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Karla Tarazona minimiza indirecta de Pamela Franco y reafirma proceso legal: “No me interesa lo que haga o diga”

La actriz cómica aseguró que no piensa responder a las indirectas de la cantante de cumbia y confirmó que continuará con las acciones legales anunciadas

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Dos mujeres en oficina. Una, de verde, frunce el ceño y señala a la otra, de negro, que luce asombrada y preocupada.
Karla Tarazona, visiblemente furiosa, señala a Pamela Franco, quien parece sorprendida y preocupada, reafirmando un proceso legal en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión entre Karla Tarazona y Pamela Franco volvió a encenderse en el mundo del espectáculo luego de una nueva indirecta lanzada en redes sociales que terminó desatando una respuesta frontal de la conductora de radio. Lo que parecía ser una publicación más en Instagram terminó alimentando nuevamente la polémica mediática que desde hace varios meses involucra también a Christian Domínguez, pareja actual de Tarazona y expareja de la cantante de cumbia.

Todo comenzó después de que Karla anunciara públicamente que tomaría acciones legales tras unas declaraciones que la involucraban directamente. La conductora dejó claro que ya no piensa responder mediante indirectas ni declaraciones cruzadas en televisión, sino que buscará que el conflicto se resuelva “por la vía legal”.

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Sin embargo, pocas horas después de conocerse esa decisión, la cantante de cumbia compartió en sus historias de Instagram un video con una frase que muchos interpretaron como una respuesta directa hacia Tarazona.

Karla Tarazona anunció en televisión que emprenderá acciones legales contra Pamela Franco, quien insinuó que la conductora tuvo una relación con Christian Domínguez. Latina TV.

¿Qué puso Pamela Franco en sus redes sociales?

“Qué flojera me da una mujer problemática, que cree que todo el mundo le tiene envidia, cuando lo que da en realidad es lástima. Descansa enferma, loca, cara de papa, cuerpo de sapo parado”, se escucha en la publicación difundida por la cantante, generando un inmediato revuelo en redes sociales y programas de espectáculos.

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La publicación no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación, especialmente porque apareció justo después del anuncio legal realizado por la actriz cómica. Las especulaciones sobre una nueva guerra mediática entre ambas figuras públicas crecieron rápidamente, aunque la conductora sorprendió al minimizar completamente las palabras de la artista.

Consultada sobre si consideraba que el mensaje de Pamela Franco era una burla hacia la demanda que piensa iniciar por asegurar que ella le habría enviado una fotografía en hilo dental a Christian Domínguez cuando él mantenía una relación sentimental, Karla fue tajante y dejó claro que no piensa engancharse públicamente. “No me interesa absolutamente nada que venga de ese lado, ni lo que haga, ni lo que diga”, respondió con evidente firmeza.

Karla Tarazona, en top verde con expresión furiosa, sostiene documentos frente a Pamela Franco, quien la mira sorprendida y preocupada en un interior.
Karla Tarazona, furiosa y con documentos, confronta a Pamela Franco, quien escucha asombrada y preocupada la reafirmación del proceso legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora evitó profundizar en el enfrentamiento mediático y reiteró que no piensa seguir alimentando declaraciones públicas. Para ella, el tema ya salió del terreno del espectáculo y ahora deberá resolverse en instancias legales.

“Las cosas se llevan por donde ya lo dije (vía legal), y listo. No hay más que decir”, señaló al diario Trome, marcando distancia de cualquier confrontación mediática adicional.

Su Día de la Madre

En medio de la conversación, Karla también fue consultada por su actual relación con Christian Domínguez y por las celebraciones del Día de la Madre, fecha especial que coincidió con el estallido de esta nueva controversia mediática. Fiel a su estilo, respondió con humor y dejó entrever que espera un gesto especial de parte del cantante.

“Tiene que ser el verdadero, ja, ja, ja. Ya sabe, ya”, comentó entre risas al ser consultada sobre si Christian le prepararía una sorpresa especial.

Además, la conductora aprovechó para lanzar una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta hacia quienes critican su actual relación sentimental con el cantante de cumbia. Cuando le preguntaron si se identificaba con la frase “La felicidad de algunos es la envidia de otros”, Karla respondió de manera contundente. “Así es, por eso muda, es lo mejor. Mi felicidad, mi familia, mi núcleo; lo demás es su problema”, afirmó.

Karla Tarazona, con traje verde, señala furiosa con un dedo, sosteniendo papeles; Pamela Franco sentada en un sofá, mira atenta a un lado.
Karla Tarazona, visiblemente molesta, señala con el dedo mientras sostiene documentos, mientras Pamela Franco escucha atentamente la reafirmación del proceso legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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