Policía interviene casa en Cieneguilla donde se realizó fiesta de José Jerí junto a Isabel Cajo: 24 detenidos y armas incautadas

La tarde del domingo 8 de febrero, un amplio operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) sorprendió a los ocupantes de una casa de campo en Cieneguilla, un inmueble que en las últimas horas había sido mencionado públicamente porque allí se realizó tiempo atrás una celebración privada del ahora presidente de la República, José Jerí, por su cumpleaños número 38.

La intervención policial, sin embargo, no estuvo dirigida al mandatario, sino a un grupo de presuntos integrantes de una organización criminal que se encontraban reunidos en el lugar.

Y es que, hace poco se ha difundido un informe con detalles de la reunión social realizada anteriormente en ese inmueble, una fiesta de temática ochentera en la que habrían participdo diversas figuras del ámbito político y social, además de invitados del entorno del entonces anfitrión. Entre los nombres mencionados en un informe anterior del diario Peru21, figuraba Isabel Cajo, extrabajadora del Congreso conocida también por su actividad en plataformas digitales.

Operativo en Cieneguilla

Horas después de esa revelación periodística, la PNP ejecutó la intervención en la misma propiedad, aunque fuentes policiales precisaron que el operativo no guardaba relación con la celebración privada ni con el presidente, sino con una investigación en curso sobre criminalidad organizada en Lima Este.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue realizada por agentes de la Depincri Ate–Santa Anita, bajo la conducción del general PNP Víctor Revoredo, quienes irrumpieron en el inmueble tras labores de inteligencia que apuntaban a que el lugar era utilizado como punto de reunión por presuntos integrantes de la banda “Los Insoportables de Santa Anita”.

En el momento de la intervención, varias personas se encontraban dentro de la vivienda participando en una reunión social en la que, según el reporte policial, había consumo de alcohol y presencia de mujeres.

24 detenidos y armas incautadas

El operativo permitió la detención de 24 personas, entre ellas ciudadanos peruanos, venezolanos y un colombiano, además de tres menores de edad, cuyas identidades se mantienen en reserva conforme a lo establecido por la ley. La lista de intervenidos incluye a Milver Josué Araujo González, Víctor José Parras Torres, Víctor Rafael Bello Aguilar, Manuel José Torbello Otero, Jeremyck Eliezer Peraza Torres, Jeisson Juan José Montaña Rodríguez, Derfram Alberto Perdomo Hernández, Rafael Antonio Añes Pirela, María Luisa Córdoba Huamán e Iber José Castillo Ocampo, este último de nacionalidad colombiana.

Asimismo, fueron intervenidos Gabriel Alfredo Hernández Sequera (25) y los menores identificados con las iniciales L.F.M.L., J.J.D.S. (17) y J.J.P.R. (15), entre otros implicados cuya situación legal es materia de investigación.

Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron armas de fuego, granadas, municiones de diverso calibre, droga y 26 teléfonos celulares, además de otros objetos considerados de interés para la investigación. Todo el material fue incautado para ser sometido a peritajes especializados, con el fin de determinar su procedencia y posible relación con hechos delictivos.

Según la Policía Nacional, los indicios hallados refuerzan la hipótesis de que la vivienda funcionaba no solo como un punto de encuentro, sino también como un espacio donde algunos de los investigados exhibían armas, grababan videos y coordinaban actividades.

Entre los elementos recogidos figuran registros audiovisuales almacenados en teléfonos celulares, en los que se observa a varios de los detenidos mostrando armamento y participando en reuniones dentro del inmueble.

La institución policial indicó además que esta intervención forma parte de las acciones desplegadas en el marco del estado de emergencia y de la estrategia para combatir el crimen organizado en sectores de Lima Este, una zona donde en los últimos meses se han reportado diversos hechos de violencia vinculados a bandas criminales. En esa línea, voceros señalaron que las investigaciones continuarán para determinar antecedentes, roles dentro de la organización y posibles vínculos con otros delitos.

El cumpleaños de José Jerí

La revelación de una fiesta privada organizada por el presidente interino José Jerí ha generado repercusión luego de que un informe periodístico difundiera detalles del encuentro realizado el 9 de noviembre de 2024 en una casa de Cieneguilla, con motivo de su cumpleaños número 38. Según el reporte, asistieron alrededor de 40 personas, entre ellas congresistas, exministros y funcionarios del despacho presidencial.

Entre los invitados identificados figuran el entonces ministro de Educación, Morgan Quero, el exministro de Salud, César Vásquez, y el congresista Arturo Alegría, quien señaló haber llevado a una banda de rock para la celebración. También estuvo presente el legislador Luis Cordero Jon Tay, vinculado en reportes periodísticos al empresario Zhihua Yang.

El informe también menciona la presencia de Isabel Cajo, extrabajadora del Parlamento, quien llegó acompañada de dos mujeres. Sobre ello, Alegría declaró: “No podría decirte si estaba ella; yo estaba con un grupo de congresistas, estaba la señorita Cajo, pero ella llegó tarde, no sé si fue invitada de José Jerí o si llegó con alguien más”.

Por su parte, Quero afirmó no recordar haber visto a Cajo y describió el encuentro como “una reunión tranquila”.

La celebración fue interrumpida por una queja vecinal debido al alto volumen de la música, lo que motivó la intervención del Serenazgo en la madrugada y la imposición de una multa a la propiedad, según el informe periodístico.

