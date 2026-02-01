Minsa recomienda el “método ABCDE” para identificar lunares malignos que indican cáncer de piel

El Ministerio de Salud promueve el método asimetría para detectar cáncer de piel ante el aumento de casos y radiación solar en Perú.(Shutterstock)

Una campaña nacional del Ministerio de Salud (Minsa) promueve el uso del “método asimetría” para detectar lunares que podrían alertar sobre la presencia de cáncer de piel, en un contexto marcado por el aumento de casos y niveles extremos de radiación solar en Perú.

El llamado coincide con la conmemoración del Día del Lunar, este lunes 2 de febrero, fecha central para la intensificación de campañas de despistaje y educación en todo el país.

La doctora Essy Maradiegue, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, explicó que el “método asimetría” forma parte del protocolo ABCDE, una herramienta sencilla y eficaz para el autoexamen de la piel.

El método se basa en cinco criterios: asimetría (cuando una mitad del lunar no coincide con la otra), bordes irregulares, presencia de varios tonos (café, negro, rojo o verdoso), diámetro mayor a 6 milímetros y evolución en tamaño, forma o color en menos de seis meses.

“El cáncer de piel puede desarrollarse tanto en lesiones preexistentes como en piel aparentemente sana”, afirmó la especialista.

Durante el mes de febrero, las campañas de tamizaje se intensifican en los establecimientos de salud del país, aunque la recomendación del Minsa es realizar evaluaciones preventivas durante todo el año a partir de los 18 años.

Radiación UV

El cáncer de piel muestra un avance sostenido en Perú en los últimos años. Solo en 2022 se registraron 1.360 nuevos diagnósticos de melanoma, lo que equivale a una tasa de 4 casos por cada 100.000 habitantes, cifra similar al promedio mundial. Ese mismo año, 443 personas fallecieron por la enfermedad.

En 2024, el país reportó más de 18.500 nuevos casos de cáncer de piel, en su mayoría carcinoma basocelular, una variante no melanoma menos agresiva pero de riesgo si no se trata oportunamente.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que el índice de radiación ultravioleta (IUV) ha superado los rangos habituales en la costa, sierra y selva, con niveles que van de 8 a 18 según la región. En Lima, los picos alcanzan valores de 9 a 13 en algunos distritos, manteniéndose en niveles “muy altos y extremos” durante el horario de mayor peligro, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

“El daño solar es acumulativo y se produce en todo momento en que estamos expuestos al sol sin protección adecuada”, advirtió el doctor Sebastián Salinas, vocero del Círculo Dermatológico del Perú, en diálogo con La República. La dermatóloga Carmen Prada subrayó que “ningún bronceado es saludable si proviene directamente de la radiación o de cámaras de bronceado”.

Autoexamen y señales

Los especialistas recomiendan el autoexamen mensual frente a un espejo grande, en casa, buscando lunares asimétricos, bordes irregulares, variaciones de color, diámetro mayor a 6 milímetros o crecimiento visible con el tiempo. También sugieren prestar atención a la aparición de costras, sangrado, picazón o cambios rápidos de forma o color. “Si hay un lunar que cambia, pica o sangra, hay que ir al dermatólogo. No esperen”, enfatizó Prada.

En el caso del carcinoma basocelular, habitual en personas mayores, el signo clave suele ser la presencia de heridas o costras que no sanan por meses. “El pronóstico es curativo si lo detectamos a tiempo. Pero mientras más pasa el tiempo, el pronóstico empeora”, remarcó la dermatóloga.

Factores de riesgo y acceso desigual a la prevención

La sobreexposición al sol y a los rayos UV, las quemaduras solares en la infancia, el uso inadecuado o ausencia de protectores solares dermatológicos y los antecedentes familiares son factores de riesgo señalados por el Minsa. Las personas de piel clara deben extremar las medidas de protección y control.

El acceso a la prevención constituye otro desafío. “El cáncer sí es común, porque muchas veces de jóvenes no nos protegemos… Y a veces, cuando ya somos mayores, pues salen los lunares y manchas”, relató una entrevistada a La República. Otra mujer señaló: “Solo me pongo bloqueador, voy cada año al médico”.

La informalidad laboral también suma obstáculos. Un recorrido realizado en el Centro de Lima evidenció que vendedores, vigilantes y otros trabajadores expuestos al sol a menudo carecen de protección adecuada.