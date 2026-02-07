Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de 'País para todos'.

El humorista Carlos Álvarez confirmó que sigue como candidato presidencial por País para Todos tras llegar a un acuerdo con la dirigencia respecto al uso de la franja electoral.

“Quiero comunicarles que habiendo el partido cumplido con lo exigido, sigo en la carrera de forma distinta, de forma disruptiva, porque se tiene que construir una política diferente y eso empieza por casa, caiga quien caiga. No es momento de enfrentarnos, sino alzar la voz ante las injusticias si queremos devolverle la confianza a todos los peruanos. Después de tanta cosa negativa que hemos y seguimos viviendo como peruanos, tenemos que hacer las cosas juntos, comprometidos y bien”, dijo Álvarez en un mensaje en sus redes sociales.

En la víspera, País para Todos anunció que, tras una investigación interna, determinó que existía “responsabilidad política” en las personas a cargo de la distribución del dinero de la franja electoral, por lo que fueron separadas.

“Mi condición para continuar era sanción para los responsables de tremendo error. Que el partido renuncie a todo el avisaje que le pueda corresponder, el 100% de la franja electoral. Soy sincero, el día de ayer no se llegó a nada. Las explicaciones no estaban muy claras. Hoy retomamos las conversaciones durante muchas horas, donde el partido reconoció el error: identificar a los responsables, los cuales serán separados de sus cargos, encabezados por el personero legal del partido”, comentó el cómico.

Como se recuerda, País para Todos destinó 642 mil soles de la franja electoral al canal Nativa Televisión, que fue propiedad del excandidato de Primero la Gente Miguel del Castillo.

Carlos Álvarez dijo desconocer que se asignaría una considerable cantidad de dinero de los fondos públicos a dicho canal, por lo que amenazó con renunciar a su candidatura si no se esclarecía el tema. Ese mismo día, un grupo de candidatos a diputados y senadores también expresó su rechazo a la asignación de la franja electoral y se sumaron a la advertencia de Álvarez.

“Muchas personas comentan que yo buscaba esta oportunidad para retirarme de la contienda. Es más, hasta una carátula de periódico me dedicaron, donde el analista Enrique Ghersi dice que estoy buscando un pretexto para renunciar. ‘Se acabó el chiste’ y no sé qué cosas más. Bueno, otros políticos, desde sus guaridas, aprovechan también para atacar”, dijo el humorista.

Presentará plan de gobierno

Por otro lado, tras ratificar su candidatura presidencial, Carlos Álvarez anunció que en los próximos días presentará su plan de Gobierno, así como a los candidatos a senadores y diputados.

“No voy a huir, pero era necesario que las cosas se aclaren, porque los peruanos están cansados de tanta hipocresía y falsedad de algunos políticos. Me reafirmo en no atacar a ningún candidato. Los peruanos se darán cuenta del estilo de campaña de cada uno. El partido me ha comunicado también que se allana a todas las investigaciones del Ministerio Público sobre el tema de la franja electoral. Pido a la Fiscalía, actúe de manera célebre, porque los peruanos esperan respuestas inmediatas”, señaló.