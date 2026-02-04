Perú

Colectivo trans convoca plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Féminas Perú organiza una manifestación en Barranco tras las expresiones de la exconductora, señaladas como transfóbicas por activistas y organizaciones de derechos humanos

Féminas Perú anuncia plantón: repudian comentarios de Johanna San Miguel sobre mujeres trans.

El colectivo Féminas Perú anunció la realización de un plantón para protestar contra la transfobia luego de los recientes comentarios de Johanna San Miguel. La exconductora de televisión generó controversia al expresar, a través de su cuenta de Instagram, opiniones consideradas transfóbicas por activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans. El plantón está programado para el viernes 6 de febrero a las 19:00 horas en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

La polémica surgió cuando San Miguel reaccionó con un emoji de aplauso a una publicación que celebraba la decisión del Reino Unido de no reconocer legalmente a las mujeres trans como mujeres. La respuesta de la conductora fue señalada por usuarios y colectivos como una manifestación de rechazo a las identidades trans. Ante una usuaria que cuestionó su reacción, San Miguel reafirmó su postura y manifestó que, desde su perspectiva, “solo existen hombres y mujeres”.

Además, sostuvo que “no existen las chicas trans” y que se trata de hombres que han atravesado procesos difíciles, pero que eso no los convierte en mujeres.

La exconductora de ‘Esto es guerra’ profundizó en su posición al afirmar: “Si tuviera una hija, no me gustaría ni me sentiría cómoda ni segura que en el baño de niñas entren hombres que a punta de hormonas, fármacos y operaciones se perciban como ‘chicas’”. En su mensaje, también aseguró respetar a las personas trans, aunque dejó en claro que no comparte los derechos que reclaman estos colectivos. En sus declaraciones, la actriz enfatizó su negativa a reconocer a las mujeres trans como mujeres.

Johanna San Miguel asegura que solo existen mujeres y hombre en la sociedad.

Reacción y críticas

La reacción de colectivos y activistas no se hizo esperar. Féminas Perú emitió un comunicado en Instagram en el que calificó las declaraciones de San Miguel como transfóbicas. El colectivo afirmó que lo expresado “no es opinión, es transfobia”, y advirtió que negar la existencia de las mujeres trans y asociarlas con el peligro constituye “desinformación que alimenta el odio, la violencia y la exclusión”. Según el comunicado, cuando una figura pública se pronuncia en esos términos, legitima la discriminación y la negación de derechos.

La activista y periodista Gianna Camacho también se pronunció sobre el caso. Calificó las palabras de San Miguel como “un discurso de odio” e “ignorancia apelando a la moral”. Camacho argumentó que el respeto a la identidad de género no depende de tratamientos médicos ni de la percepción externa. “No es que nos quieran fuera del baño, es que nos quieren fuera de la sociedad, pero qué pena, porque ya estamos aquí y no nos vamos a ir”, manifestó.

El plantón convocado por Féminas Perú busca exigir el respeto a la identidad de género y rechazar los discursos que minimizan o excluyen a la comunidad trans. La organización señaló que la protesta representa una respuesta no solo a los comentarios de San Miguel, sino también a un clima social donde persisten la discriminación y los ataques hacia personas trans. La manifestación se realizará en el Centro de Convenciones Bianca, en el distrito de Barranco, un punto de encuentro habitual para actividades culturales y de derechos humanos en Lima.

Johanna San Miguel asegura que solo existen mujeres y hombre en la sociedad.

El caso de Johanna San Miguel se suma a una serie de controversias públicas vinculadas a la representación y reconocimiento de las personas trans en el espacio público y mediático en el Perú. Diversas organizaciones han advertido sobre el impacto de los discursos de odio y la importancia de promover una cultura de respeto y diversidad.

Hasta el momento, San Miguel no ha emitido un nuevo pronunciamiento tras el anuncio del plantón. Por su parte, Féminas Perú reiteró su invitación a la sociedad civil, organizaciones y aliados a sumarse a la protesta.

