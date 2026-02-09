Perú

Hermanos al Congreso 2026: Denuncian que partidos inscribieron hasta 17 grupos de familiares en sus listas

Cooperación Popular, País para Todos y Libertad Popular llevan parientes como candidatos. Mientras Yonhy Lescano dice desconocer el hecho, Rafael Belaúnde y Vladimir Meza admitieron que sus allegados están en carrera electoral

El próximo congreso bicameral podría convertirse en un asunto de familia. Una reciente investigación de Punto Final puso al descubierto una práctica recurrente en la actual campaña electoral: la inscripción masiva de clanes familiares en las listas de candidatos para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Según el reporte, al menos tres agrupaciones políticas recurrieron a grupos de hermanos para cubrir las cuotas exigidas por la ley.

El caso más llamativo es el de Cooperación Popular, partido que postula a Yonhy Lescano a la presidencia. Esta agrupación registra 17 grupos de hermanos inscritos, sumando un total de 34 parientes que compiten simultáneamente por una curul. A este escenario se suman País para Todos (de Carlos Álvarez), con siete grupos de hermanos, y Libertad Popular (de Rafael Belaunde), que registra seis grupos de parientes directos en competencia.

“Llenar la lista con el primer afiliado”: La confesión de los partidos

La respuesta de los líderes políticos ante este hallazgo fue dispar, pero coinciden en un punto crítico: la precariedad del sistema. Vladimir Meza, presidente de País para Todos, admitió con crudeza que la ley electoral vigente, que exige un 80% de candidatos afiliados con fecha de corte al 15 de julio pasado, los dejó en una situación de “supervivencia”.

No había afiliados que quisieran estar dentro de la lista como accesitarios. Teníamos que convocar a quien estuviera disponible para poder completar el porcentaje perverso que puso el Congreso”, señaló. El dirigente incluso admitió que su propio hermano, Alexander Meza, es candidato a diputado por Áncash, aunque aseguró que él sí pasó por un proceso de elección interna y cuenta con una “intensa campaña”.

Hermano de Vladimir Meza también
Hermano de Vladimir Meza también es parte del listado de candidatos. | Andina

Por su parte, Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular, defendió la participación de su hermano Fernando Nicolás (candidato al Senado por Tumbes) y de otros. “No hay clanes, hay individuos. Son ciudadanos que quieren ejercer su derecho a participar. Al final, es el elector quien decide en distintas circunscripciones”, argumentó, negando que existan “cacicazgos” en su organización.

Yonhy Lescano y la “hermandad política”

El caso de Yonhy Lescano es particular. El candidato presidencial se deslindó de la presencia de los 17 grupos de hermanos en su lista, alegando que su partido, “Verdad y Honradez”, solo puso el 10% de los candidatos en la alianza con Cooperación Popular. “Yo conozco a los que yo he elegido. A los señores del otro 90% no los conozco porque son partidos nuevos”, declaró, aunque reconoció que en la política peruana existen “propietarios de partidos” donde la cúspide es netamente familiar, citando a los clanes Acuña, Fujimori y Luna.

Lescano aseguró que consultará con el Comité Ejecutivo Nacional de su aliado político para obtener detalles de estos 34 parientes, pero dejó la responsabilidad final en manos del votante: “Si son buenos, el pueblo los elegirá; si son malos, no”, sentenció la “cabeza” de la alianza.

Yohnny Lescano (Foto: Tu Diario
Yohnny Lescano (Foto: Tu Diario Huánuco)

La pregunta que queda en el aire es cuánto conocen los candidatos presidenciales sobre las personas que los acompañan en la contienda. Vladimir Meza confesó que no sabe si el humorista Carlos Álvarez está al tanto de los siete grupos de hermanos en su partido, mientras que Lescano admitió ignorar quiénes son el 90% de sus propios postulantes.

