José Jerí admite que estuvo en fiesta privada en Cieneguilla con exministros e implicada en red de prostitución en el Congreso

Fuente: América TV

El presidente interino José Jerí reconoció este lunesISa que asistió a una fiesta en una casa de campo en Cieneguilla, acompañado de exministros y de una involucrada en la presunta red de prostitución que, según una investigación fiscal, operaba en el Congreso.

“Mi actividad privada, que se hizo en la noche producto de la organización de mis amigos, no tiene nada que ver, no interfiere o no interfería con mis actividades como congresista”, señaló el gobernante al ser consultado en una actividad oficial.

“No tenemos vida privada. Evidentemente, estamos expuestos a que cualquier actividad propia pueda ser considerada de otra naturaleza”, añadió.

El mandatario también confirmó la presencia de Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien ofrecía contenido sexual en OnlyFans y figura vinculada a la red denunciada.

“Ella trabajaba en ese momento en el Congreso de la República, era parte de los trabajadores del Congreso. Además, en aquel momento también me preguntaron por Isabel, si la conocía, y dije: ‘Obviamente, sí’”, continuó.

Jerí defendió que su vida privada no interfiere con sus funciones como congresista y confirmó la presencia de Isabel Cajo, quien ofrecía contenido sexual en OnlyFans y figura en la investigación fiscal

La reunión, organizada en noviembre de 2024 para celebrar el cumpleaños número 38 de Jerí, se llevó a cabo en una vivienda alquilada por la empresa Wein SAC, según una investigación publicada por Perú21. Entre los asistentes figuraron los congresistas Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Arturo Alegría, además de los exministros César Vásquez (Salud) y Morgan Quero (Educación).

El mismo medio indicó que la municipalidad de Cieneguilla impuso una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/11 mil, debido al alto volumen de la música y al desorden reportado. La sanción sigue pendiente de pago, junto a otras cuatro multas aplicadas por eventos similares en el mismo inmueble.

Según fuentes citadas por el diario, varios vecinos alertaron al Serenazgo por el ruido y la presencia de una banda de rock, llevada como obsequio por Alegría. Dos trabajadoras del despacho de Jerí, incluida Sthefany Vega, actual asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros, salieron a enfrentar a los agentes municipales.

La empresa Wein SAC no respondió a la consulta sobre la responsabilidad del pago de la sanción. Perú21 también informó que Cordero Jon Tay chocó su vehículo al salir de la reunión, mientras Alegría sostuvo que “los excesos fueron individuales”.

El mismo inmueble en Cieneguilla volvió a figurar en la agenda pública el último domingo, cuando la Policía Nacional (PNP) intervino el lugar y detuvo a 24 integrantes de la banda criminal ‘Los Insoportables de Santa Anita’, quienes se encontraban reunidos allí.

La celebración, realizada en noviembre de 2024 en una vivienda alquilada, contó con la presencia de congresistas y exministros, y fue sancionada por la municipalidad de Cieneguilla debido al desorden y el alto volumen de la música

Fuentes del diario señalaron que Cajo llegó a la fiesta acompañada de dos mujeres, una de ellas la abogada y también extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, cuyo asesinato expuso la presunta red de prostitución en el Parlamento.

El congresista no agrupado Edward Málaga afirmó en X que este episodio, hasta entonces desconocido, constituye una “evidencia comprometedora que vincula las flaquezas morales del presidente con las cuestionadas visitas en Palacio”, su “archivada denuncia por violación” y “el desagradable caso de proxenetismo en el Congreso”.

“El presidente y sus aliados no quieren entender que aferrarse solo empeora las cosas para ellos y para el país. (...) El Congreso tiene que actuar y corregir su error. Censura o vacancia ya”, reclamó.

La Oficina Legal y Constitucional del Congreso estaba bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta una investigación por presunta explotación sexual.

Según el programa Beto A Saber, Torres Saravia incorporó a mujeres sin experiencia ni requisitos legales para ocupar cargos de asesoras y secretarias en el Congreso, aunque en realidad ejercían la prostitución en la sede parlamentaria.