Nequi habilitó nuevo servicio internacional: ahora podrá recibir dinero desde Perú

Nequi habilitó la recepción de dinero desde Perú a través de Yape, una opción que busca agilizar el envío de remesas de manera digital y sin intermediarios bancarios– crédito Reuters/VisualesIA/Nequi/

Perú se ha consolidado como uno de los países desde los cuales se realizan más transferencias hacia Colombia, impulsado por la migración laboral y los vínculos familiares entre ambos territorios.

En este contexto, Nequi habilitó una nueva opción que busca facilitar la recepción de remesas de forma digital y sin intermediarios tradicionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de una integración con Yape, la billetera digital de mayor uso en Perú, ahora es posible enviar dinero directamente desde ese país hacia cuentas Nequi en Colombia. El servicio permite que los recursos se acrediten en cuestión de minutos, lo que representa una alternativa frente a los canales tradicionales de envío, que suelen implicar mayores tiempos de espera, costos adicionales o desplazamientos físicos.

Del lado peruano, Yape registra más de 15 millones de usuarios activos y es operada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), entidad que hace parte del Grupo Credicorp. La integración entre ambas plataformas se suma a otras soluciones digitales que han surgido en los últimos años para simplificar las transferencias transfronterizas dentro de la región.

Cómo funciona el envío de dinero desde Perú

La plataforma líder del mercado peruano, Yape, ha expandido sus fronteras al permitir que sus 15 millones de usuarios envíen dinero directamente a Nequi, la billetera dominante en Colombia. Foto: composición Infobae Perú/Yape

El proceso de envío está diseñado para realizarse completamente desde el celular. Las personas que se encuentran en Perú deben ingresar a la aplicación de Yape y seleccionar la opción de remesas internacionales. Una vez allí, deben elegir a Colombia como país de destino, definir el monto a enviar y seleccionar la billetera digital como canal de recepción, eligiendo a Nequi como plataforma receptora.

Antes de confirmar la operación, el sistema solicita validar la información del destinatario, un paso que busca reducir errores y garantizar que el dinero llegue correctamente a la cuenta del beneficiario. Tras la confirmación, los recursos se acreditan en la cuenta Nequi en cuestión de minutos.

Para acceder al servicio, el remitente debe ser usuario de Yape o cliente del BCP con documento de identidad vigente. Por su parte, el receptor debe contar con una cuenta activa en Nequi, sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional asociada.

Límites establecidos para las transferencias

La integración permite que los recursos enviados desde Perú se acrediten en minutos en cuentas Nequi en Colombia, ampliando las alternativas para transferencias internacionales - crédito Nequi

Con el fin de mantener controles de seguridad y prevenir usos indebidos, el servicio cuenta con límites definidos para los envíos. Cada transacción permite transferir hasta aproximadamente 3,3 millones de pesos colombianos. Además, existe un tope diario cercano a los 3,8 millones de pesos y un límite mensual que ronda los 13,3 millones.

Estos montos están pensados para cubrir necesidades comunes de envío de dinero entre familiares, como gastos del hogar, educación o apoyo económico periódico, sin comprometer los estándares de control del sistema financiero.

La habilitación de este servicio se da en un momento en el que el envío de remesas hacia Colombia mantiene una tendencia creciente. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú, cada año se envían a Colombia más de 550.000 millones de pesos, distribuidos en más de 450.000 operaciones.

Un paso dentro de la estrategia de Nequi

El servicio cuenta con límites por transacción, día y mes, definidos para garantizar controles de seguridad en los envíos de dinero entre ambos países - crédito Nequi

La posibilidad de recibir remesas desde Perú hace parte de una estrategia más amplia de Nequi para fortalecer su ecosistema digital. De acuerdo con información de la compañía, la plataforma busca consolidarse no solo como una herramienta de pagos, sino como un punto de entrada a otros servicios financieros, como el acceso a crédito y la gestión de obligaciones desde la aplicación.

En ese sentido, la llegada de recursos del exterior puede convertirse en un apoyo para usuarios que utilizan Nequi como su principal medio para administrar su dinero, permitiéndoles cubrir gastos, ahorrar o cumplir compromisos financieros sin recurrir a canales adicionales.

La integración con Yape se suma a otras iniciativas orientadas a ampliar las alternativas de ingreso de recursos a la plataforma y a responder a las dinámicas de movilidad regional. Para los usuarios en Colombia, representa una nueva opción para recibir dinero desde Perú de manera directa, rápida y digital, en un contexto en el que las billeteras electrónicas siguen ganando protagonismo en la vida financiera diaria.