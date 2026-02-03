Yape ahora permite enviar dinero a Colombia a través de Nequi, plataforma con 27 millones de usuarios

La plataforma líder del mercado peruano, Yape, ha expandido sus fronteras al permitir que sus 15 millones de usuarios envíen dinero directamente a Nequi, la billetera dominante en Colombia. Foto: composición Infobae Perú/Yape

El avance de los pagos digitales en la región ha impulsado el uso de billeteras electrónicas como una alternativa para realizar transferencias de dinero de forma rápida, incluso a nivel internacional. En ese marco, Yape, que cuenta con más de 15 millones de usuarios activos en el Perú, habilitó el envío de remesas hacia Nequi, la billetera digital más utilizada en Colombia, que supera los 27 millones de usuarios, más de la mitad de su población.

La medida se da en un contexto de alto volumen de envíos entre ambos países. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cada año se transfieren más de S/ 500 millones desde Perú hacia Colombia mediante unas 458 mil operaciones, lo que refleja la relevancia de contar con canales digitales para este tipo de transacciones.

Envíos de dinero entre Perú y Colombia

La incorporación de Nequi como destino de remesas amplía la cobertura internacional de Yape y permite realizar envíos directamente a una billetera digital en Colombia. Esta modalidad se suma a las alternativas ya disponibles para transferencias hacia ese país.

El servicio apunta a atender el flujo constante de dinero entre Perú y Colombia, vinculado principalmente a relaciones familiares, comerciales y laborales, facilitando el acceso a herramientas digitales para este tipo de operaciones.

La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata. Foto: Nequi

¿Cómo funciona el envío a Nequi?

El envío se realiza desde la aplicación de Yape, ingresando al menú principal y seleccionando la opción de remesas. Luego, el usuario debe elegir Colombia como país de destino, indicar el monto y seleccionar el envío mediante billetera digital.

Posteriormente, se elige Nequi como plataforma receptora y se completan los datos solicitados. Antes de finalizar, el sistema permite revisar y validar la información ingresada para confirmar la operación.

Límites y requisitos de la operación

Las transferencias hacia Nequi tienen un límite de S/ 3.000 por transacción, con un tope diario de S/ 3.500 y un máximo mensual de S/ 12 mil. Estos parámetros regulan el uso de la funcionalidad.

El servicio está habilitado para usuarios con cuenta BCP o Yape y DNI vigente. Para recibir el dinero, el beneficiario debe contar con una cuenta activa en Nequi.

El monto máximo permitido para cada envío de dinero a Nequi se ha fijado en S/ 3.000. Foto: Flickr

Funcionalidades disponibles en Yape

Sobre esta ampliación del servicio, Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape, señaló: “Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”.

Además del envío de remesas, Yape ofrece más de 10 funcionalidades, entre ellas transferencias en soles y dólares, microcréditos, recargas de celulares, cambio de divisas, pago de servicios y compras en su marketplace, así como la adquisición de entradas, promociones y pasajes de bus.

¿Qué es Nequi?

La plataforma Nequi es una solución financiera digital que opera principalmente en Colombia y Panamá, diseñada para que las personas administren su capital de manera autónoma y sencilla directamente desde sus dispositivos móviles. A diferencia de las entidades bancarias tradicionales, este ecosistema permite la apertura de un depósito sin necesidad de trámites físicos o papeleo extenso, utilizando únicamente el número telefónico como identificador de cuenta.

Su propósito central es fomentar la inclusión financiera, ofreciendo herramientas para transferir fondos sin costo entre usuarios, realizar pagos mediante códigos QR, retirar efectivo en cajeros automáticos y organizar el dinero en compartimentos virtuales para propósitos específicos de ahorro.