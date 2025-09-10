Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

Anelhí Arias Barahona hace fuerte confesión contra Pamela López y su expareja.

La animadora peruana Anelhí Arias Barahona hizo público un testimonio en el que afirma que Pamela López habría sido amante de su entonces esposo, el cantante cubano Dayron Martin, cuando ambos coincidieron en la época en que el músico integraba la agrupación Los Villacorta.

Según relató Arias Barahona, los hechos se remontan a 2009, cuando mantenía una relación con Martin. En ese contexto, atribuyó a López un rol protagónico en la crisis matrimonial que atravesó. “Yo estaba peleada por tres semanas, casi un mes con Dayron y todos me decían, músicos, estilistas, las esposas de los músicos, que ella se paseaba por todo Trujillo con él, que los veían juntos en varios lugares y que se subía al bus de Los Villacorta”, afirmó Anelhí a Trome.

“Para mí ella fue una amante, lo mismo que le reclama a Pamela Franco, ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho”. agregó la polémica figura.

La animadora aseguró que la situación no fue pasajera, ya que incluso después de reconciliarse con Dayron Martin, Pamela López continuó acercándose al cantante durante conciertos y giras del grupo musical, desplazándose en su bus de gira.

Anelhí Arias Barahona ya no es pareja de Dayron Martin.

“Luego que me amisté con Dayron, ella lo seguía buscándolo en los conciertos, se montaba nuevamente en el bus de Los Villacorta. Yo era la esposa de Dayron, lo mismo que le hicieron a ella, ella me lo hizo a mí. Los dos gozaron, se pachamanquearon, se juntaron, pero fui la afectada, no invento, ella sabe que es verdad”, declaró Arias.

El episodio ha sido comparado por la protagonista con la reciente exposición mediática vivida por Pamela López, quien señala a la cantante Pamela Franco como el fruto de la discordia en su matrimonio con Cueva. Anelhí subrayó así el paralelismo de experiencias: “Lo que le hizo a Pamela Franco, ella me lo hizo a mí”.

Dayron Martin juega con rumores

Por su parte, Dayron Martin se refirió a los rumores durante una entrevista con Trivu TV. El cantante reconoció haber conocido a Pamela López en Trujillo cuando formaba parte de Los Villacorta, pero minimizó los comentarios sobre un supuesto romance, afirmando con ambigüedad: “Yo cuando cantaba en Los Villacorta, me fui a vivir a Trujillo y allá en Trujillo tuve una vida, ¿entiendes? Ahí conocí muuuuchas cosas, la comida norteña,... Me encantó la comida norteña. Yo la conocí en Trujillo, pero solamente la conocí y ya”.

Anelhí Arias Barahona insistió en que su versión es respaldada por conocidos y personas cercanas a las agrupaciones musicales con las cuales coincidieron los involucrados.

Dayron Martin no niega ni afirma la versión de Anelhí Arias Barahona.

A la fecha, Pamela López no ha respondido directamente a las acusaciones expuestas por Arias Barahona. Sin embargo, este señalamiento ha causado revuelo en las redes sociales. Los usuarios se han mostrado sorprendidos, pues de ser cierta esta versión, López le habría sido infiel a Christian Cueva.

Hoy en día, la influencer mantiene una relación con Paul Michael, a quien no ha dudado en resaltar con un buen hombre. Incluso, dijo que le hubiera gustado darle un hijo, pero en la actualidad es complicado. “Yo creo que va a ser súper complicado. Hubiese anhelado de repente en otro momento poder haber conocido a Paul, pero es complicado, es difícil, casi imposible”, expresó.

El motivo de esta respuesta es que López se sometió a una operación para ya no quedar embarazada nuevamente. “Estoy ligada, tengo cuatro cesáreas. La última cesárea literalmente morí, me fui. Fue muy riesgosa para mí”, confesó.

Pamela López es pareja de Paul Michael. (América TV)