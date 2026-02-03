Presidencia de José Jerí retrocede y borra comunicado que amenazaba con denunciar a la prensa por contrataciones de allegadas al presidente

Presidencia borra comunicado donde amenazaba con acciones legales tras denuncias por contratos a allegadas de José Jerí. Foto: Composición Infobae

La gestión del mandatario José Jerí parece haber dado un paso atrás en su estrategia de confrontación con la prensa. Tras la difusión de un primer comunicado donde el Ejecutivo advertía que estaba “evaluando las acciones legales correspondientes” contra los medios que revelaron contrataciones de su entorno amical, la publicación fue eliminada de sus canales oficiales. Minutos después, Palacio de Gobierno resubió el documento, pero eliminando el punto cuatro que mencionaba las posibles represalias judiciales.

En su pronunciamiento, aseguran que “respeta la libertad de expresión”, pero tilda de “malintencionada” la cobertura periodística. Según el Ejecutivo, se ha hecho un “mal uso de la información” para dar un sentido denigrante a la contratación de jóvenes profesionales, una postura que busca blindar la institucionalidad del Despacho Presidencial frente a las críticas por falta de transparencia.

Justifican las reuniones a medianoche

Palacio de Gobierno respondió a los cuestionamientos sobre por qué las visitas abandonaban la sede presidencial cerca de las 00:00 horas. Según el informe de Cuarto Poder, jóvenes como Guadalupe Vela y Cristina Beraún permanecieron en el despacho de Jerí el pasado 1 de noviembre desde las 18:48 hasta las 23:56 horas. Un patrón similar se observó con Violeta Veas, quien se retiró a las 23:59, y Alicia Camargo, cuya reunión culminó a las 22:55.

Fuente: Cuarto Poder

Ante estas revelaciones, el comunicado oficial sostiene que se ha informado de manera “tendenciosa”, insinuando que las jóvenes pasaron horas a solas con el jefe de Estado. La explicación del Ejecutivo es que existe un “tiempo de espera muy prolongado para ser atendido” debido a la carga de actividades en Palacio, lo que obligaría a las visitas a permanecer en el recinto hasta la madrugada para ser recibidas.

De los “likes” a las contrataciones

La investigación de La Pista Clave no solo se basó en registros oficiales, sino en el rastro digital del propio mandatario. Se reveló que José Jerí sigue de cerca las cuentas personales de varias de las hoy funcionarias, halagándolas con constantes gestos de aprobación o “likes” en sus fotos de Instagram. Este detalle ha sido cruzado por el citado medio con el momento de las contrataciones, señalando que los beneficios estatales llegaron poco después de estos gestos en redes sociales y de las reuniones privadas.

Frente a estas denuncias, la defensa del presidente sostiene que se está “cosificando y vulnerando los derechos al buen nombre” y a la dignidad de las profesionales por el simple hecho de ser mujeres y jóvenes. El despacho presidencial defiende que no se pueden cuestionar las competencias de un trabajador por su género y descarta tajantemente cualquier irregularidad de contratación.

Captura de imagen. José Jerí regala likes a sus trabajadoras del despacho presidencial. Fuente: Epicentro

La modalidad de contratación

Según La Pista Clave, de las 29 nuevas contrataciones realizadas en el Despacho Presidencial entre octubre y diciembre de 2025, al menos 10 han ingresado bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG)

Este mecanismo permite la convocatoria y contratación directa de personal con sueldos elevados —que en estos casos oscilan entre los S/ 6.000 y S/ 11.000— sin la necesidad de pasar por concursos públicos, evaluaciones de capacidad o procesos de selección convencionales. Esta modalidad facilitaría la contratación de personas del entorno amical del mandatario.

“Debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos”, termina el documento de Presidencia.