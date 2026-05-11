Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 4,04 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,89%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 2,91%.

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