Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 4,04 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18%, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,89%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 2,91%.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Los Chankas empatan 1-1 con Cusco FC: suman tres partidos sin triunfos y se frenan en la pelea por el Apertura 2026
El conjunto andahuaylino no logró pasar del empate frente a Cusco FC y dejó escapar una valiosa chance para recortar distancia con Alianza Lima en la pelea por el liderato
Trágico choque en la Panamericana Sur deja dos muertos y 12 heridos en VES: conductor con 22 mil soles en papeletas huyó
Una aparente carrera entre una combi y un bus terminó en tragedia este lunes en la Panamericana Sur a la altura de un paradero informal conocido como Capilla
Defensa de Pedro Castillo insistirá con un nuevo pedido de indulto luego de que solicitud previa fue declarada inadmisible
El abogado del expresidente, Walter Ayala, defensor del expresidente manifestó que está a la espera de la notificación oficial sobre la inadmisibilidad previa para identificar errores corregibles antes de elaborar y remitir un expediente diferente
Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo
<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>
‘Momias extraterrestres de Nazca’: EE.UU. revela archivos secretos sobre ovnis y esta es su conclusión del caso
Los documentos desclasificados confirman que el caso presentado en México por Jaime Maussan fue revisado por autoridades estadounidenses, quienes determinaron que los restos no ofrecían validez científica
MÁS NOTICIAS