Perú

Yape ahora permite enviar dinero a Colombia a través de Nequi, plataforma con 27 millones de usuarios

La app del BCP incorporó una nueva funcionalidad que facilita el envío de remesas desde el Perú hacia Colombia mediante billeteras digitales, en un mercado que mueve más de S/ 500 millones al año en transferencias entre ambos países

Guardar
La plataforma líder del mercado
La plataforma líder del mercado peruano, Yape, ha expandido sus fronteras al permitir que sus 15 millones de usuarios envíen dinero directamente a Nequi, la billetera dominante en Colombia. Foto: composición Infobae Perú/Yape

El avance de los pagos digitales en la región ha impulsado el uso de billeteras electrónicas como una alternativa para realizar transferencias de dinero de forma rápida, incluso a nivel internacional. En ese marco, Yape, que cuenta con más de 15 millones de usuarios activos en el Perú, habilitó el envío de remesas hacia Nequi, la billetera digital más utilizada en Colombia, que supera los 27 millones de usuarios, más de la mitad de su población.

La medida se da en un contexto de alto volumen de envíos entre ambos países. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cada año se transfieren más de S/ 500 millones desde Perú hacia Colombia mediante unas 458 mil operaciones, lo que refleja la relevancia de contar con canales digitales para este tipo de transacciones.

Envíos de dinero entre Perú y Colombia

La incorporación de Nequi como destino de remesas amplía la cobertura internacional de Yape y permite realizar envíos directamente a una billetera digital en Colombia. Esta modalidad se suma a las alternativas ya disponibles para transferencias hacia ese país.

El servicio apunta a atender el flujo constante de dinero entre Perú y Colombia, vinculado principalmente a relaciones familiares, comerciales y laborales, facilitando el acceso a herramientas digitales para este tipo de operaciones.

La red global de Yape
La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata. Foto: Nequi

¿Cómo funciona el envío a Nequi?

El envío se realiza desde la aplicación de Yape, ingresando al menú principal y seleccionando la opción de remesas. Luego, el usuario debe elegir Colombia como país de destino, indicar el monto y seleccionar el envío mediante billetera digital.

Posteriormente, se elige Nequi como plataforma receptora y se completan los datos solicitados. Antes de finalizar, el sistema permite revisar y validar la información ingresada para confirmar la operación.

Límites y requisitos de la operación

Las transferencias hacia Nequi tienen un límite de S/ 3.000 por transacción, con un tope diario de S/ 3.500 y un máximo mensual de S/ 12 mil. Estos parámetros regulan el uso de la funcionalidad.

El servicio está habilitado para usuarios con cuenta BCP o Yape y DNI vigente. Para recibir el dinero, el beneficiario debe contar con una cuenta activa en Nequi.

El monto máximo permitido para
El monto máximo permitido para cada envío de dinero a Nequi se ha fijado en S/ 3.000. Foto: Flickr

Funcionalidades disponibles en Yape

Sobre esta ampliación del servicio, Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape, señaló: “Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”.

Además del envío de remesas, Yape ofrece más de 10 funcionalidades, entre ellas transferencias en soles y dólares, microcréditos, recargas de celulares, cambio de divisas, pago de servicios y compras en su marketplace, así como la adquisición de entradas, promociones y pasajes de bus.

¿Qué es Nequi?

La plataforma Nequi es una solución financiera digital que opera principalmente en Colombia y Panamá, diseñada para que las personas administren su capital de manera autónoma y sencilla directamente desde sus dispositivos móviles. A diferencia de las entidades bancarias tradicionales, este ecosistema permite la apertura de un depósito sin necesidad de trámites físicos o papeleo extenso, utilizando únicamente el número telefónico como identificador de cuenta.

Su propósito central es fomentar la inclusión financiera, ofreciendo herramientas para transferir fondos sin costo entre usuarios, realizar pagos mediante códigos QR, retirar efectivo en cajeros automáticos y organizar el dinero en compartimentos virtuales para propósitos específicos de ahorro.

Temas Relacionados

YapeNequiColombiaperu-economia

Más Noticias

Hernando de Soto reitera que nunca conoció a Ghislaine Maxwell ni al pedófilo Jeffrey Epstein: “Sus delitos son horrorosos”

A través de un comunicado, el excandidato presidencial volvió a negar cualquier vínculo con el magnate y su expareja tras la aparición de su nombre en documentos divulgados por el gobierno de Estados Unidos

Hernando de Soto reitera que

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

La legendaria banda española regresa a Lima para un concierto único el 29 de octubre. Te contamos cuándo inicia la preventa, cómo comprar tus entradas y todos los detalles.

Concierto de Hombre G en

Pol Deportes debuta en el canal de María Pía Copello y anuncia: “Voy a estar con toda mi gente en las previas”

El creador de contenido apareció por primera vez en el canal de YouTube de María Pía Copello y confirmó que acompañará a hinchas en la previa de encuentros clave

Pol Deportes debuta en el

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

El estado del tiempo en

Pablo Guede prepara el debut de Alianza Lima ante Club 2 de Mayo: “Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos”

El responsable técnico avanza con pies de plomo. No se confía y va con cautela al estreno de la CONMEBOL Libertadores. “Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir”, sostuvo

Pablo Guede prepara el debut
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hernando de Soto reitera que

Hernando de Soto reitera que nunca conoció a Ghislaine Maxwell ni al pedófilo Jeffrey Epstein: “Sus delitos son horrorosos”

Hernando de Soto, sorprendido por su aparición en los ‘papeles’ de Jeffrey Epstein: “Jamás tuve relación con ellos”

Dina Boluarte “permanecerá en el país, honrando su palabra”, afirma su abogado tras fallo de la Corte Suprema

Minería ilegal se extiende a todo el país: PCM advierte presencia en todas las regiones del Perú

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Hombre G en

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

Pol Deportes debuta en el canal de María Pía Copello y anuncia: “Voy a estar con toda mi gente en las previas”

Debbie Gibson en Lima: Horarios de ingreso, objetos prohibidos y detalles que debes tener en cuenta para disfrutar el concierto

Alfredo Benavides opina sobre la parodia de Erick Elera del ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’

Estreno de ‘El reventonazo de verano’ vs ‘Yo Soy’: ¿cuánto rating lograron los programas del sábado?

DEPORTES

Pablo Guede prepara el debut

Pablo Guede prepara el debut de Alianza Lima ante Club 2 de Mayo: “Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos”

Jugador de Universitario ficha por Real Betis de España: venta y beneficio económico para el club ‘crema’

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Alianza Lima vs Olva Latino: día, hora y canal TV del partido por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Fase 2