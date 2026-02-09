Fiesta de José Jerí con invitada vinculada a red de prostitución terminó con multa de S/11 mil y choque de un congresista

El presidente interino José Jerí organizó una fiesta privada en Cieneguilla en noviembre de 2024, que resultó en una multa de S/11 mil por exceso de ruido y otras cuatro sanciones municipales impagas

La fiesta privada organizada por el presidente interino José Jerí en una casa de Cieneguilla en noviembre de 2024 concluyó con una multa de S/11 mil por exceso de ruido, cuatro sanciones municipales adicionales impagas y un accidente vehicular que involucró a un legislador cercano al mandatario, según un informe publicado este lunes por el diario Perú21.

El evento, convocado para conmemorar el cumpleaños número 38 de Jerí, tuvo lugar en una vivienda alquilada por la empresa Wein SAC. Asistieron los congresistas Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Arturo Alegría; los exministros César Vásquez (Salud) y Morgan Quero (Educación); así como Isabel Cajo, extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien ofrecía contenido sexual en OnlyFans y está vinculada a una presunta red de prostitución con operaciones en el Legislativo.

Según el diario, la municipalidad de Cieneguilla impuso una multa equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/11 mil, debido al alto volumen de la música y el desorden reportado La sanción permanece pendiente de pago, junto con otras cuatro multas aplicadas por celebraciones similares en el mismo inmueble.

Fuentes citadas por Perú21 indicaron que los vecinos dieron aviso al Serenazgo por el ruido y la presencia de una banda de rock, llevada como obsequio por Alegría. Dos trabajadoras del despacho de Jerí, entre ellas Sthefany Vega, actual asesora en la Presidencia del Consejo de Ministros, habrían salido a enfrentar a los agentes municipales.

La empresa Wein SAC no respondió a la consulta sobre la responsabilidad del pago de la sanción. El diario también informó que Cordero Jon Tay chocó su vehículo al retirarse de la reunión, mientras Alegría afirmó que “los excesos fueron individuales”.

La misma casa de Cieneguilla volvió a ser noticia el último domingo cuando la Policía Nacional (PNP) intervino el inmueble y capturó a 24 miembros de la banda criminal ‘Los Insoportables de Santa Anita’, quienes se encontraban reunidos allí.

Las mismas fuentes del diario señalaron que Cajo llegó acompañada de dos mujeres, una de ellas la abogada Andrea Vidal, cuyo asesinato reveló la presunta red de prostitución en el Parlamento.

Sin descargos

Perú21 buscó sin éxito una declaración de Jerí sobre los hechos ocurridos en Cieneguilla, pero su despacho no respondió a los intentos de contacto.

El congresista no agrupado Edward Málaga señaló, en un mensaje de X, que este episodio hasta ahora desconocido es una “evidencia comprometedora que vincula las flaquezas morales del presidente con las cuestionadas visitas en Palacio”, su “archivada denuncia por violación” y “el desagradable caso de proxenetismo en el Congreso”.

“El presidente y sus aliados no quieren entender que aferrarse sólo empeora las cosas para ellos y para el país. (...) El Congreso tiene que actuar y corregir su error. Censura o vacancia ya”, invocó.

La Oficina Legal y Constitucional del Congreso estaba encabezada por Jorge Torres Saravia, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), quien enfrenta una investigación por presunta explotación sexual.

Según el programa Beto A Saber, Torres Saravia incorporó a mujeres sin experiencia ni los requisitos legales para ejercer como asesoras y secretarias en el Congreso, aunque en realidad ejercían la prostitución en la sede parlamentaria.