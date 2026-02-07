Perú

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

Humorista afirma que partido cumplió con sus exigencias para no renunciar a la carrera electoral. Anuncia que en los próximos presentará su plan de gobierno y a los candidatos a diputados y senadores

Guardar
Carlos Álvarez encabeza la plancha
Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de 'País para todos'.

El humorista Carlos Álvarez confirmó que sigue como candidato presidencial por País para Todos tras llegar a un acuerdo con la dirigencia respecto al uso de la franja electoral.

“Quiero comunicarles que habiendo el partido cumplido con lo exigido, sigo en la carrera de forma distinta, de forma disruptiva, porque se tiene que construir una política diferente y eso empieza por casa, caiga quien caiga. No es momento de enfrentarnos, sino alzar la voz ante las injusticias si queremos devolverle la confianza a todos los peruanos. Después de tanta cosa negativa que hemos y seguimos viviendo como peruanos, tenemos que hacer las cosas juntos, comprometidos y bien”, dijo Álvarez en un mensaje en sus redes sociales.

En la víspera, País para Todos anunció que, tras una investigación interna, determinó que existía “responsabilidad política” en las personas a cargo de la distribución del dinero de la franja electoral, por lo que fueron separadas.

“Mi condición para continuar era sanción para los responsables de tremendo error. Que el partido renuncie a todo el avisaje que le pueda corresponder, el 100% de la franja electoral. Soy sincero, el día de ayer no se llegó a nada. Las explicaciones no estaban muy claras. Hoy retomamos las conversaciones durante muchas horas, donde el partido reconoció el error: identificar a los responsables, los cuales serán separados de sus cargos, encabezados por el personero legal del partido”, comentó el cómico.

Como se recuerda, País para Todos destinó 642 mil soles de la franja electoral al canal Nativa Televisión, que fue propiedad del excandidato de Primero la Gente Miguel del Castillo.

Carlos Álvarez dijo desconocer que se asignaría una considerable cantidad de dinero de los fondos públicos a dicho canal, por lo que amenazó con renunciar a su candidatura si no se esclarecía el tema. Ese mismo día, un grupo de candidatos a diputados y senadores también expresó su rechazo a la asignación de la franja electoral y se sumaron a la advertencia de Álvarez.

“Muchas personas comentan que yo buscaba esta oportunidad para retirarme de la contienda. Es más, hasta una carátula de periódico me dedicaron, donde el analista Enrique Ghersi dice que estoy buscando un pretexto para renunciar. ‘Se acabó el chiste’ y no sé qué cosas más. Bueno, otros políticos, desde sus guaridas, aprovechan también para atacar”, dijo el humorista.

Presentará plan de gobierno

Por otro lado, tras ratificar su candidatura presidencial, Carlos Álvarez anunció que en los próximos días presentará su plan de Gobierno, así como a los candidatos a senadores y diputados.

“No voy a huir, pero era necesario que las cosas se aclaren, porque los peruanos están cansados de tanta hipocresía y falsedad de algunos políticos. Me reafirmo en no atacar a ningún candidato. Los peruanos se darán cuenta del estilo de campaña de cada uno. El partido me ha comunicado también que se allana a todas las investigaciones del Ministerio Público sobre el tema de la franja electoral. Pido a la Fiscalía, actúe de manera célebre, porque los peruanos esperan respuestas inmediatas”, señaló.

Temas Relacionados

Carlos ÁlvarezPaís para TodosElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Transportistas bloquean la avenida Gambeta tras ataque a cobradora en el Callao

Las víctimas relataron que las amenazas y los cobros extorsivos son constantes en las rutas de Sarita, Callao y Pachacútec, con exigencias de pagos de hasta 15 soles por trayecto bajo amenazas de violencia

Transportistas bloquean la avenida Gambeta

Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Aquí están los mejores de cada país, no se puede menospreciar”

El volante ‘blanquiazul’ también se pronunció sobre la decisión de Pablo Guede de relegarlo al banco de suplentes en el trascendental duelo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez tras la derrota

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Se juega el segundo set del partido entre Gonzalo Bueno y Justin Engel. El conjunto teutón va 3-0 arriba en la serie

Perú vs Alemania EN VIVO

Alerta en Perú por una decisión judicial que le permite a China operar sin control estatal en el Puerto de Chancay

Un fallo del Poder Judicial en primera instancia delimita la intervención del Estado peruano dentro de las operaciones del terminal portuario. Para Ositrán la demanda de amparo de los chinos fue algo inédito

Alerta en Perú por una

¿Por qué Alianza Lima no anuncia la salida de Carlos Zambrano?: la contundente razón que no permite su desvinculación tras denuncia de abuso sexual

Los ‘blanquiazules’ hicieron oficial las partidas de Sergio Peña y Miguel Trauco, y muchos se preguntan qué pasará con el ‘Kaiser’. Entérate los detalles de la situación del defensa

¿Por qué Alianza Lima no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

ENTRETENIMIENTO

Los Mirlos sorprende al lanzar

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

DEPORTES

Jairo Vélez tras la derrota

Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Aquí están los mejores de cada país, no se puede menospreciar”

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

¿Por qué Alianza Lima no anuncia la salida de Carlos Zambrano?: la contundente razón que no permite su desvinculación tras denuncia de abuso sexual

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026