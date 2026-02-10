Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

Gustavo Salcedo volvió a captar la atención de la prensa de espectáculos tras la difusión de imágenes junto a Maju Mantilla en Punta Hermosa, mientras una joven aseguraba públicamente mantener un vínculo sentimental con él. El empresario negó de forma tajante cualquier relación amorosa con María Pía Vallejos, quien expresó estar viviendo una etapa especial a su lado. Las declaraciones de ambos avivaron el interés por la vida personal de Salcedo.
Durante un reciente encuentro con la prensa, Salcedo fue consultado sobre su situación sentimental y descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. Frente a las cámaras, el aún esposo de Maju Mantilla mostró incomodidad ante el cuestionamiento y evitó dar detalles sobre su vida privada.
“La verdad que no voy a dar ninguna declaración. Eso no es así, soy una persona que estoy separada buen tiempo, así que no tengo que estar dando explicaciones… Te agradezco mucho por el interés… Nada que decir en verdad, no te voy a responder más”, declaró el deportista ante la insistencia de los reporteros.
La negativa pública de Salcedo contrastó con las afirmaciones de María Pía Vallejos, quien poco antes había contado a medios de espectáculos que ambos comparten salidas y que existe un interés mutuo.
María Pía asegura estar conociendo a Gustavo Salcedo
María Pía Vallejos también decidió contar su versión. La joven, veterinaria de profesión, confirmó que mantiene salidas frecuentes con Salcedo y que ambos buscan conocerse fuera del entorno habitual. “Sí, estamos saliendo”, precisó Vallejos en una entrevista. “Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, agregó.
Consultada sobre sus sentimientos, Vallejos fue transparente al hablar de lo que vive junto al empresario. “Sí, y él también. Yo creo que si dos personas están interesadas es normal que las vean juntas y el tema de su separación ya es de él, está avanzando con eso”, sostuvo la joven.
Durante la conversación, Vallejos explicó que no conoce a Maju Mantilla y que respeta el proceso personal por el que atraviesa Gustavo Salcedo tras su separación. Además, no ocultó el aprecio que siente por el exdeportista.
“A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”, comentó. La joven expresó sorpresa al enterarse de que Salcedo había pasado la noche con Mantilla, dato que fue uno de los puntos de mayor interés en la controversia.
Las versiones cruzadas entre los protagonistas generaron distintas reacciones y la historia sigue abierta mientras ambos mantienen contacto y comparten actividades deportivas.
¿A qué se dedica María Pía Vallejos?
María Pía Vallejos es veterinaria y se desempeña también como docente universitaria en la institución donde realizó sus estudios. La joven mantiene una vida activa y se traslada habitualmente en motocicleta, una afición que comparte con Salcedo.
El vínculo entre ambos se ha fortalecido a través del deporte, práctica habitual tanto para Vallejos como para el exfutbolista. La relación entre ambos se remonta a tiempo atrás y se ha ido consolidando por intereses y rutinas compartidas.
La exposición pública de la historia obligó a Gustavo Salcedo a pronunciarse y negar cualquier relación romántica, mientras Vallejos se mostró abierta a hablar sobre lo que siente y el momento que vive.