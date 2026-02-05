Pamela López exige rectificación pública a Dayron tras afirmar en TV que mantuvieron una relación sentimental

La empresaria le exige al exintegrante musical que retire públicamente sus dichos sobre un supuesto romance, negando de manera tajante cualquier vínculo y generando un intenso debate en el mundo del espectáculo (Willax TV / Amor y Fuego)

Una nueva controversia mediática se instaló en la farándula local luego de que Pamela López exigiera públicamente una rectificación al cantante Dayron Mártin Cañete, tras declaraciones emitidas en un programa de espectáculos.

El conflicto se originó luego de que el artista afirmara en televisión que mantuvo un vínculo sentimental con López en el pasado, versión que ella rechaza de manera categórica. A través de un documento formal, la implicada pidió que se corrijan dichas afirmaciones, al considerar que afectan su imagen personal.

El caso reavivó el debate sobre los límites de las declaraciones en espacios televisivos y el impacto que estas pueden tener cuando no existe coincidencia entre las versiones de los involucrados.

La declaración televisiva que detonó el conflicto

Las afirmaciones de Dayron Martín en un programa de espectáculos activaron la controversia al vincular sentimentalmente a Pamela López sin su consentimiento. (Willax TV / Amor y Fuego)

El origen del enfrentamiento se remonta a una entrevista emitida el 3 de febrero de 2026 en el programa Amor y Fuego, espacio conducido por Rodrigo González. Durante su participación, Dayron Martín Cañete respondió de manera directa a una consulta sobre su pasado sentimental y afirmó: “Sí, estuve con Pamela López cuando Anelhí era mi pareja”. Con esa frase, el invitado sostuvo que habría existido una relación entre ambos, incluso en un contexto en el que él mantenía otro vínculo afectivo.

La afirmación no pasó desapercibida y generó una inmediata reacción en redes sociales y espacios de comentario. La mención directa de Pamela López colocó el tema en la agenda mediática, al tratarse de una declaración explícita que involucraba a una tercera persona que no se encontraba presente para responder. La frase fue interpretada como una confirmación pública de un supuesto romance, lo que amplificó su alcance y derivó en múltiples especulaciones.

En el mismo entorno televisivo se deslizó que los hechos habrían ocurrido hace más de una década, alrededor de los años 2009 o 2010, aunque sin que se presentaran pruebas concretas durante la entrevista. Esa falta de respaldo documental alimentó el debate entre quienes cuestionaron la veracidad del testimonio y quienes consideraron improbable que una declaración de ese tipo se realice sin sustento.

El pedido formal de Pamela López y su rechazo a la versión

Pamela López respondió con un documento formal en el que exige una rectificación inmediata y niega de forma tajante la relación mencionada. (Willax TV / Amor y Fuego)

La respuesta de Pamela López llegó a través de un documento en el que solicita de manera expresa la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por Dayron Mártin Cañete. En el texto, la implicada señala que las afirmaciones difundidas ante terceros sostienen la existencia de “una supuesta relación sentimental” que, según su versión, nunca ocurrió.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de exigir la rectificación inmediata de las afirmaciones que ha venido realizando”, indica el documento, en referencia directa a la entrevista televisiva. López subraya que la frase pronunciada en el programa no se ajusta a la realidad y que la vincula sentimentalmente sin fundamento alguno.

Desde su entorno, se remarcó que el pedido no busca alimentar la polémica, sino corregir una versión que considera falsa. La exigencia de rectificación apunta a que el propio Dayron aclare públicamente que no existió el vínculo que mencionó en televisión. Para López, la situación resulta especialmente sensible debido a la exposición mediática y a las interpretaciones que se desprenden de una afirmación de ese tipo.

En comentarios posteriores, se insistió en que la involucrada niega de forma absoluta haber mantenido algún tipo de relación con el declarante. La frase “Rectifícate” se convirtió en el eje de su postura, al considerar que la única salida posible es la corrección explícita de lo dicho en pantalla.

Cruce de versiones y expectativa por eventuales pruebas

Mientras López niega los hechos, el entorno mediático se pregunta si Dayron respaldará sus palabras o dará marcha atrás públicamente. (Willax TV / Amor y Fuego)

El caso derivó rápidamente en un cruce de interpretaciones entre quienes siguen el tema. Mientras Pamela López sostiene que la relación mencionada nunca existió, el entorno mediático se pregunta si Dayron Mártin respaldará sus palabras con algún tipo de evidencia o si optará por una rectificación. Hasta el momento, no se han presentado documentos, imágenes ni registros que confirmen o desmientan de manera objetiva alguna de las versiones.

El propio Dayron aún no ha emitido una respuesta formal al pedido de rectificación, más allá de sus declaraciones iniciales en televisión. La ausencia de un pronunciamiento posterior mantiene el tema abierto y expuesto a nuevas interpretaciones. Al mismo tiempo, el intercambio dejó en evidencia cómo una afirmación realizada en un programa de espectáculos puede escalar rápidamente hacia un conflicto de carácter público y formal.