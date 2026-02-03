Perú

Presidencia de José Jerí retrocede y borra comunicado que amenazaba con denunciar a la prensa por contrataciones de allegadas al presidente

Despacho eliminó el pronunciamiento original donde advertía medidas judiciales contra los medios tras las revelaciones de visitas nocturnas y contrataciones

Guardar
Presidencia borra comunicado donde amenazaba
Presidencia borra comunicado donde amenazaba con acciones legales tras denuncias por contratos a allegadas de José Jerí. Foto: Composición Infobae

La gestión del mandatario José Jerí parece haber dado un paso atrás en su estrategia de confrontación con la prensa. Tras la difusión de un primer comunicado donde el Ejecutivo advertía que estaba “evaluando las acciones legales correspondientes” contra los medios que revelaron contrataciones de su entorno amical, la publicación fue eliminada de sus canales oficiales. Minutos después, Palacio de Gobierno resubió el documento, pero eliminando el punto cuatro que mencionaba las posibles represalias judiciales.

En su pronunciamiento, aseguran que “respeta la libertad de expresión”, pero tilda de “malintencionada” la cobertura periodística. Según el Ejecutivo, se ha hecho un “mal uso de la información” para dar un sentido denigrante a la contratación de jóvenes profesionales, una postura que busca blindar la institucionalidad del Despacho Presidencial frente a las críticas por falta de transparencia.

Justifican las reuniones a medianoche

Palacio de Gobierno respondió a los cuestionamientos sobre por qué las visitas abandonaban la sede presidencial cerca de las 00:00 horas. Según el informe de Cuarto Poder, jóvenes como Guadalupe Vela y Cristina Beraún permanecieron en el despacho de Jerí el pasado 1 de noviembre desde las 18:48 hasta las 23:56 horas. Un patrón similar se observó con Violeta Veas, quien se retiró a las 23:59, y Alicia Camargo, cuya reunión culminó a las 22:55.

Fuente: Cuarto Poder

Ante estas revelaciones, el comunicado oficial sostiene que se ha informado de manera “tendenciosa”, insinuando que las jóvenes pasaron horas a solas con el jefe de Estado. La explicación del Ejecutivo es que existe un “tiempo de espera muy prolongado para ser atendido” debido a la carga de actividades en Palacio, lo que obligaría a las visitas a permanecer en el recinto hasta la madrugada para ser recibidas.

De los “likes” a las contrataciones

La investigación de La Pista Clave no solo se basó en registros oficiales, sino en el rastro digital del propio mandatario. Se reveló que José Jerí sigue de cerca las cuentas personales de varias de las hoy funcionarias, halagándolas con constantes gestos de aprobación o “likes” en sus fotos de Instagram. Este detalle ha sido cruzado por el citado medio con el momento de las contrataciones, señalando que los beneficios estatales llegaron poco después de estos gestos en redes sociales y de las reuniones privadas.

Frente a estas denuncias, la defensa del presidente sostiene que se está “cosificando y vulnerando los derechos al buen nombre” y a la dignidad de las profesionales por el simple hecho de ser mujeres y jóvenes. El despacho presidencial defiende que no se pueden cuestionar las competencias de un trabajador por su género y descarta tajantemente cualquier irregularidad de contratación.

Captura de imagen. José Jerí
Captura de imagen. José Jerí regala likes a sus trabajadoras del despacho presidencial. Fuente: Epicentro

La modalidad de contratación

Según La Pista Clave, de las 29 nuevas contrataciones realizadas en el Despacho Presidencial entre octubre y diciembre de 2025, al menos 10 han ingresado bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG)

Este mecanismo permite la convocatoria y contratación directa de personal con sueldos elevados —que en estos casos oscilan entre los S/ 6.000 y S/ 11.000— sin la necesidad de pasar por concursos públicos, evaluaciones de capacidad o procesos de selección convencionales. Esta modalidad facilitaría la contratación de personas del entorno amical del mandatario.

“Debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos”, termina el documento de Presidencia.

Temas Relacionados

José JeríPresidencia Perúperu-politica

Más Noticias

‘Los Pulpos’ planean venganza por captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias ‘Jhonsson Pulpo’, reveló la PNP

Además de atentados en diversos puntos de la ciudad de Trujillo, planean atentar conta la vida de los generales Víctor Revoredo y Franco Moreno Panta

‘Los Pulpos’ planean venganza por

Es oficial: Perú toca el cielo y vuele a romper su récord histórico de exportaciones con más de US$90.082 millones en 2025

Potencia mundial. Los envíos de Perú al mundo anotaron un vigoroso avance del 21%, que le permitió ubicarse como el cuarto mayor exportador de América Latina. ¿Qué productos explicaron este resultado?

Es oficial: Perú toca el

El tráfico de Lima y Callao obliga a trabajadores de estos distritos a perder casi cuatro años de vida

Las personas que residen en distritos periféricos de la ciudad dedican más de tres horas al día para movilizarse hacia sus empleos, según un informe académico respaldado por instituciones oficiales y organismos de transporte

El tráfico de Lima y

La flexibilidad laboral ya es un tema cerrado, segun Buk: las empresas en Perú ahora se enfocan en medir resultados, no horarios

Las compañías están buscando acompasar autonomía y productividad, luego de comprobarse que una organización con alto bienestar es financieramente más sólida

La flexibilidad laboral ya es

Puente de los Suspiros cerrará por seis meses en plena semana de San Valentín debido a obras de conservación patrimonial en Barranco

El proyecto contempla mejoras estructurales, restauración de faroles históricos e iluminación LED, sin alterar el carácter original del monumento

Puente de los Suspiros cerrará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miguel del Castillo renuncia a

Miguel del Castillo renuncia a su candidatura a la Cámara de Diputados por Primero la Gente

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’ y la sentencia por S/ 100 mil que no declaró en su hoja de vida

Miembros de mesa tendrán jornada de casi 20 horas sin descanso durante las Elecciones Generales 2026

PJ rechaza el último impedimento de salida contra Dina Boluarte y puede dejar el Perú sin problema

Hernando de Soto aparece en archivos divulgados del caso Epstein: “Realmente decepcionante”

ENTRETENIMIENTO

Debbie Gibson en Lima: Horarios

Debbie Gibson en Lima: Horarios de ingreso, objetos prohibidos y detalles que debes tener en cuenta para disfrutar el concierto

Alfredo Benavides opina sobre la parodia de Erick Elera del ‘Niño Alfredito’ en ‘Mande quien mande’

Estreno de ‘El reventonazo de verano’ vs ‘Yo Soy’: ¿cuánto rating lograron los programas del sábado?

Laura Bozzo desmiente falsos rumores de su fallecimiento: “No sé cuantas veces me han dado por muerta”

BTS transmitirá en Netflix su primer concierto en vivo: ¿Cuándo y a qué hora verlo desde Perú?

DEPORTES

Jugador de Universitario ficha por

Jugador de Universitario ficha por Real Betis de España: venta y beneficio económico para el club ‘crema’

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana: así lo confirmó su club Deportivo Cali

Alianza Lima vs Olva Latino: día, hora y canal TV del partido por fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Fase 2

André Carrillo rechazó su pronto regreso a Alianza Lima: “No creo que estén interesados, les he dicho que soy un poquito caro”