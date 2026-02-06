Perú

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

El cantante cubano dejó claro que no cambiará su versión de los hechos tras recibir una carta notarial de Pamela López, reafirmando públicamente lo dicho sobre su pasado y lanzando una advertencia legal a la empresaria peruana

Guardar

La controversia entre Dayron Martín y Pamela López suma un nuevo capítulo, marcado por cruces legales, advertencias y una exposición mediática que no da tregua. El cantante cubano, que días atrás aseguró en televisión haber tenido un romance con la aún esposa de Christian Cueva, optó por no retractarse tras recibir una carta notarial de López en la que se le exigía corregir sus declaraciones. Por el contrario, Martín respondió con su propio documento legal, reafirmando su versión y lanzando advertencias a la empresaria trujillana.

Intercambio de cartas notariales y la versión de Dayron Martín

Todo comenzó luego de la emisión de una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, donde Dayron Martín, exintegrante de agrupaciones musicales y conocido en el ambiente de la cumbia, respondió de forma directa a la pregunta sobre su pasado con Pamela López. “Sí, estuve con Pamela López cuando Anelhí era mi pareja”, declaró en televisión, lo que fue interpretado por la opinión pública como una admisión de un vínculo sentimental clandestino.

La reacción de López no tardó en llegar. A través de una carta notarial, la empresaria exigió a Martín que se retracte públicamente y corrija lo dicho en pantalla, alegando que la afirmación era falsa y dañaba su imagen personal. López subrayó que nunca existió una relación entre ambos y que la frase difundida en televisión no se ajusta a la realidad de los hechos.

Sin embargo, lejos de ceder, Dayron Martín respondió con otra carta notarial, en la que dejó en claro que no se retractará de sus declaraciones. El cantante sostuvo que nunca afirmó haber tenido una relación formal con López, sino que simplemente reconoció la existencia de encuentros en el pasado.

Dayron Martín reafirma su versión
Dayron Martín reafirma su versión sobre su vínculo sentimental con Pamela López tras recibir carta notarial. (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)
“En la entrevista mencionada, en ningún momento el remitente manifiesta lo que usted afirma. Solo se limita a responder cuando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde ‘sí’. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe”, señala el documento, según información compartida por Trome.

Martín fue más allá y recordó que la propia López habría reconocido públicamente, en entrevistas anteriores, que “sí ocurrió algo” entre ellos, citando como prueba una declaración en el programa ‘Ponte en la cola’ de setiembre de 2025, donde ella habría admitido un vínculo durante los años 2008-2009.

Advertencias legales y menciones a Christian Cueva

En su carta notarial, Dayron Martín también hace referencia a Christian Cueva, expareja de Pamela López. El cantante sostuvo que el futbolista habría afirmado en redes sociales que la empresaria le confesó haber estado con varias personas, incluido el propio Martín, y que estas afirmaciones han sido difundidas en medios de comunicación.

La respuesta de Dayron no se limita a reafirmar su versión, sino que incluye una advertencia directa. El cubano cuestionó la intención del reclamo legal de López y la instó a buscar mejor asesoría antes de iniciar acciones legales que podrían derivar en consecuencias penales y civiles.

“A efectos de no hacer perder tiempo con cartas notariales sin sentido y que usted misma sabe que lo manifestado sí ocurrió, asesórese bien para que posteriormente no sea perjudicada con una denuncia penal y las responsabilidades civiles que ello acarrea”, concluye la misiva.
El cantante cubano sorprendió al público al admitir que tuvo episodios personales con Pamela López mientras seguía como pareja de Anelhí Arias, revelando nuevos detalles sobre cómo fue esa polémica etapa en Trujillo (Amor y Fuego)

El abogado de Martín, Pablo Vergaray, reforzó esta postura al señalar públicamente que la carta de Pamela López no consignaba dirección real ni procesal, lo que calificó como un acto de “mala fe” y una maniobra dilatoria. Además, anunció que la respuesta legal sería compartida con los principales medios, buscando máxima transparencia en el proceso.

El enfrentamiento entre Pamela López y Dayron Martín se produce en medio de una ola de escándalos que rodean a la empresaria y su entorno. López enfrenta denuncias de su examiga Selene Cucat por amenazas, mientras que su relación con Paul Michael y la batalla legal por la tenencia de sus hijos con Christian Cueva copan titulares y debates en redes sociales.

La controversia en torno a la supuesta relación sentimental con Dayron Martín se alimenta de declaraciones cruzadas y la falta de pruebas concluyentes. Si bien ambos coinciden en que tuvieron encuentros en el pasado, la interpretación de la naturaleza y relevancia de esos hechos sigue siendo motivo de disputa. Mientras Dayron insiste en que solo respondió a lo que se le preguntó y que no mintió sobre los hechos, Pamela López sostiene que nunca existió un romance y que cualquier afirmación en ese sentido es falsa.

Temas Relacionados

Dayron MartínPamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Médicos de Ventanilla podrían ser suspendidos por el CMP tras abandonar hospital para irse a bailar

El Colegio Médico del Perú inicia que los impiclicados afrontarían un proceso disciplinario para determinar su castigo, mientras pacientes cuestionan permanencia de los implicados

Médicos de Ventanilla podrían ser

Puerto de Chancay no podrá ser supervisado ni multado por Ositrán tras fallo del PJ: ¿quién queda a cargo del terminal?

El fallo reconoce que el megaproyecto fue financiado íntegramente con capital privado y habilitado por la Autoridad Portuaria Nacional, diferenciándolo de infraestructuras concesionadas

Puerto de Chancay no podrá

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

La influencer conmocionó a sus seguidores al revelar que su hijo fruto de su relación con Bryan Torres, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Samahara Lobatón se quiebra y

Entre 10 y 13 cirugías diarias se pierden por fallas en el centro quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo, advierte Contraloría

Las deficiencias detectadas por el órgano de control afectan directamente a pacientes que esperaban intervenciones programadas

Entre 10 y 13 cirugías

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

El uruguayo nacionalizado peruano dejará la Liga 1 luego de tres temporadas. En su primer curso, se quedó en la puerta del título doméstico con los ‘blanquiazules’ antes de cruzar la vereda hacia el eterno rival

“Me sacaron una copa de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón se quiebra y

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Samahara Lobatón apela resolución del MIMP que evalúa quitarle la custodia de sus hijos: “Es una medida desproporcionada”

Milo J en el Estadio Nacional: Conoce las nuevas zonas y precios tras el cambio de recinto

DEPORTES

“Me sacaron una copa de

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato