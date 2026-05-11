Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 4,04 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,18%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,89%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 2,91%.

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