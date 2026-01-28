Perú

Alerta por cáncer de piel: EsSalud realizará campañas de despistaje en Lima, Callao y regiones por el Día del Lunar

EsSalud informó que en el 2025 se detectaron 2 758 nuevos casos de cáncer de piel a nivel nacional

Guardar
Una dermatóloga utiliza un dermatoscopio
Una dermatóloga utiliza un dermatoscopio para examinar un lunar en la espalda de una paciente, en un consultorio médico moderno. El procedimiento es fundamental para la detección temprana de cáncer de piel y otras afecciones dermatológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Lunar, que se conmemora cada primer domingo de febrero, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que durante el 2025 se detectaron 2 758 nuevos casos de cáncer de piel a nivel nacional, entre melanoma y otros tumores cutáneos. Ante este panorama, la institución anunció el despliegue de campañas de detección temprana y prevención en diversas regiones del país.

Según datos del boletín epidemiológico de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, entre los años 2019 y 2025 se registraron 15 328 nuevos diagnósticos de cáncer de piel. Las redes asistenciales Rebagliati, Lambayeque y Arequipa concentraron la mayor incidencia, al reunir el 50 % del total de casos notificados en ese periodo.

El reporte correspondiente al 2025 detalla que el 53 % de los casos fue identificado en mujeres y el 47 % en hombres, cifras que refuerzan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

EsSalud realizará campañas de prevención y detección

Bajo el lema “El cáncer de piel se puede prevenir”, EsSalud realizará jornadas de despistaje de lunares malignos y actividades de orientación a la población asegurada, con la participación de dermatólogos especializados.

Lugares y fechas de las campañas de EsSalud

Lima y Callao

  • 1 de febrero: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Jesús María), consultorios del Block E y D, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 1 de febrero: Hospital Suárez Angamos (Miraflores), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 1 de febrero: Policlínico Chincha (Cercado de Lima), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 1 de febrero: Hospital Octavio Mongrut (San Miguel), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • 3 de febrero: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (La Victoria), Torre de Consulta Externa, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interior del país

  • 30 de enero: Hospital Félix Torrealva (Ica), de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • 30 de enero: Seminario presencial “Implicancias a la salud por la exposición ocupacional a la radiación solar”, en el auditorio del Hospital III José Cayetano Heredia (Piura), de 8:30 a. m. a 12:00 m., dirigido a comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y trabajadores de empresas privadas.
  • 1 de febrero: Balneario Boca del Río (Tacna), de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. La campaña se extenderá hasta el 8 de febrero y está dirigida al público en general.
  • 4 de febrero: Hospital II Cajamarca, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Recomendaciones

EsSalud recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., aplicar bloqueador solar con factor de protección 50 o mayor y reaplicarlo cada dos o tres horas. Asimismo, aconsejó el uso de sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y lentes con protección UV.

La institución recordó que incluso en espacios cerrados, como oficinas, la radiación ultravioleta puede afectar la piel a través de ventanas o durante exposiciones breves al exterior, por lo que el uso del protector solar sigue siendo necesario.

Temas Relacionados

EsSaludDía del Lunarcáncer de pielperu-salud

Más Noticias

Oro al alza en Perú: crece el interés por la venta de joyas en Lima al cotizarse el gramo en más de 5 mil dólares

Las casas de compraventa en el centro de la capital tienen más personas interesadas en vender sus anillos, cadenas y pulseras, debido al alza sin precedentes en el valor del oro

Oro al alza en Perú:

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

El ‘Pirata’ aprovechó para mandarle un mensaje a los hinchas ‘blanquiazules’ luego que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sean acusados por abuso sexual

Hernán Barcos habló del presente

Hernán Barcos reveló que armó el plantel de FC Cajamarca y afirmó que solo recomienda jugadores disciplinados: “Enfoque profesional que evita errores”

El ‘Pirata’ cumple un doble rol, tanto como futbolista y gerente deportivo. El delantero dio a conocer los futbolistas que convenció para armar el equipo de cara a la Liga 1 2026

Hernán Barcos reveló que armó

José Jerí descarta que sus intervenciones sean ‘show’ mediático: “No importa exponerse”

El mandatario defendió su participación y grabaciones de requisas, en medio de críticas y una denuncia penal en la que se acusa de presunto ingreso indebido de equipos de comunicación y delitos contra la seguridad pública

José Jerí descarta que sus

Elecciones 2026: Mañana jueves 29 se conocerán a los primeros miembros de mesa

Un sorteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definirá a casi un millón de ciudadanos responsables de instalar y conducir las mesas de votación en los comicios generales del próximo 12 de abril

Elecciones 2026: Mañana jueves 29
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí descarta que sus

José Jerí descarta que sus intervenciones sean ‘show’ mediático: “No importa exponerse”

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

‘El Monstruo’ llegó al país: Ejecutivo alista conferencia por extradición de cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

‘El Monstruo’ alcanza a Juan José Santiváñez: lo acusan de no denunciar a policías vinculados a ‘Los Injertos del Cono Norte’

ENTRETENIMIENTO

Miguel Trauco pensaba casarse a

Miguel Trauco pensaba casarse a fines del 2026, pero su prometida eliminó fotos de ellos tras denuncia

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

DEPORTES

Hernán Barcos habló del presente

Hernán Barcos habló del presente de Alianza Lima tras denuncia contra sus jugadores: “Espero que el club logre salir de este momento”

Hernán Barcos reveló a los dos jugadores que le gustaría fichar en FC Cajamarca: referentes de Alianza Lima y Sporting Cristal

Ricardo Gareca aprobó fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima: “Es un líder dentro y fuera de la cancha”

¿Sekou Gassama jugará Universitario vs ADT?: la estrategia de Javier Rabanal en debut de la Liga 1 2026

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”