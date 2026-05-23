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La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum. “Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho. Cómo extraño Perú”, dijo el campeón antes de cerrar su discurso con un “¡Viva Perú!” que detuvo el tiempo en el estadio

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El joven tenista Ignacio Buse no puede contener la emoción tras proclamarse campeón en Hamburgo. Observa la ceremonia de premiación, el levantamiento del trofeo y la lluvia de confeti que sellan un día inolvidable en su carrera profesional.

Ignacio Buse levantó el trofeo del Bitpanda Hamburg Open ante una pista central del Rothenbaum que estalló en una ovación unánime. El tenista peruano de 22 años, que llegó al torneo por la fase clasificatoria y venció en orden al campeón defensor Flavio Cobolli, a Jakub Menšík, a Ugo Humbert, a Aleksandar Kovacevic y a Tommy Paul en la final, recibió el título entre lágrimas contenidas y la bandera peruana ondeando en las gradas. Diecinueve años tuvieron que pasar para que un peruano volviera a levantar un trofeo ATP.

La ceremonia comenzó con el nombre de Buse resonando por los altavoces del estadio. El público, que incluyó a decenas de peruanos que viajaron a Hamburgo para acompañarlo, respondió con una ovación que no paró durante toda la entrega de premios. Su entrenador, identificado en el palco como Molina, no ocultó la emoción de compartir ese momento con el jugador al que acompañó en el proceso que desembocó en el título.

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Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum.
Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum.

Las primeras palabras del campeón

Con el micrófono en la mano y la voz entrecortada, Buse comenzó su discurso con un gesto hacia su rival: “Primero quiero felicitar a Tommy. No te conozco desde hace mucho, te conocí esta semana, pero creo que eres mejor persona que jugador y estás rodeado de un gran equipo. Te deseo lo mejor para el resto de la temporada”.

Luego agradeció a la organización del torneo con una frase que arrancó risas en la pista: “Se ha convertido en mi torneo favorito del año, lo hacen todo tan confortable”. Después nombró uno a uno a los integrantes de su equipo —Juan, Gabi, Fede, Dani, su fisioterapeuta Nacho— y cerró la lista con sus padres y su novia, lo que generó nuevas risas y aplausos entre el público.

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“Todo esto es de ustedes. Sabemos los esfuerzos que hemos estado haciendo. Esto es para vosotros”, señaló Buse, visiblemente emocionado.

El peruano también dedicó unas palabras a la Fundación TEC Carles Ferrer Salat de Barcelona, donde entrena actualmente: “Somos tenistas, pero también somos socialmente conscientes de lo que pasa en el mundo. El tenis puede ser una forma de unir al mundo y estoy muy orgulloso de representar los valores de TEC”.

Tras coronarse campeón en Hamburgo y conseguir su primer título ATP, el peruano Ignacio Buse ofreció un discurso lleno de gratitud y clase. Elogió a su oponente, emocionó a su equipo y dedicó el triunfo a sus seres queridos.

“¡Viva Perú!”

El momento más emotivo de la ceremonia llegó al final, cuando Buse se dirigió directamente a los aficionados peruanos presentes en el estadio. Con la voz quebrada y una sonrisa que no pudo contener, el campeón miró las gradas y dijo: “A toda la gente de Perú: veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho, muchísimo. Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya. Que el sueño continúe y arriba Perú siempre. ¡Viva Perú!”

Las gradas respondieron con la ovación más larga de la tarde.

Tras coronarse campeón del ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse dedica unas emotivas palabras a los compatriotas que lo alentaron desde las gradas, expresando su orgullo y su anhelo por su país.

Paul, con humor hasta en la derrota

Tommy Paul también tomó el micrófono y, fiel a su estilo, arrancó risas desde la primera frase: “Quiero felicitar a Ignacio y a su equipo. Una semana increíble, de verdad. Disfruté viéndolos jugar a todos hasta llegar a hoy”, dijo entre carcajadas del público, en referencia a los rivales que Buse fue eliminando uno a uno. El estadounidense también agradeció a la organización, a los recogepelotas y a todo el equipo detrás del torneo: “Absolutamente he disfrutado mi tiempo aquí y espero volver. Amo Hamburgo después de esto”.

Tras disputar la final, el tenista estadounidense Tommy Paul toma el micrófono para dar un discurso lleno de deportividad, felicitando a su rival, el peruano Ignacio Buse, y a su equipo por una semana increíble.

Un título que llega 19 años después

La última vez que un peruano levantó un trofeo ATP fue en 2007, cuando Luis Horna ganó en Viña del Mar. Buse lo hizo en una categoría superior —un ATP 500— y desde la fase clasificatoria, una combinación que solo habían logrado otros cinco jugadores en la historia del torneo alemán. A sus 22 años, con el trofeo del Bitpanda Hamburg Open en las manos y la bandera peruana en las gradas, Buse cerró la semana más especial de su vida con tres palabras que resonaron en todo el estadio y llegaron hasta Lima: “¡Viva Perú!”

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