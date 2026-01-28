Alerta por cáncer de piel: EsSalud realizará campañas de despistaje en Lima, Callao y regiones por el Día del Lunar

Una dermatóloga utiliza un dermatoscopio para examinar un lunar en la espalda de una paciente, en un consultorio médico moderno. El procedimiento es fundamental para la detección temprana de cáncer de piel y otras afecciones dermatológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Lunar, que se conmemora cada primer domingo de febrero, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que durante el 2025 se detectaron 2 758 nuevos casos de cáncer de piel a nivel nacional, entre melanoma y otros tumores cutáneos. Ante este panorama, la institución anunció el despliegue de campañas de detección temprana y prevención en diversas regiones del país.

Según datos del boletín epidemiológico de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, entre los años 2019 y 2025 se registraron 15 328 nuevos diagnósticos de cáncer de piel. Las redes asistenciales Rebagliati, Lambayeque y Arequipa concentraron la mayor incidencia, al reunir el 50 % del total de casos notificados en ese periodo.

El reporte correspondiente al 2025 detalla que el 53 % de los casos fue identificado en mujeres y el 47 % en hombres, cifras que refuerzan la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

EsSalud realizará campañas de prevención y detección

Bajo el lema “El cáncer de piel se puede prevenir”, EsSalud realizará jornadas de despistaje de lunares malignos y actividades de orientación a la población asegurada, con la participación de dermatólogos especializados.

Lugares y fechas de las campañas de EsSalud

Lima y Callao

1 de febrero: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Jesús María), consultorios del Block E y D, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Hospital Suárez Angamos (Miraflores), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Policlínico Chincha (Cercado de Lima), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Hospital Octavio Mongrut (San Miguel), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3 de febrero: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (La Victoria), Torre de Consulta Externa, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interior del país

30 de enero: Hospital Félix Torrealva (Ica), de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

30 de enero: Seminario presencial “Implicancias a la salud por la exposición ocupacional a la radiación solar” , en el auditorio del Hospital III José Cayetano Heredia (Piura), de 8:30 a. m. a 12:00 m., dirigido a comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y trabajadores de empresas privadas.

1 de febrero: Balneario Boca del Río (Tacna), de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. La campaña se extenderá hasta el 8 de febrero y está dirigida al público en general.

4 de febrero: Hospital II Cajamarca, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Recomendaciones

EsSalud recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., aplicar bloqueador solar con factor de protección 50 o mayor y reaplicarlo cada dos o tres horas. Asimismo, aconsejó el uso de sombreros de ala ancha, ropa de manga larga y lentes con protección UV.

La institución recordó que incluso en espacios cerrados, como oficinas, la radiación ultravioleta puede afectar la piel a través de ventanas o durante exposiciones breves al exterior, por lo que el uso del protector solar sigue siendo necesario.