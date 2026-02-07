¿Cómo proteger la piel del sol en verano? Experta explica cuidados básicos y la verdad oculta detrás del bronceado (Composición Infobae Perú)

El verano en Perú se ha intensificado con temperaturas que superan los 30 °C en varias regiones, acompañado de niveles de radiación solar altos que representan un riesgo para la piel. Durante los últimos días, los termómetros han registrado calor extremo, mientras que la radiación UV se mantiene elevada, aumentando las posibilidades de quemaduras, irritación y daño cutáneo a largo plazo.

Especialistas advierten que la combinación de calor intenso y radiación directa puede acelerar el envejecimiento de la piel y aumentar la probabilidad de desarrollar lesiones graves, incluido el cáncer cutáneo. Muchas personas subestiman estos riesgos, especialmente en días nublados o con lluvia, cuando parece que el sol no afecta, pero la radiación sigue presente.

Para orientar a la población, Infobae Perú consultó a la Dra. Lia Pamela Rebaza Vasquez, médico oncólogo de Oncosalud. La especialista señala que existen errores frecuentes que cometen las personas al exponerse al sol: “Un error común es pensar que en días no soleados, pese a ser verano, no hay radiación solar y por eso no debemos protegernos del sol. Esto es bastante frecuente y puede generar daño acumulativo”.

¿Cómo proteger tu piel del sol durante el verano?

Cuidar la piel durante el verano requiere de hábitos constantes y atención diaria. La Dra. Rebaza explica: “La aplicación del bloqueador es súper importante durante el día, sobre todo si vamos a exponernos abiertamente al sol como en la playa o en la piscina. No está en conciencia de peligro, pero no se olvida”.

Además del bloqueador, existen medidas complementarias que ayudan a reducir la exposición directa. “Podemos usar mecanismos de barrera, como por ejemplo, estar bajo sombra, sombrillas, toldos, techos o ropa de manga larga”, indica. Estos métodos son especialmente útiles durante las horas de mayor radiación y complementan la protección del bloqueador solar.

La especialista también señala que, incluso en actividades cotidianas como ir a estudiar o trabajar, es importante mantenerse protegido. “Es nuevamente muy importante tener cuidado. Pensar que porque el sol no está a pico no necesitamos cuidarnos, es un error bastante frecuente”, advierte. Además, recomendó mantenerse hidratado a lo largo del día.

Bloqueador solar: cómo elegirlo y aplicarlo correctamente

Elegir el bloqueador adecuado es fundamental. La Dra. Rebaza indica: “Hay características básicas que debe tener el bloqueador solar. Tiene que proteger frente a rayos UV y UVA, tener factor de protección 50,ser prueba de agua y no estar vencido”.

Sobre su aplicación, la especialista comenta que la protección debe ser constante, incluso para quienes pasan la mayor parte del tiempo en interiores. “Si van a ir a estudiar, se aplican antes de salir de casa con proceso de limpieza de rostro y cuerpo, y realmente tendrían que reaplicarse cada tres o cuatro horas, incluso estando dentro del aula o en la oficina. Esto previene y siempre hay momentos de tránsito, entonces hay que aplicarlo de manera consciente”, explica.

El correcto uso del bloqueador, junto con medidas complementarias como ropa adecuada y sombra, es la forma más efectiva de proteger la piel durante el verano y evitar daños a corto y largo plazo.

¿Existe un tiempo exacto para tomar sol? Esto dijo la experta

Determinar un tiempo exacto de exposición segura es complicado. La Dra. Rebaza comenta: “Es un poco irreal hablar de tiempo per se estricto, porque depende mucho del nivel de radiación, y este nivel de radiación tiene que ver de la zona donde estemos y del momento del día en que estemos”.

Por ejemplo, estar al mediodía en verano en la playa o piscina implica niveles de radiación más altos que temprano en la mañana o al final de la tarde. Otros factores que condicionan la exposición incluyen tipo de piel, altitud y superficies reflectantes como arena, agua o concreto.

“Cada situación requiere evaluación y prevención. La clave no es un número exacto de minutos, sino protegerse y ser consciente de la exposición”, señala la Dra. Rebaza, enfatizando que la protección debe ser adaptativa y constante.

Lo que nadie te dice del bronceado: ¿es seguro?

Uno de los mitos más frecuentes es creer que el bronceado protege la piel. La Dra. Rebaza aclara: “La gente piensa que cuando se broncea se protege la piel, pero esto no es cierto. La melanina le da tono a la piel y aumenta con la exposición, pero no protege frente a los rayos UV. Este es el mito más importante que hay que resolver: el bronceado no protege”.

Por ello, no existe un bronceado saludable. “No hay un bronceado sano, porque el bronceado o la hiperpigmentación es la respuesta de nuestro cuerpo a la radiación. No hay que tenerle miedo al sol, pero sí hay que tomarlo de forma inteligente. El sol nos ayuda en múltiples formas, actúa como antidepresivo natural, nos ayuda a liberar estrés, pero siempre con protección”, concluye.

Comprender estos conceptos y aplicar medidas preventivas simples permite disfrutar del verano sin comprometer la salud de la piel y prevenir daños a largo plazo.