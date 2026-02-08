Cada vez hay más casos de cáncer de piel en el Perú, advierte especialista: ¿cuáles son las señales de alerta y cómo prevenirlo?

Melanoma, cáncer de piel, oncología, salud, ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de piel registra un aumento sostenido en el Perú y se ha convertido en un problema de salud pública cada vez más visible. El intenso calor y la exposición prolongada y acumulativa a la radiación ultravioleta, especialmente sin protección adecuada, pueden provocar daños irreversibles en la piel, como quemaduras solares, envejecimiento prematuro, alergias y, en los casos más graves, cáncer de piel, incluidos el melanoma y los carcinomas.

Este incremento no solo se refleja en un mayor número de diagnósticos, sino también en un cambio en el perfil de los pacientes. El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que la piel tiene memoria y que los daños solares se acumulan con los años, por lo que las complicaciones suelen aparecer en edades avanzadas. Sin embargo, esta tendencia está cambiando y actualmente se observa un aumento de casos de cáncer de piel en población joven, especialmente entre los 20 y 30 años.

Sobre esta evolución, la oncóloga Lia Pamela Rebaza Vásquez, de Oncosalud, explicó en entrevista con Infobae Perú que el aumento de casos se observa en diversos grupos etarios y en ambos sexos.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel?

Existen personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel debido a características propias de su piel. Según explicó la Dra. Rebaza, las personas de piel clara, con muchas pecas o con cabello claro presentan una mayor susceptibilidad. Esto ocurre porque tienen menor cantidad de pigmento, lo que reduce la protección natural frente a la radiación ultravioleta y vuelve a la piel más sensible al daño solar.

Melanoma, cáncer de piel, lunar - Perú - 13 de febrero (Clinica Incor)

No obstante, la especialista aclaró que el cáncer de piel no es exclusivo de personas de piel clara. También puede presentarse en personas de piel más oscura, aunque en estos casos puede ser más difícil de diagnosticar y, en muchos casos, existe una menor percepción de riesgo, lo que retrasa la consulta médica y el diagnóstico oportuno.

Qué cambios en la piel deben alertar sobre un posible cáncer de piel

Para identificar lesiones sospechosas, la oncóloga explicó la importancia de aplicar la regla del ABCDE, una guía sencilla para evaluar lunares o manchas en la piel. Esta regla considera la asimetría (cuando una mitad es diferente a la otra), los bordes irregulares, los cambios de color o la presencia de varios tonos, un diámetro mayor a 6 milímetros y la evolución de la lesión. “Si mi lesión crece, cambia de color o empieza a desaparecer, esos son signos de alarma”, indicó.

Además de los lunares, algunas cicatrices pueden representar un riesgo. La Dra. Rebaza señaló que “sobre todo las cicatrices por quemaduras o las cicatrices crónicas sí pueden hacer cáncer de piel sobre la cicatriz”. Aclaró que no se trata tanto de los queloides quirúrgicos, sino de cicatrices grandes y antiguas, especialmente aquellas originadas por quemaduras.

La detección temprana es clave para el tratamiento. “Cuando lo encontramos con una lesión muy pequeñita, esto se cura, se cura con una resección quirúrgica y nada más”, afirmó la especialista. Por ello, el control regular de la piel y la consulta médica ante cualquier cambio resultan fundamentales.

Dermatologist inspecting patient skin moles

¿Puede el cáncer de piel hacer metástasis?

El cáncer de piel puede generar metástasis, principalmente en el caso del melanoma. Este tipo de cáncer se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento de la piel. Aunque es menos frecuente que otros tipos, es el más agresivo. La Dra. Rebaza explicó que el melanoma “es el tipo de cáncer de piel que puede dar metástasis con mayor frecuencia” y que puede extenderse a órganos como el pulmón, el hígado o el cerebro.

El riesgo de metástasis depende del estadio de la enfermedad. Factores como la profundidad del tumor, el grado de infiltración, la presencia de ulceración y otras características de la lesión influyen directamente. A mayor infiltración, mayor probabilidad de que las células cancerígenas se diseminen a otras partes del cuerpo.

En contraste, los carcinomas basocelular y espinocelular —los más frecuentes— se originan en las capas superficiales de la piel. El carcinoma basocelular suele crecer lentamente y rara vez produce metástasis, mientras que el espinocelular puede ser más agresivo si no se trata a tiempo, aunque generalmente tiene buen pronóstico cuando se detecta de forma temprana.

La importancia del cuidado diario de la piel para prevenir el cáncer

La prevención del cáncer de piel se basa principalmente en el autocuidado diario y en la reducción de la exposición directa a la radiación ultravioleta. La Dra. Rebaza destacó la importancia de proteger la piel en todo momento, ya que se trata del órgano más grande del cuerpo y está expuesto de manera constante al ambiente.

Entre los principales consejos se encuentra el uso adecuado de protector solar. Se recomienda aplicarlo incluso en días nublados y reaplicarlo de forma regular. “Idealmente cada 2 a 3 horas; si eso no es viable, al menos cada 4 horas”, indicó la especialista, especialmente durante actividades al aire libre, en la playa o en la piscina.

Asimismo, es aconsejable complementar el protector solar con otras medidas de protección, como el uso de sombreros de ala ancha, lentes de sol con filtro UV y ropa que cubra brazos y piernas cuando la exposición al sol sea prolongada. Evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación también ayuda a reducir el riesgo de daño cutáneo.

Otro consejo clave es revisar la piel de manera periódica. Conocer el propio cuerpo permite identificar cambios en lunares, manchas o cicatrices y acudir a consulta médica ante cualquier señal de alerta. “Las lesiones de la piel son acumulables, no se reparan. El daño que yo me hago hoy lo voy a pagar de acá a 10 años”, advirtió la Dra. Rebaza.