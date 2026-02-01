Perú

Minsa recomienda el “método ABCDE” para identificar lunares malignos que indican cáncer de piel

El Ministerio de Salud promueve la identificación oportuna de lesiones sospechosas mediante el uso del método asimetría, en medio de un aumento sostenido de casos y niveles elevados de radiación ultravioleta en el país

Guardar
El Ministerio de Salud promueve
El Ministerio de Salud promueve el método asimetría para detectar cáncer de piel ante el aumento de casos y radiación solar en Perú.(Shutterstock)

Una campaña nacional del Ministerio de Salud (Minsa) promueve el uso del “método asimetría” para detectar lunares que podrían alertar sobre la presencia de cáncer de piel, en un contexto marcado por el aumento de casos y niveles extremos de radiación solar en Perú.

El llamado coincide con la conmemoración del Día del Lunar, este lunes 2 de febrero, fecha central para la intensificación de campañas de despistaje y educación en todo el país.

La doctora Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, explicó que el “método asimetría” forma parte del protocolo ABCDE, una herramienta sencilla y eficaz para el autoexamen de la piel.

Melanoma, cáncer de piel, lunar
Melanoma, cáncer de piel, lunar - Perú - 13 de febrero (Clinica Incor)

El método se basa en cinco criterios: asimetría (cuando una mitad del lunar no coincide con la otra), bordes irregulares, presencia de varios tonos (café, negro, rojo o verdoso), diámetro mayor a 6 milímetros y evolución en tamaño, forma o color en menos de seis meses.

“El cáncer de piel puede desarrollarse tanto en lesiones preexistentes como en piel aparentemente sana”, afirmó la especialista.

Durante el mes de febrero, las campañas de tamizaje se intensifican en los establecimientos de salud del país, aunque la recomendación del Minsa es realizar evaluaciones preventivas durante todo el año a partir de los 18 años.

Radiación UV

El cáncer de piel muestra un avance sostenido en Perú en los últimos años. Solo en 2022 se registraron 1.360 nuevos diagnósticos de melanoma, lo que equivale a una tasa de 4 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar al promedio mundial. Ese mismo año, 443 personas fallecieron por la enfermedad.

Los lunares son fundamentales en
Los lunares son fundamentales en la detección de un melanoma (iStock)

En 2024, el país reportó más de 18.500 nuevos casos de cáncer de piel, en su mayoría carcinoma basocelular, una variante no melanoma menos agresiva pero de riesgo si no se trata oportunamente.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el índice de radiación ultravioleta (IUV) ha superado los rangos habituales en la costa, sierra y selva, con niveles que van de 8 a 18 según la región. En Lima, los picos alcanzan valores de 9 a 13 en algunos distritos, manteniéndose en niveles “muy altos y extremos” durante el horario de mayor peligro, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

“El daño solar es acumulativo y se produce en todo momento en que estamos expuestos al sol sin protección adecuada”, advirtió el doctor Sebastián Salinas, vocero del Círculo Dermatológico del Perú, en diálogo con La República. La dermatóloga Carmen Prada subrayó que “ningún bronceado es saludable si proviene directamente de la radiación o de cámaras de bronceado”.

08/04/2016 Lunares, cáncer de piel,
08/04/2016 Lunares, cáncer de piel, melanoma ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD WAVEBREAKMEDIA LTD

Autoexamen y señales

Los especialistas recomiendan el autoexamen mensual frente a un espejo grande, en casa, buscando lunares asimétricos, bordes irregulares, variaciones de color, diámetro mayor a 6 milímetros o crecimiento visible con el tiempo. También sugieren prestar atención a la aparición de costras, sangrado, picazón o cambios rápidos de forma o color. “Si hay un lunar que cambia, pica o sangra, hay que ir al dermatólogo. No esperen”, enfatizó Prada.

En el caso del carcinoma basocelular, habitual en personas mayores, el signo clave suele ser la presencia de heridas o costras que no sanan por meses. “El pronóstico es curativo si lo detectamos a tiempo. Pero mientras más pasa el tiempo, el pronóstico empeora”, remarcó la dermatóloga.

Factores de riesgo y acceso desigual a la prevención

La sobreexposición al sol y a los rayos UV, las quemaduras solares en la infancia, el uso inadecuado o ausencia de protectores solares dermatológicos y los antecedentes familiares son factores de riesgo señalados por el Minsa. Las personas de piel clara deben extremar las medidas de protección y control.

El acceso a la prevención constituye otro desafío. “El cáncer sí es común, porque muchas veces de jóvenes no nos protegemos… Y a veces, cuando ya somos mayores, pues salen los lunares y manchas”, relató una entrevistada a La República. Otra mujer señaló: “Solo me pongo bloqueador, voy cada año al médico”.

La informalidad laboral también suma obstáculos. Un recorrido realizado en el Centro de Lima evidenció que vendedores, vigilantes y otros trabajadores expuestos al sol a menudo carecen de protección adecuada.

Temas Relacionados

Cáncer de pielMinisterio de SaludRadiación ultravioletaMinsaperu-noticias

Más Noticias

Callao: Extorsionadores amenazan a transportistas en la avenida Néstor Gambetta

El menos cinco empresas de transporte público recibieron una nota extorsiva de presuntos integrantes de la banda ‘Los Chukis’, que amenazaron con matar a los trabajadores

Callao: Extorsionadores amenazan a transportistas

Huawei ganó caso contra empresa peruana que vendía carcasas para sus celulares: eran adquiridas por AliExpress

Se determinó que el uso del signo de la empresa tecnológica en accesorios para smartphones generaba riesgo de confusión en el mercado. El Indecopi ordenó el cese de la comercialización y aplicó una sanción económica a la compañía de Perú

Huawei ganó caso contra empresa

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sin Luis Abram y Christofer Gonzales, los ‘cerveceros’ buscarán asestar el golpe frente el ‘pedacito de cielo’ en la altura cusqueña. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Joven lloró desconsoladamente y denunció que podía perder vacante en San Marcos por falta de certificado escolar

Era la segunda vez que postulaba a la UNMSM y logró ingresar, pero un problema administrativo en su colegio puso en riesgo su vacante y volvió su caso viral, provocando un pronunciamiento de la universidad

Joven lloró desconsoladamente y denunció

José Jerí retiró solicitud para el ingreso de buque y personal militar de China al Callao por virus H3N2

El Minsa advirtió que el país enfrenta de manera simultánea brotes de dengue, un aumento de casos de influenza A (H3N2) y una temporada de lluvias que exige focalizar la atención de las autoridades

José Jerí retiró solicitud para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: esta es la

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

Presidente José Jerí afirma que Plan de Seguridad Ciudadana está casi listo y que se están “afinando detalles”

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria llora tras éxito

Alejandra Baigorria llora tras éxito en promoción de su marca de ropa pese a críticas: “Se quedaron las tiendas vacías”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo confirmados como los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV

Alejandra Baigorria explota contra usuaria que cuestionó precios de su ropa: “Anda a Gamarra, quién te agarra”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026