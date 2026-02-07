Perú

Colectivo LGBTQ realizó plantón en Barranco contra comentarios de Johanna San Miguel y exige disculpas: “La transfobia mata”

Activistas y representantes de la comunidad se manifestaron en Barranco, reclamando una retractación de la conductora por sus declaraciones sobre las mujeres trans y advirtiendo sobre el impacto de los discursos de odio.

Diversos colectivos de la comunidad LGBTQ se congregaron este viernes 6 de febrero en el distrito de Barranco para manifestar su rechazo a los comentarios transfóbicos realizados por Johanna San Miguel, expresentadora de televisión y figura pública. La protesta, que contó con pancartas, megáfonos y batucadas, se llevó a cabo frente al Centro de Convenciones Bianca, lugar donde la actriz estaba realizando su show.

La convocatoria reunió a representantes de organizaciones como Féminas, así como a activistas y personalidades políticas, entre ellas la candidata a la cámara de diputados, Gahela Cari Contreras.

El malestar en la comunidad LGBTQ surgió a raíz de una serie de comentarios de Johanna San Miguel en redes sociales. La presentadora reaccionó con un emoji de aplausos a un post que afirmaba que el Reino Unido no reconoce legalmente a las mujeres trans como mujeres. Posteriormente, profundizó su postura al responder a una usuaria de Instagram: “Por qué no existen chicas trans, porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso físicamente y emocionalmente, pero eso no te hace ser una chica. No me sentiría cómoda con que al baño de niñas entren hombres que, a punto de hormonas y operaciones, se perciban chicas. Lo lamento por ustedes, pero la realidad es dura”.

Estas declaraciones fueron interpretadas como un mensaje de exclusión y discriminación hacia las personas transgénero, lo que motivó la rápida reacción de organizaciones y activistas en defensa de los derechos humanos.

Exigencia de retractación y disculpas públicas

Durante la protesta, la candidata Gahela Cari Contreras, figura reconocida dentro del activismo trans, utilizó un megáfono para exhortar a Johanna San Miguel a ofrecer disculpas públicas por sus declaraciones. “Le exigimos que se retracte. Las mujeres trans somos seres humanos. No es opinión, es transfobia. Necesita informarse y dejar los prejuicios de lado”, manifestó Contreras ante los asistentes.

A su vez, miembros del colectivo Féminas y otras organizaciones presentes corearon consignas en favor de la inclusión y el respeto. Una integrante de Féminas reiteró la demanda: “Queremos las disculpas públicas de Johanna San Miguel en sus redes sociales”. El reclamo se extendió entre los manifestantes, quienes portaban pancartas con mensajes como “La transfobia mata” y “Los derechos trans son derechos humanos”.

Leisy Quispe, representante de Féminas, dirigió un mensaje directo a la expresentadora. “La transfobia mata. A nivel mundial, el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años, eso lo dice la CIDH. Por eso estamos aquí, porque ese discurso de San Miguel es de odio”, indicó a La República.

Quispe destacó la importancia de reconocer que la violencia y la discriminación contra personas trans tienen consecuencias reales y graves en sus vidas.

El plantón contó con una amplia participación de personas trans, activistas y aliados, quienes se movilizaron desde distintos puntos de Lima para visibilizar su rechazo a las declaraciones de San Miguel y exigir medidas de reparación. Batucadas y cánticos acompañaron la jornada, en la que se hizo hincapié en la necesidad de promover mensajes inclusivos y responsables desde los medios de comunicación y figuras públicas.

La manifestación realizada en Barranco es parte de una respuesta de la comunidad LGBTQ y de colectivos feministas ante los discursos considerados transfóbicos o discriminatorios. Los manifestantes recalcaron que las expresiones de figuras con alta exposición mediática como Johanna San Miguel pueden reforzar estigmas y promover la exclusión social de personas trans.

Organizaciones de derechos humanos y activistas insistieron en la responsabilidad social de los comunicadores y demandaron que las opiniones sobre diversidad de género se fundamenten en información y respeto. “Una plataforma pública implica una responsabilidad. Los mensajes que se difunden pueden impactar directa y negativamente en la vida de muchas personas”, señaló una de las voceras durante el plantón.

