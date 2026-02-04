Perú

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

La actriz generó un revuelo virtual luego de expresar su postura sobre la identidad de género, lo que desató la convocatoria de un plantón por parte del colectivo Féminas Perú y un intenso intercambio de opiniones en internet

La actriz Johanna San Miguel
La actriz Johanna San Miguel en medio de la controversia por sus comentarios sobre la identidad de género de las mujeres trans, que generaron un plantón y rechazo en redes sociales

La actriz y exconductora Johanna San Miguel se encuentra envuelta en una controversia tras publicar en sus redes sociales opiniones sobre la identidad de género, lo que motivó la reacción de un colectivo de mujeres trans que convocó a un plantón en su contra. La situación generó un intenso debate en redes y dejó en evidencia la polarización sobre la representación y los derechos de las personas trans en el espacio público peruano.

El origen de la polémica: comentarios y respuestas en Instagram

La polémica se originó en los primeros días de febrero, cuando el colectivo trans Féminas Perú compartió en Instagram una reacción de Johanna San Miguel a una noticia internacional. La publicación informaba que el Reino Unido había oficializado que las mujeres trans no serían reconocidas legalmente como mujeres. San Miguel respondió con emojis de aplausos, gesto que fue interpretado como una aprobación a la medida restrictiva.

La reacción generó respuestas inmediatas de usuarios y activistas, entre ellas la de una joven trans que le escribió directamente: “Si el mundo aplaude es porque no sabe que una persona trans pasa por procesos complejos”. Lejos de mantener el silencio, San Miguel respondió con un extenso comentario en el que expresó: “Para mí solo hay hombre y mujer, y lo digo claramente porque es mi opinión y lo que pienso. No existen ‘chicas trans’ porque no son mujeres. Son hombres que han tenido un proceso difícil, doloroso física y emocionalmente, pero eso no te hace ser una chica”.

La actriz Johanna San Miguel
La actriz Johanna San Miguel ha desatado un debate en redes sociales tras sus controvertidos comentarios sobre las mujeres trans, en un contexto donde el Reino Unido define su postura legal al respecto
San Miguel explicó su posición de esta manera: “Lo digo, ¿sabes por qué? Porque si tuviese una hija, no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entren hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones se perciban ‘chicas’. Se intentó en mi país la propuesta de hacer un baño para hombres, mujeres y trans, pero no prosperó. Lo lamento por ustedes, pero la realidad es dura. Para todos. Los que no compartimos los derechos que piden y ustedes que intentan que TODOS estemos alineados con su diario vivir”, comentó.

La popular Queca finalizó su comentario dejando claro que: “Respeto a los trans, pero no comparto los derechos que piden tener. Hombre y mujer. Así me criaron. Besos y espero que hayas entendido mi posición en buena onda y te deseo seas muy feliz”, respondió a usuaria.

Este mensaje se viralizó y fue catalogado como transfóbico por distintos usuarios y colectivos. El rechazo creció cuando el colectivo Féminas Perú difundió la respuesta de la actriz y anunció una movilización pública. El episodio instaló un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en el discurso sobre género e identidad y el impacto que estos mensajes pueden tener sobre comunidades históricamente vulneradas.

La presentadora peruana Johanna San
La presentadora peruana Johanna San Miguel enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras emitir comentarios controvertidos sobre la identidad de género y los derechos de las personas trans

Reacciones y críticas del público y colectivos trans

Tras la publicación del comentario, las críticas a Johanna San Miguel se multiplicaron tanto en Instagram como en otras redes. Diversos usuarios le reprocharon su postura, señalando que sus palabras refuerzan estigmas y niegan derechos a las personas trans. Los mensajes, en su mayoría, calificaron los dichos de la actriz como discriminación y no como una simple opinión personal.

Entre las respuestas, se pueden leer comentarios como: “Nosotras no somos un peligro, las estadísticas lo confirman. La gran mayoría de los casos de violencia provienen de hombres heterosexuales, no de personas trans”, “Que triste caída de estos ídolos de la TV, nadie sabe qué es lo que tienen en la cabeza, deberían sincerarse para así saber a quién admirar” o “Su comentario no es una ‘posición’, es netamente discriminación. Tan repudiable como el racismo”, fueron algunas opiniones.

Otras voces cuestionaron la coherencia de San Miguel en temas de valores y la acusaron de doble moral. Algunos usuarios recordaron que las figuras públicas tienen un alcance considerable, por lo que sus opiniones pueden influir en percepciones sociales y alimentar discursos de odio o exclusión. También hubo mensajes que exigieron una disculpa pública y que advirtieron sobre las consecuencias de sus palabras en la visibilidad y la seguridad de las personas trans.

Usuarios y activistas expresan su
Usuarios y activistas expresan su indignación en redes sociales, calificando de transfóbicos y discriminatorios los comentarios publicados por Johanna San Miguel

El colectivo Féminas Perú también se pronunció en redes: “Negar que las mujeres trans sean mujeres, llamarnos hombres y decir que somos un peligro en baños no es ‘pensar distinto’. Es desinformación que alimenta odio, violencia y exclusión”, señalaron en su comunicado.

Convocatoria a plantón y postura del colectivo trans

En respuesta a las expresiones de San Miguel, el colectivo Féminas Perú convocó a un plantón público para el viernes 6 de febrero, bajo el lema: “Esto no es opinión. Es transfobia”. A través de sus plataformas, el grupo explicó que los comentarios de la actriz no pueden ser tomados como simples diferencias de pensamiento, sino como desinformación que refuerza prejuicios y fomenta la exclusión.

Colectivo trans convoca plantón contra
Colectivo trans convoca plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel.

El colectivo argumentó que los discursos que niegan la identidad de las mujeres trans contribuyen a la marginación y al riesgo de violencia. Además, señalaron que el impacto de estas declaraciones se agrava cuando provienen de personalidades de amplia visibilidad mediática.

El objetivo del plantón es visibilizar el rechazo a la transfobia y exigir un compromiso real por parte de figuras públicas y medios de comunicación en la promoción del respeto y la igualdad de derechos. Hasta el cierre de esta nota, Johanna San Miguel no ha emitido un nuevo pronunciamiento ni se ha disculpado públicamente.

