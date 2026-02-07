Elecciones 2026: Partido de Carlos Álvarez desiste del uso de la franja electoral

El partido País Para Todos, liderado por su candidato presidencial Carlos Álvarez, anuncia mediante un comunicado oficial que desiste del uso de la franja electoral debido a presuntas irregularidades en el manejo de la misma. | Canal N / Primero a las 8

El escenario electoral de 2026 se ve sacudido por la decisión de Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, quien denunció irregularidades en la asignación de la franja electoral.

Su partido, bajo el escrutinio mediático, negó cualquier vínculo con el uso indebido de recursos públicos que habría beneficiado a un medio de comunicación específico.

De acuerdo a un comunicado anterior, País para Todos rechazó de manera enfática cualquier acto de corrupción y deslindó toda responsabilidad del propio Álvarez en la selección de los canales para la difusión de la propaganda electoral.

La tensión aumentó cuando más de treinta aspirantes al Congreso y al Senado del partido en mención respaldaron públicamente a Álvarez, condicionando su permanencia en la campaña al esclarecimiento del financiamiento otorgado a un canal vinculado a Miguel del Castillo.

“La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción. […] Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, se lee en el comunicado difundido por los postulantes.

El propio Álvarez se sumó a las críticas en un video difundido en redes sociales. Aseguró que nunca fue consultado sobre la selección de los medios utilizados para la franja electoral y denunció la existencia de una comisión del quince por ciento sobre el monto contratado.

“En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. […] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada”, declaró antes de advertir que abandonaría su candidatura si no se identificaba y sancionaba a los responsables.

Composición: Infobae Perú

No a la franja electoral

En respuesta a las denuncias y tras un análisis interno, el líder de País para Todos tomó una decisión inédita en la política nacional.

“Solicité explicaciones claras y directas respecto a la distribución de la franja electoral”, expresó Carlos Álvarez en un último comunicado , respaldado por el presidente del partido, Vladimir Meza Villarreal.

La misiva indica que, luego de evaluar los informes presentados por los responsables del proceso, la agrupación concluyó que no existió beneficio indebido ni acto de corrupción, aunque reconoció que la polémica surgió por inexperiencia en la gestión de la franja electoral.

La organización resolvió separar de sus cargos a los encargados de la distribución y, fiel a su posición de transparencia, anunció su retiro del espacio de propaganda oficial.

“Fieles a nuestra convicción de que el dinero de todos los peruanos no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos, y dado que País Para Todos no tiene compromisos con grupos económicos ni operadores mediáticos, comunicamos nuestra decisión de desistir del uso de la franja electoral. Esta posición no es coyuntural: se convertirá en un compromiso parlamentario de País Para Todos”, señala el comunicado.

La agrupación subrayó su respeto a las investigaciones del Ministerio Público y su apertura a cualquier consulta de las autoridades.

Destacó que la postura de Álvarez puso en debate la transparencia de la franja electoral, instando a otras fuerzas políticas a sumarse a la renuncia de estos espacios.

“Hagamos una campaña sin hipocresías, sin dobles discursos y sin privilegios. La política debe cambiar, y País Para Todos ha decidido hacerlo de frente”, concluyó el partido.