por un equipo de televisión, que confirmó la relación incipiente y evidenció la sorpresa de la mujer involucrada al enterarse de la cercanía entre Salcedo y la madre de sus hijos. El episodio reactivó un relato que parecía cerrado.

Una relación en curso que sale a la luz pública

La confirmación pública de una
La confirmación pública de una nueva saliente de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar un vínculo que hasta entonces se mantenía fuera del radar mediático. (YouTube / Amor y Fuego)

El primer punto de quiebre se produjo cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ abordó a la mujer señalada como nueva saliente de Gustavo Salcedo. La consulta fue directa y la respuesta no dejó margen a interpretaciones. “Sí, estamos saliendo”, afirmó, confirmando así un vínculo que hasta ese momento no había sido expuesto de manera pública.

La confirmación despejó dudas sobre la existencia de una relación en curso, aunque no aclaró su alcance ni el momento exacto en que se inició. El interés mediático creció cuando el periodista insistió en el contexto en el que se producía esta salida, recordando que Salcedo había sido visto recientemente pasando la noche en la casa de Maju Mantilla, madre de sus hijos, en una zona del sur de Lima.

La pregunta apuntó a un detalle que no pasó desapercibido: el vehículo de Salcedo habría sido ocultado para evitar ser identificado. La referencia encendió las alarmas en el entorno farandulero, que comenzó a reconstruir los movimientos del protagonista durante el fin de semana. Hasta ese momento, la versión más difundida indicaba que Salcedo y Mantilla residían en viviendas separadas tras una etapa de distanciamiento.

La aparición de esta nueva figura femenina alteró ese relato. Según el contexto expuesto en televisión, ella no solo sería una saliente eventual, sino la persona que Salcedo estaría frecuentando de manera más estable. El anuncio de que brindaría declaraciones exclusivas incrementó la expectativa sobre su versión de los hechos y su reacción frente a la cercanía del deportista con su expareja.

La noche en la casa de Maju Mantilla y las versiones cruzadas

La confirmación pública de una
La confirmación pública de una nueva saliente de Gustavo Salcedo sorprendió al revelar un vínculo que hasta entonces se mantenía fuera del radar mediático. (YouTube / Amor y Fuego)

El segundo eje de la controversia se centró en la presencia de Gustavo Salcedo en la casa de Maju Mantilla durante una noche de fin de semana. La información del programa de espectáculos generó una cadena de especulaciones. Según lo comentado en el espacio televisivo, Salcedo habría permanecido en la vivienda por motivos relacionados con sus hijos.

Esa explicación, sin embargo, no disipó las dudas. En el entorno mediático se recordó que, hasta donde se tenía conocimiento, ambos ya vivían en domicilios distintos. La revelación de esta visita nocturna coincidió con la confirmación de la nueva saliente, lo que dio lugar a lecturas contradictorias sobre las intenciones de Salcedo y el estado real de su relación con Mantilla.

El impacto de la noticia se reflejó en la reacción atribuida a la saliente, descrita como evidente sorpresa al enterarse de que Salcedo había pasado la noche en la casa de su expareja. Esa expresión, mencionada en el contexto televisivo, añadió un componente emocional a la historia y reforzó la percepción de un triángulo aún no resuelto.

En medio del revuelo, surgió una pregunta recurrente: ¿existía un intento de reconciliación familiar o se trataba únicamente de una visita puntual por los hijos? La duda cobró fuerza porque, en episodios anteriores, se había mencionado que Salcedo buscaba recomponer su núcleo familiar. Sin embargo, esa intención habría encontrado un límite claro.

Según el comentario lanzado en el programa, Maju Mantilla habría marcado distancia. “Ahí nomás. Gracias”, fue la frase que resumió esa postura, interpretada como un cierre definitivo a cualquier intento de retomar la convivencia. Este dato reforzó la idea de que la visita no implicaba una reconciliación sentimental, aunque sí mantenía vivo el interés mediático.

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju MantillaAmor y Fuegoperu–entretenimiento

Más Noticias

JNE revoca infracción electoral de Guillermo Aliaga: ¿por qué se declaró fundada la apelación del funcionario del Minem?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó que el vocal del Consejo de Minería no vulneró la neutralidad estatal en el evento político de Somos Perú, realizado en Chimbote

JNE revoca infracción electoral de

MIMP se desmarca de congresista Milagros Jáuregui e interviene su centro que obliga a gestar a niñas víctimas de violación

El ministerio inició una intervención en el refugio creado por la congresista y pastora, quien admitió que en ese lugar niñas sobrevivientes de abuso son forzadas a llevar a término sus embarazos

MIMP se desmarca de congresista

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

El Sakaryaspor fue incapaz de hacer respetar su localía. Cayó por la mínima diferencia a manos del Erzurum FK. El peruano disputó los 90′ minutos del encuentro, pero no trascendió en el campo

Sergio Peña empieza con mal

Eclipse solar anular del 17 de febrero: la ruta del ‘anillo de fuego’ y qué países sí podrán observar este evento astronómico

La observación del fenómeno en este mes de febrero tendrá a dos países privilegiados. Conoce todos los detalles de este evento que es parte del calendario astronómico

Eclipse solar anular del 17

Policía interviene casa en Cieneguilla donde se realizó fiesta de José Jerí junto a Isabel Cajo: 24 detenidos y armas incautadas

Agentes de la Depincri Ate–Santa Anita detuvieron a 24 personas e incautaron celulares, droga y municiones

Policía interviene casa en Cieneguilla
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE revoca infracción electoral de

JNE revoca infracción electoral de Guillermo Aliaga: ¿por qué se declaró fundada la apelación del funcionario del Minem?

Exministro César Vásquez confirma que fue con Morgan Quero a fiesta de José Jerí donde estuvo implicada en red de prostitución

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Alianza para el Progreso y sus sentenciados: 20% de candidatos llega a elecciones con antecedentes penales

ENTRETENIMIENTO

Patricio Quiñones celebra su paso

Patricio Quiñones celebra su paso por el Super Bowl junto a Bad Bunny: “El mejor día de mi carrera”

Flavia Laos defiende a Milenka Nolasco tras el caos en evento: “La culpa no fue de ella, sino de la organización”

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes son los bailarines peruanos que estuvieron en el show de medio tiempo?

DEPORTES

Sergio Peña empieza con mal

Sergio Peña empieza con mal pie su andadura en Sakaryaspor: perdió en su primera titularidad y se compromete aún más con el descenso en Turquía

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Presidente de CONAR confirmó sanciones tras polémico arbitraje del Universitario vs Cusco FC: “Tenemos que tomar correctivos”

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV