Plagios y tesis desaparecidas rodean a la familia Acuña: los escándalos de María, Virgilio, Humberto y César Acuña

Las polémicas sobre trabajos académicos y libros alcanzan a cuatro de los 12 hermanos. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La credibilidad académica y la transparencia no parecen ser características de la familia Acuña Peralta, al menos de los integrantes públicos. El apellido, ampliamente conocido en los círculos políticos y educativos del país, acumula denuncias por plagio, irregularidades en la obtención de grados y desapariciones misteriosas de investigaciones, especialmente en la Universidad César Vallejo (UCV), propiedad de la familia y epicentro de varias de las controversias.

El caso más reciente se centra en la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una de las comisiones más importantes al estar encargada de recibir denuncias contra altos funcionarios. Si bien el curriculum de la integrante de Alianza para el Progreso hace gala de significativos grados, no hay rastros de las tesis de maestría y doctorado con las que accedió a ellos. ¿La razón? “El fenómeno de El Niño”.

La UCV respondió a una solicitud de Punto Final que las tesis de Acuña desaparecieron tras quedar “gravemente afectadas por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño en 2017”. La explicación no solo no convenció a la opinión pública, sino que contradice la supuesta infraestructura y tecnología con la que promocionan al centro de educación superior.

Consultada al respecto, la legisladora no solo se mostró visiblemente incómoda, sino que aseguró no le importaba conocer qué pasó con los documentos a los que les habría dedicado mucho tiempo y esfuerzo. “Todo se queda en la universidad. No tengo interés en tener la tesis en este momento, pero ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es tu problema?”, contestó.

Congresista de APP es cuestionada por la ausencia de sus trabajos de maestría y doctorado.| Punto Final

Ante la polémica, el dueño de la universidad, fundador de Alianza para el Progreso (APP) y hermano de la parlamentaria se pronunció. En una rueda de prensa como parte de sus actividades como gobernador regional de La Libertad, César Acuña ratificó que “las lluvias” se llevaron los trabajos académicos de María.

“Si en Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) está inscrito el grado, se entiende que tiene que haber estado el trabajo de presentación. Recuerden que hubo bastantes lluvias y uno de los afectados fue la universidad. Se supone, pienso yo, que de repente por ahí algunos documentos de la universidad se extraviaron o tuvieron un mal origen”, mencionó.

No obstante, el propio defensor de su hermana también ha sido acusado, pero por plagio. De hecho, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lo multó con casi 80.000 soles por plagiar la tesis doctoral presentada ante la Universidad Complutense de Madrid y por atribuirse como propio un libro escrito realmente por el pedagogo Otoniel Alvarado Oyarce.

Fue justo en ese contexto que, a su salida del Tribunal de Honor del Pacto Ético, lanzó una de sus frases más icónicas. En declaraciones a la prensa dijo que en el caso puntual del libro “no fue plagio, sino copia”.

La Universidad César Vallejo también recibió una multa de más de S/ 71 mil soles, una amonestación con pocos precedentes para una institución de ese porte. De esta manera, los grados de “doctor” y “académico” que ostenta el líder político quedaron seriamente comprometidos.

Como si fuera algo de familia, el tema del presunto plagio también alcanzó a su hermano Virgilio. Cuarto Poder develó que el exlegislador lanzó en 2002 un libro sobre control interno en la gestión municipal, texto que resultó ser una copia textual de una tesis previa presentada ante la Universidad Federico Villareal por los profesores Gilberto León Flores y José María Zevallos. Interrogado por la prensa, admitió la responsabilidad, aunque alegó que su error fue haber confiado y no revisar el documento elaborado por colaboradores que, según su versión, trabajaban bajo su encargo.

“Yo le puse el nombre porque confié en una persona honorable, que no firmó porque no es coautor, es parte de un equipo. [...] Para contribuir con lo que es el proceso de control interno, por supuesto que mande a publicar y use mi nombre, como en cualquier otro equipo... Todo lo hizo el equipo de trabajo. No he pagado, he encargado. Yo he tenido en su momento 200, 300, hasta 500 personas trabajando conmigo como funcionarios, y que paralelamente me hacían un trabajo académico como este”, dijo entonces.

La lista de cuestionamientos también alcanzó a Humberto Acuña, exgobernador de Lambayeque y hermano de César, María y Virgilio. Cuarto Poder destapó dos denuncias de plagio en su tesis universitaria: cinco páginas copiadas directamente de un libro de la autora colombiana Cecilia Correa Molina, así como fragmentos completos de una investigación chilena, ambos textos citados sin mención expresa de sus autores originales. Al igual que sus hermanos, desestimó el asunto con el argumento de “error de omisión”.