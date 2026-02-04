Colombia

Nequi habilitó nuevo servicio internacional: ahora podrá recibir dinero desde Perú

La integración permite que los colombianos reciban remesas desde Perú en cuestión de minutos, sin pasar por bancos tradicionales y con límites definidos para mayor seguridad

Guardar
Nequi habilitó la recepción de
Nequi habilitó la recepción de dinero desde Perú a través de Yape, una opción que busca agilizar el envío de remesas de manera digital y sin intermediarios bancarios– crédito Reuters/VisualesIA/Nequi/

Perú se ha consolidado como uno de los países desde los cuales se realizan más transferencias hacia Colombia, impulsado por la migración laboral y los vínculos familiares entre ambos territorios.

En este contexto, Nequi habilitó una nueva opción que busca facilitar la recepción de remesas de forma digital y sin intermediarios tradicionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de una integración con Yape, la billetera digital de mayor uso en Perú, ahora es posible enviar dinero directamente desde ese país hacia cuentas Nequi en Colombia. El servicio permite que los recursos se acrediten en cuestión de minutos, lo que representa una alternativa frente a los canales tradicionales de envío, que suelen implicar mayores tiempos de espera, costos adicionales o desplazamientos físicos.

Del lado peruano, Yape registra más de 15 millones de usuarios activos y es operada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad que hace parte del Grupo Credicorp. La integración entre ambas plataformas se suma a otras soluciones digitales que han surgido en los últimos años para simplificar las transferencias transfronterizas dentro de la región.

Cómo funciona el envío de dinero desde Perú

La plataforma líder del mercado
La plataforma líder del mercado peruano, Yape, ha expandido sus fronteras al permitir que sus 15 millones de usuarios envíen dinero directamente a Nequi, la billetera dominante en Colombia. Foto: composición Infobae Perú/Yape

El proceso de envío está diseñado para realizarse completamente desde el celular. Las personas que se encuentran en Perú deben ingresar a la aplicación de Yape y seleccionar la opción de remesas internacionales. Una vez allí, deben elegir a Colombia como país de destino, definir el monto a enviar y seleccionar la billetera digital como canal de recepción, eligiendo a Nequi como plataforma receptora.

Antes de confirmar la operación, el sistema solicita validar la información del destinatario, un paso que busca reducir errores y garantizar que el dinero llegue correctamente a la cuenta del beneficiario. Tras la confirmación, los recursos se acreditan en la cuenta Nequi en cuestión de minutos.

Para acceder al servicio, el remitente debe ser usuario de Yape o cliente del BCP con documento de identidad vigente. Por su parte, el receptor debe contar con una cuenta activa en Nequi, sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional asociada.

Límites establecidos para las transferencias

La integración permite que los
La integración permite que los recursos enviados desde Perú se acrediten en minutos en cuentas Nequi en Colombia, ampliando las alternativas para transferencias internacionales - crédito Nequi

Con el fin de mantener controles de seguridad y prevenir usos indebidos, el servicio cuenta con límites definidos para los envíos. Cada transacción permite transferir hasta aproximadamente 3,3 millones de pesos colombianos. Además, existe un tope diario cercano a los 3,8 millones de pesos y un límite mensual que ronda los 13,3 millones.

Estos montos están pensados para cubrir necesidades comunes de envío de dinero entre familiares, como gastos del hogar, educación o apoyo económico periódico, sin comprometer los estándares de control del sistema financiero.

La habilitación de este servicio se da en un momento en el que el envío de remesas hacia Colombia mantiene una tendencia creciente. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, cada año se envían a Colombia más de 550.000 millones de pesos, distribuidos en más de 450.000 operaciones.

Un paso dentro de la estrategia de Nequi

El servicio cuenta con límites
El servicio cuenta con límites por transacción, día y mes, definidos para garantizar controles de seguridad en los envíos de dinero entre ambos países - crédito Nequi

La posibilidad de recibir remesas desde Perú hace parte de una estrategia más amplia de Nequi para fortalecer su ecosistema digital. De acuerdo con información de la compañía, la plataforma busca consolidarse no solo como una herramienta de pagos, sino como un punto de entrada a otros servicios financieros, como el acceso a crédito y la gestión de obligaciones desde la aplicación.

En ese sentido, la llegada de recursos del exterior puede convertirse en un apoyo para usuarios que utilizan Nequi como su principal medio para administrar su dinero, permitiéndoles cubrir gastos, ahorrar o cumplir compromisos financieros sin recurrir a canales adicionales.

La integración con Yape se suma a otras iniciativas orientadas a ampliar las alternativas de ingreso de recursos a la plataforma y a responder a las dinámicas de movilidad regional. Para los usuarios en Colombia, representa una nueva opción para recibir dinero desde Perú de manera directa, rápida y digital, en un contexto en el que las billeteras electrónicas siguen ganando protagonismo en la vida financiera diaria.

Temas Relacionados

NequiRemesasYapePerúColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos: piense en su viaje a Disney

La apreciación del peso frente al dólar ha reducido de forma significativa el costo de viajar a Estados Unidos, permitiendo a los colombianos acceder a destinos turísticos como Orlando, Miami o Nueva York con presupuestos más bajos que los de hace un año

Por qué ahora es más

El Consejo de Estado negó el registro de marca de una iglesia cristiana similar a ‘El Lugar de Su Presencia’: así fue el litigio

La decisión del alto tribunal responde a una controversia de años sobre la protección de identidades distintivas dentro del ámbito religioso, ante el riesgo de que los fieles confundan el origen de los servicios ofrecidos por cada institución

El Consejo de Estado negó

Nueva hipótesis por la muerte de alias Gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo: tiene lesiones en la cabeza y la mandíbula

Versiones preliminares también apuntarían a que el segundo líder del EGC habría sido arrojado a un río por integrantes de la misma organización, a raíz de una supuesta pelea con ‘Chiquito Malo’

Nueva hipótesis por la muerte

Vicky Dávila reveló explosivo audio de ‘Pipe Tuluá’ y Marta Lucía Ramírez pidió seguridad para la candidata: “Le han perdonado todo al Presidente”

La exvicepresidenta solicitó al Gobierno asegurar la protección de la también periodista y resaltó la importancia de que su valor motive a los órganos de control

Vicky Dávila reveló explosivo audio

Tras reunión con Donald Trump, Gustavo Petro reveló qué hará tras abandonar la Presidencia en el 2026: “Tendré tiempo”

El jefe de Estado afirmó que tiene la firme intención de dedicar tiempo para aprender inglés, porque tuvo que utilizar un traductor

Tras reunión con Donald Trump,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

La Segura se molestó por

La Segura se molestó por las comparaciones con Vicky Berrio por su participación en ‘El After’: “Me incomoda bastante”

Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, cuestionó a Valentino tras la expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’: “Hiciste la de Poncio Pilatos”

Karina García le hizo una súplica al Jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre su labor como jueza: “Por favor, yo hago lo que sea”

Johanna Fadul se pronunció en redes sociales tras su expulsión de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó medida ante los ataques

De Nanis Ochoa a Johanna Fadul: así fueron las expulsiones en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Jhon Arias podría regresar a

Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO -fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Cuándo volverá el fútbol a El Campin: este será el partido que terminará la suspensión del estadio de Bogotá

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería Nacional vs. América: la fecha de su esperado debut sigue en suspenso

Movistar Team y Nairo Quintana están listos para debutar en la Clásica de Mascate y el Tour de Omán