Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

La controversia entre Dayron Martín y Pamela López suma un nuevo capítulo, marcado por cruces legales, advertencias y una exposición mediática que no da tregua. El cantante cubano, que días atrás aseguró en televisión haber tenido un romance con la aún esposa de Christian Cueva, optó por no retractarse tras recibir una carta notarial de López en la que se le exigía corregir sus declaraciones. Por el contrario, Martín respondió con su propio documento legal, reafirmando su versión y lanzando advertencias a la empresaria trujillana.

Intercambio de cartas notariales y la versión de Dayron Martín

Todo comenzó luego de la emisión de una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, donde Dayron Martín, exintegrante de agrupaciones musicales y conocido en el ambiente de la cumbia, respondió de forma directa a la pregunta sobre su pasado con Pamela López. “Sí, estuve con Pamela López cuando Anelhí era mi pareja”, declaró en televisión, lo que fue interpretado por la opinión pública como una admisión de un vínculo sentimental clandestino.

La reacción de López no tardó en llegar. A través de una carta notarial, la empresaria exigió a Martín que se retracte públicamente y corrija lo dicho en pantalla, alegando que la afirmación era falsa y dañaba su imagen personal. López subrayó que nunca existió una relación entre ambos y que la frase difundida en televisión no se ajusta a la realidad de los hechos.

Sin embargo, lejos de ceder, Dayron Martín respondió con otra carta notarial, en la que dejó en claro que no se retractará de sus declaraciones. El cantante sostuvo que nunca afirmó haber tenido una relación formal con López, sino que simplemente reconoció la existencia de encuentros en el pasado.

Dayron Martín reafirma su versión sobre su vínculo sentimental con Pamela López tras recibir carta notarial. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la entrevista mencionada, en ningún momento el remitente manifiesta lo que usted afirma. Solo se limita a responder cuando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde ‘sí’. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe”, señala el documento, según información compartida por Trome.

Martín fue más allá y recordó que la propia López habría reconocido públicamente, en entrevistas anteriores, que “sí ocurrió algo” entre ellos, citando como prueba una declaración en el programa ‘Ponte en la cola’ de setiembre de 2025, donde ella habría admitido un vínculo durante los años 2008-2009.

Advertencias legales y menciones a Christian Cueva

En su carta notarial, Dayron Martín también hace referencia a Christian Cueva, expareja de Pamela López. El cantante sostuvo que el futbolista habría afirmado en redes sociales que la empresaria le confesó haber estado con varias personas, incluido el propio Martín, y que estas afirmaciones han sido difundidas en medios de comunicación.

La respuesta de Dayron no se limita a reafirmar su versión, sino que incluye una advertencia directa. El cubano cuestionó la intención del reclamo legal de López y la instó a buscar mejor asesoría antes de iniciar acciones legales que podrían derivar en consecuencias penales y civiles.

“A efectos de no hacer perder tiempo con cartas notariales sin sentido y que usted misma sabe que lo manifestado sí ocurrió, asesórese bien para que posteriormente no sea perjudicada con una denuncia penal y las responsabilidades civiles que ello acarrea”, concluye la misiva.

El cantante cubano sorprendió al público al admitir que tuvo episodios personales con Pamela López mientras seguía como pareja de Anelhí Arias, revelando nuevos detalles sobre cómo fue esa polémica etapa en Trujillo (Amor y Fuego)

El abogado de Martín, Pablo Vergaray, reforzó esta postura al señalar públicamente que la carta de Pamela López no consignaba dirección real ni procesal, lo que calificó como un acto de “mala fe” y una maniobra dilatoria. Además, anunció que la respuesta legal sería compartida con los principales medios, buscando máxima transparencia en el proceso.

El enfrentamiento entre Pamela López y Dayron Martín se produce en medio de una ola de escándalos que rodean a la empresaria y su entorno. López enfrenta denuncias de su examiga Selene Cucat por amenazas, mientras que su relación con Paul Michael y la batalla legal por la tenencia de sus hijos con Christian Cueva copan titulares y debates en redes sociales.

La controversia en torno a la supuesta relación sentimental con Dayron Martín se alimenta de declaraciones cruzadas y la falta de pruebas concluyentes. Si bien ambos coinciden en que tuvieron encuentros en el pasado, la interpretación de la naturaleza y relevancia de esos hechos sigue siendo motivo de disputa. Mientras Dayron insiste en que solo respondió a lo que se le preguntó y que no mintió sobre los hechos, Pamela López sostiene que nunca existió un romance y que cualquier afirmación en ese sentido es falsa.