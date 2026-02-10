Perú

José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

El gobernante se refirió por primera vez a su participación en una celebración donde coincidió con exministros, congresistas y una extrabajadora señalada como parte de una red de prostitución que operaba en el Parlamento. La fiesta fue realizada en una casa alquilada y sancionada por desorden

Guardar
Fuente: América TV

El presidente interino José Jerí reconoció este lunesISa que asistió a una fiesta en una casa de campo en Cieneguilla, acompañado de exministros y de una involucrada en la presunta red de prostitución que, según una investigación fiscal, operaba en el Congreso.

“Mi actividad privada, que se hizo en la noche producto de la organización de mis amigos, no tiene nada que ver, no interfiere o no interfería con mis actividades como congresista”, señaló el gobernante al ser consultado en una actividad oficial.

“No tenemos vida privada. Evidentemente, estamos expuestos a que cualquier actividad propia pueda ser considerada de otra naturaleza”, añadió.

El mandatario también confirmó la presencia de Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien ofrecía contenido sexual en OnlyFans y figura vinculada a la red denunciada.

“Ella trabajaba en ese momento en el Congreso de la República, era parte de los trabajadores del Congreso. Además, en aquel momento también me preguntaron por Isabel, si la conocía, y dije: ‘Obviamente, sí’”, continuó.

Jerí defendió que su vida
Jerí defendió que su vida privada no interfiere con sus funciones como congresista y confirmó la presencia de Isabel Cajo, quien ofrecía contenido sexual en OnlyFans y figura en la investigación fiscal

La reunión, organizada en noviembre de 2024 para celebrar el cumpleaños número 38 de Jerí, se llevó a cabo en una vivienda alquilada por la empresa Wein SAC, según una investigación publicada por Perú21. Entre los asistentes figuraron los congresistas Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Arturo Alegría, además de los exministros César Vásquez (Salud) y Morgan Quero (Educación).

El mismo medio indicó que la municipalidad de Cieneguilla impuso una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/11 mil, debido al alto volumen de la música y al desorden reportado. La sanción sigue pendiente de pago, junto a otras cuatro multas aplicadas por eventos similares en el mismo inmueble.

Según fuentes citadas por el diario, varios vecinos alertaron al Serenazgo por el ruido y la presencia de una banda de rock, llevada como obsequio por Alegría. Dos trabajadoras del despacho de Jerí, incluida Sthefany Vega, actual asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros, salieron a enfrentar a los agentes municipales.

La empresa Wein SAC no respondió a la consulta sobre la responsabilidad del pago de la sanción. Perú21 también informó que Cordero Jon Tay chocó su vehículo al salir de la reunión, mientras Alegría sostuvo que “los excesos fueron individuales”.

El mismo inmueble en Cieneguilla volvió a figurar en la agenda pública el último domingo, cuando la Policía Nacional (PNP) intervino el lugar y detuvo a 24 integrantes de la banda criminal ‘Los Insoportables de Santa Anita’, quienes se encontraban reunidos allí.

La celebración, realizada en noviembre
La celebración, realizada en noviembre de 2024 en una vivienda alquilada, contó con la presencia de congresistas y exministros, y fue sancionada por la municipalidad de Cieneguilla debido al desorden y el alto volumen de la música

Fuentes del diario señalaron que Cajo llegó a la fiesta acompañada de dos mujeres, una de ellas la abogada y también extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, cuyo asesinato expuso la presunta red de prostitución en el Parlamento.

El congresista no agrupado Edward Málaga afirmó en X que este episodio, hasta entonces desconocido, constituye una “evidencia comprometedora que vincula las flaquezas morales del presidente con las cuestionadas visitas en Palacio”, su “archivada denuncia por violación” y “el desagradable caso de proxenetismo en el Congreso”.

“El presidente y sus aliados no quieren entender que aferrarse solo empeora las cosas para ellos y para el país. (...) El Congreso tiene que actuar y corregir su error. Censura o vacancia ya”, reclamó.

La Oficina Legal y Constitucional del Congreso estaba bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta una investigación por presunta explotación sexual.

Según el programa Beto A Saber, Torres Saravia incorporó a mujeres sin experiencia ni requisitos legales para ocupar cargos de asesoras y secretarias en el Congreso, aunque en realidad ejercían la prostitución en la sede parlamentaria.

Temas Relacionados

José JeríCieneguillaCongreso de la Repúblicaperu-politicaIsabel CajoAndrea Vidal

Más Noticias

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

El peruano firmó una actuación descomunal en el barrio bonaerense de Belgrano y apeó al italiano Francesco Passaro, quien desperdició dos chances de partido capitalizadas por el #96 del mundo

Épica victoria de Ignacio Buse

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

El Director General de Fútbol del club ‘rimense’ continúa priorizando el proyecto diseñado con Paulo Autuori y minimiza el impacto de los dos tropiezos iniciales en el Apertura 2026

Julio César Uribe luce despreocupado

Ante la problemática del transporte en Machu Picchu, ministro de Cultura propone uso exclusivo de buses eléctricos

La propuesta será presentada como recomendación técnica en las mesas de coordinación con la municipalidad de Urubamba y otros sectores del Estado

Ante la problemática del transporte

200% más de turistas en Cusco: La BBC investiga el plan que cambiará para siempre el acceso a Machu Picchu

El reportaje pone el foco en advertencias de Unesco sobre el riesgo para el Patrimonio Mundial y detalla cómo el proyecto, previsto para 2027, ya ha transformado terrenos agrícolas y comunidades del Valle Sagrado

200% más de turistas en

Día de San Valentín: 100 ideas originales para sorprender a tu pareja este 14 de febrero

Cada pareja es única y, en el Día de San Valentín, las formas de celebrar también pueden serlo. Esta guía reúne 100 propuestas detalladas para sorprender el 14 de febrero, desde planes sencillos en casa hasta experiencias inolvidables al aire libre, todas pensadas para fortalecer el vínculo y crear recuerdos duraderos

Día de San Valentín: 100
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga insiste en

Rafael López Aliaga insiste en negar aborto legal a niñas víctimas de violación y elogia “acción buena” de Milagros Jáuregui

Beto Ortiz va a juicio con Jorge Torres Saravia, denunciado por red de prostitución en Congreso: “No temo a estas mafias miserables”

Vocero de Somos Perú acusa a José Jerí de ser un ‘topo’: “[Presumo que] pedía información en el Congreso para dársela a los empresarios chinos”

Fernando Rospigliosi y Segundo Montalvo protagonizan altercado en el Congreso por convocatoria de Pleno para debatir vacancia de José Jerí

Milagros Jáuregui niega haber expuesto a menores víctimas de violencia sexual y agradece respaldo de iglesia evangélica

ENTRETENIMIENTO

Flavia López pide respaldo a

Flavia López pide respaldo a María Pía Copello tras cuestionamientos de Magaly Medina: “no hay que minimizar”

Melcochita anuncia emprendimiento y asegura que empieza ‘de cero’ tras polémica con Monserrat Seminario: “Por mis hijas”

Magaly Medina emocionada en su regreso a la TV responde a sus ‘haters’: “Quedé de treinta o no?, envidien”

Gianluca Lapadula es captado en discoteca de Barcelona bailando con joven que no sería su esposa: “No sabemos si está separado”

Magaly Medina se burla de los cambios en ‘América Hoy’: “Nunca pensé decirlo, Ethel, cómo te extraño”

DEPORTES

Épica victoria de Ignacio Buse

Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

Julio César Uribe luce despreocupado por mal inicio de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Aunque algunos sean pesimistas, los objetivos están vivos”

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”

Sebastián Gonzales Zela da el salto a la Canadian Premier League después de un paso en falso en Europa: fichó por el novedoso Inter Toronto

La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en que llegará bien”