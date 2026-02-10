Vocero de Perú Primero advierte a José Jerí: “Vas a terminar en Barbadillo, pero se te respetará la dignidad”

Vocero de Perú Primero se pronuncia tras difundirse fotografías de la requisa a la celda del expresidente Martín Vizcarra. Video: Twitter/@SalasZ_AA

El vocero de Perú Primero, Alejandro Salas, se dirigió al presidente interino José Jerí tras el escándalo de la difusión de fotografías de la requisa en el Penal Barbadillo, donde se encuentran recluidos los exmandatarios Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

“A mí no me queda la menor duda, pero la menor duda, que con todos los hechos que se están evidenciando contigo, tú vas a terminar en Barbadillo. Cuando muchos de los que ayer has humillado van a estar libres. Pero vas a terminar en Barbadillo, y se te va a respetar la dignidad como ser humano”, expresa Salas.

En esa línea, Salas acusa al mandatario encargado de “atentar contra la dignidad de las personas, contra quienes no tienen la posibilidad de defenderse”, y generar “cortinas de humo”

“Hacer una requisa, filtrar fotos, hacer que las hijas de Martín Vizcarra no puedan entrar a Barbadillo. Te gusta generar cortinas de humo de esa manera, ¿no? Eso es ser cobarde, José Jerí“, agregó.

José Jerí. | Presidencia

El portavoz de Perú Primero también apunto contra la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, a quien dice retiró del Ministerio de Trabajo por “incompetente”.

“Tu jefa del INPE se presta para esto. Shadia trabajó en el Ministerio de Trabajo y salió como incompetente, salió con mi firma. Caminaba de la mano con Betsy Chávez. Esa es tu jefa del INPE. Y se prestan para esto”, sostuvo.

Alejandro Salas finalizó su video advirtiendo a José Jerí con que “el mundo gira y gira. Lento, pero gira”. “Vas a ocupar ese espacio de Barbadillo. Y va a haber mucha gente que se va a encargar de eso”, dijo.

Expresidentes inician acciones

Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo han iniciado acciones legales y administrativas contra el INPE tras la filtración de fotografías obtenidas durante inspecciones recientes en el penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos.

Luego de la publicación de las fotografías, los abogados de Humala presentaron a la presidenta del INPE, Shadia Valdez Tejada, un requerimiento formal solicitando detalles sobre la cadena de mando, la autorización de uso de imagen y la lista completa del personal presente durante las requisas. Al mismo tiempo, la defensa de Vizcarra interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este contra el director del penal Barbadillo y otros posibles responsables, al considerar que la duplicidad del operativo y la difusión constituyen un “acto de abuso de autoridad y una violación al derecho fundamental a la intimidad”.

Ollanta Humala y Martín Vizcarra iniciaron acciones tras la filtración de fotografías de requisas en Barbadillo. | Fotocomposición: infobae

Según el reporte oficial del INPE, en la celda de Castillo se halló un televisor, una bicicleta estática, una radio, una refrigeradora y una cocina completamente equipada. El reporte sobre la celda de Vizcarra indicó la presencia de una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la de Humala se encontró un microondas.

De acuerdo con la denuncia de Vizcarra, el director general de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, ordenó la segunda requisa pocas horas después de una revisión previa.

Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, calificó la filtración como “indignante y tendenciosa” y planteó que no se ajustó a criterios técnicos, sino a “órdenes de instancias superiores”. Por su parte, Vizcarra acusó directamente al presidente José Jerí de disponer los operativos y la difusión, y desafió públicamente a que un alto funcionario presencie la próxima inspección en su celda: “Lo reto para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, manifestó.

Fuentes cercanas a la defensa de Castillo confirmaron a Infobae que el expresidente también tomará acciones.