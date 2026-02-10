Perú

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

La expareja de Maju Mantilla se mostró incómodo cuando le preguntaron del tema y descartó darse una nueva oportunidad en el amor

Guardar
La expareja de Maju Mantilla se mostró incómodo cuando le preguntaron del tema y descartó darse una nueva oportunidad en el amor | Willax / Amor y Fuego

Gustavo Salcedo volvió a captar la atención de la prensa de espectáculos tras la difusión de imágenes junto a Maju Mantilla en Punta Hermosa, mientras una joven aseguraba públicamente mantener un vínculo sentimental con él. El empresario negó de forma tajante cualquier relación amorosa con María Pía Vallejos, quien expresó estar viviendo una etapa especial a su lado. Las declaraciones de ambos avivaron el interés por la vida personal de Salcedo.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Salcedo fue consultado sobre su situación sentimental y descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. Frente a las cámaras, el aún esposo de Maju Mantilla mostró incomodidad ante el cuestionamiento y evitó dar detalles sobre su vida privada.

“La verdad que no voy a dar ninguna declaración. Eso no es así, soy una persona que estoy separada buen tiempo, así que no tengo que estar dando explicaciones… Te agradezco mucho por el interés… Nada que decir en verdad, no te voy a responder más”, declaró el deportista ante la insistencia de los reporteros.
Gustavo Salcedo, visiblemente afectado, responde
Gustavo Salcedo, visiblemente afectado, responde a las cámaras en un exclusivo informe desde la playa, negando cualquier relación sentimental pese a los recientes rumores difundidos. (Amor y Fuego)

La negativa pública de Salcedo contrastó con las afirmaciones de María Pía Vallejos, quien poco antes había contado a medios de espectáculos que ambos comparten salidas y que existe un interés mutuo.

María Pía asegura estar conociendo a Gustavo Salcedo

María Pía Vallejos también decidió contar su versión. La joven, veterinaria de profesión, confirmó que mantiene salidas frecuentes con Salcedo y que ambos buscan conocerse fuera del entorno habitual. “Sí, estamos saliendo”, precisó Vallejos en una entrevista. “Yo conozco a Gustavo hace tiempo y hemos decidido conocernos de otra manera… yo creo que si dos personas tienen interés mutuo es lógico que compartan tiempo juntos”, agregó.

Consultada sobre sus sentimientos, Vallejos fue transparente al hablar de lo que vive junto al empresario. “Sí, y él también. Yo creo que si dos personas están interesadas es normal que las vean juntas y el tema de su separación ya es de él, está avanzando con eso”, sostuvo la joven.
María Pía Vallejos se mostró
María Pía Vallejos se mostró ilusionada al hablar de Gustavo Salcedo.

Durante la conversación, Vallejos explicó que no conoce a Maju Mantilla y que respeta el proceso personal por el que atraviesa Gustavo Salcedo tras su separación. Además, no ocultó el aprecio que siente por el exdeportista.

“A mí me encanta Gustavo, me parece un caballero, guapísimo, deportista, yo también soy deportista. Estamos contentos, yendo poco a poco”, comentó. La joven expresó sorpresa al enterarse de que Salcedo había pasado la noche con Mantilla, dato que fue uno de los puntos de mayor interés en la controversia.

Las versiones cruzadas entre los protagonistas generaron distintas reacciones y la historia sigue abierta mientras ambos mantienen contacto y comparten actividades deportivas.

¿A qué se dedica María Pía Vallejos?

María Pía Vallejos es veterinaria y se desempeña también como docente universitaria en la institución donde realizó sus estudios. La joven mantiene una vida activa y se traslada habitualmente en motocicleta, una afición que comparte con Salcedo.

El vínculo entre ambos se ha fortalecido a través del deporte, práctica habitual tanto para Vallejos como para el exfutbolista. La relación entre ambos se remonta a tiempo atrás y se ha ido consolidando por intereses y rutinas compartidas.

María Pía Vallejos es la
María Pía Vallejos es la nueva pareja de Gustavo Salcedo.

La exposición pública de la historia obligó a Gustavo Salcedo a pronunciarse y negar cualquier relación romántica, mientras Vallejos se mostró abierta a hablar sobre lo que siente y el momento que vive.

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaría Pía Vallejosperu-entretenimiento

Más Noticias

Trasplante cardíaco exitoso: paciente es dada de alta en apenas dos semanas luego de complicada operación

El corazón de Gisselle funcionaba al 17 % de su capacidad, lo que llevó a la implantación de un desfibrilador antes del trasplante, medida clave para prevenir la muerte súbita

Trasplante cardíaco exitoso: paciente es

Leao Butrón lanzó ‘picante’ indirecta a Universitario tras comunicado de CONAR: “Cualquiera diría que lo hacen por presión de cierta administración”

El exarquero de Alianza Lima se pronunció por el mensaje de la Comisión Nacional de Árbitros en relación a la difusión pública de audios tras la reciente polémica con la ‘U’

Leao Butrón lanzó ‘picante’ indirecta

Accidente en Javier Prado: peatón fue embestido cuando esperaba cruzar en la berma de San Isidro

El conductor, una persona mayor que presentaba signos de desorientación, fue intervenido por la policía. Cámaras registraron el preciso momento del siniestro

Accidente en Javier Prado: peatón

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

La reconfiguración del concierto de Milo J busca acercar su show a más seguidores y ofrecer una experiencia a la altura de su gira internacional.

Milo J en el Estadio

Gustavo Salcedo inició nueva relación tras separación de Maju Mantilla: ¿Quién es su saliente y a qué se dedica?

El empresario fue captado visitando el departamento de la joven veterinaria y docente universitaria, con quien comparte su afición por el deporte.

Gustavo Salcedo inició nueva relación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Empresarios chinos asistirán al Congreso

Empresarios chinos asistirán al Congreso a declarar por reuniones no registradas con el presidente José Jerí

Pedro Castillo también tomará acciones ante difusión de fotos de requisa a su celda en Barbadillo

Plan de seguridad ciudadana está listo y se presentará este jueves, afirma el presidente José Jerí

Casi la mitad del Perú no sabe por quién votar en las Elecciones 2026, según Datum

Ollanta Humala y Martín Vizcarra contra el INPE: denuncian abuso de autoridad y violación a la intimidad tras filtración de fotografías

ENTRETENIMIENTO

Milo J en el Estadio

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

Gustavo Salcedo inició nueva relación tras separación de Maju Mantilla: ¿Quién es su saliente y a qué se dedica?

Estreno de JB Noticias: ¿Cuánto rating hizo frente a Yo Soy y El Reventonazo de la Chola?

Humbe vuelve a Perú con ‘Dueño de los Cielos Tour’: fecha, lugar, precio de entradas y más del evento

La reacción de Gianluca Lapadula tras difusión de ‘ampay’ junto a mujer que no es su esposa

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre futuro de Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

Plantel de 2 de Mayo quedó varado camino a Asunción antes de viajar a Perú para jugar con Alianza Lima por Copa Libertadores 2026

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

Se revelaron los graves problemas en el arbitraje peruano: sin campos para entrenar, falta de instrucción y sin uniformidad en criterios