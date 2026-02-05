Perú

Revelan que trabajadoras ingresaron de noche al despacho personal de José Jerí y se retiraron al amanecer

Registros oficiales exponen ingresos inéditos al despacho del presidente interino, con jornadas que se extendieron hasta la madrugada y, en algunos casos, más de doce horas continuas

Trabajadoras y asesores del despacho
Trabajadoras y asesores del despacho presidencial de José Jerí accedieron a la oficina en horarios nocturnos, permaneciendo hasta el amanecer, con jornadas que superaron las doce horas continuas en varios casos

El presidente interino José Jerí mantuvo en su despacho una serie de encuentros con trabajadoras y asesores que accedieron al recinto en horarios nocturnos y permanecieron hasta el amanecer, en jornadas laborales que superaron en algunos casos las doce horas continuas.

El programa Beto a Saber de Willax informó este miércoles que la asesora Rosalina Gómez figura en los registros de acceso del 5 de noviembre del 2025, cuando ingresó a la oficina presidencial a las 18:51 horas y salió a las 6:09 horas del día siguiente. El 24 de noviembre, Gómez volvió a entrar a las 18:00 horas y se retiró a las 00:05 horas del día siguiente.

La auxiliar Claudia Tineo, también adscrita al despacho congresal de Jerí, aparece en el registro del 5 de noviembre, con entrada a las 18:30 horas y salida a las 6:00 horas del día siguiente. El 10 de noviembre, su acceso se realizó a las 18:00 horas y su retiro a las 2:00 horas de la mañana.

El asistente Jenner Vidal Flores está en los registros del 3 de noviembre, con entrada a las 17:00 y salida a las 8:30 del día siguiente.

Los registros oficiales consignan ingresos y retiros en horarios inusuales. La asesora Rosalina Gómez, la auxiliar Claudia Tineo y el asistente Jenner Vidal Flores estuvieron presentes en la oficina en diferentes fechas, con salidas durante la madrugada o al amanecer

De manera paralela, el programa Ocurre Ahora de ATV reportó que la comunicadora Susana Gutiérrez accedió al despacho presidencial el 31 de octubre de 2025 a las 17:28 horas y se retiró a las 7:20 horas del día siguiente, compartiendo turno con otras dos personas, aunque solo ella permaneció toda la noche.

La abogada Mayra Marroquín, quien fue contratada en Palacio de Gobierno en diciembre bajo la modalidad de locadora, con una remuneración superior a los 10 mil soles, ingresó el 5 de diciembre a las 16:00 horas y se retiró pasada la medianoche, según el mismo programa.

Entre los contratos recientes también figura Rosa Rueda, locadora con un salario superior a los 3 mil soles, quien ingresó el 12 de octubre a las 8:40 horas y salió a la 1:45 de la madrugada del día siguiente.

Fuente: Cuarto Poder

Allegadas contratadas

Un informe de Cuarto Poder expuso previamente que cinco allegadas al mandatario lo visitaron en su oficina, permanecieron hasta cerca de la medianoche y luego accedieron a contratos con el Estado. Entre ellas figura Guadalupe Vela, quien acudió el 1 de noviembre de 2025 y después recibió órdenes de servicio en EsSalud y el Ministerio del Ambiente.

Otras visitantes, como Cristina Beraún, Violeta Veas, Fiorela Melgarejo y Alicia Camargo, también obtuvieron contratos o cargos públicos tras reuniones similares. El Gobierno defendió la legalidad de los procesos y rechazó cuestionamientos por razones de género.

Vela y Berún renunciaron después de que el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro iniciara una investigación preliminar por este caso.

