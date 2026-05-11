Incendio en cochera en el Callao deja dos minivans afectadas: investigan las causas del siniestro

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, la jornada en El Callao estuvo marcado por un incendio que destruyó dos minivans en la cuadra quince de la avenida La Paz, según informó Latina Noticias. El siniestro se registró al interior de una cochera donde permanecían estacionados varios vehículos, y movilizó a equipos de bomberos y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia ante la magnitud del fuego y el riesgo para las propiedades cercanas. El personal de bomberos logró controlar las llamas y evitó que el fuego alcanzara a otras unidades.

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En el momento del incidente, en el interior de la cochera se encontraba una cantidad considerable de vehículos. En consecuencia, dos minivans resultaron completamente calcinadas. Estas unidades eran empleadas para el traslado de material de fibra óptica. Otras unidades no sufrieron daños, aunque la escena generó preocupación entre los propietarios y usuarios del recinto.

Siniestro en cochera de El Callao afecta a dos minivans y moviliza a bomberos y policía| Latina Noticias

Hasta el momento, las causas del incendio permanecen bajo investigación. Las autoridades no han logrado determinar si el siniestro fue consecuencia de un cortocircuito o si pudo haber sido provocado de manera intencional. El propietario de la cochera ha evitado declarar sobre lo ocurrido, mientras que la policía de la comisaría de La Perla se encuentra revisando las cámaras de videovigilancia del área para identificar posibles responsables o descartar la participación de extorsionadores.

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Daños materiales

En la parte trasera de la cochera siniestrada existe un patio de maniobras donde se almacena una gran cantidad de buses de transporte público. Ninguno de estos vehículos resultó afectado, pero la presencia de tantas unidades incrementó el nivel de alerta entre los vecinos y autoridades.

El siniestro ocurrido en una cochera de la avenida La Paz, en El Callao, generó solo daños materiales. | Latina Noticias

El hecho quedó limitado a daños materiales, en particular la pérdida total de las dos minivans. Las diligencias policiales continúan mientras se recopilan testimonios de personas que se encontraban en el lugar y se analizan las grabaciones de seguridad.

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Recomendaciones

Mantener la calma y no perder tiempo : Actuar de inmediato, sin entrar en pánico, puede evitar que el fuego se propague y permite una evacuación segura.

Alertar a los ocupantes y evacuar el lugar : Avisar a todas las personas presentes y dirigirse a las salidas más cercanas, siguiendo rutas de evacuación previamente identificadas.

No utilizar ascensores : Emplear siempre las escaleras para salir del edificio, ya que los ascensores pueden quedar atrapados o fallar durante un incendio.

Llamar a los servicios de emergencia : Contactar a los bomberos y proporcionar información precisa sobre la ubicación y magnitud del incendio.

Cerrar puertas y ventanas al evacuar : Esto ayuda a retrasar la propagación del fuego y limita el ingreso de oxígeno.

Evitar el ingreso de humo : Si hay humo, cubrirse la nariz y la boca con un paño húmedo, avanzar agachado y desplazarse cerca del suelo, donde el aire es más limpio.

No regresar al lugar : Una vez fuera, no volver al edificio ni intentar rescatar objetos personales hasta que los bomberos lo autoricen.

Tener un plan de emergencia: Realizar simulacros y conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro establecidos.