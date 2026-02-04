Perú

Dayron Martin confirma encuentros con Pamela López durante su relación con Anelhí Arias: “fue una cosa de momento”

Dayron Martín confirmó que sostuvo encuentros sentimentales con Pamela López en Trujillo entre 2009 y 2010, cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus hijas

El cantante cubano sorprendió al público al admitir que tuvo episodios personales con Pamela López mientras seguía como pareja de Anelhí Arias, revelando nuevos detalles sobre cómo fue esa polémica etapa en Trujillo (Amor y Fuego)

La farándula local volvió a encenderse tras las declaraciones de Dayron Martín, quien decidió romper su silencio y confirmar que sí mantuvo un vínculo con Pamela López hace varios años.

El cantante apareció en un programa de espectáculos para aclarar su participación en una controversia que se reavivó luego de que Christian Cueva difundiera una lista de presuntos involucrados con su expareja.

Martín reconoció que los encuentros ocurrieron cuando aún estaba ligado sentimentalmente a Anelhí Arias, aunque insistió en que se trató de episodios breves, sin compromiso ni estructura formal.

La confesión pública que reactivó la polémica

Dayron Martín admitió ante cámaras
Dayron Martín admitió ante cámaras que sí tuvo encuentros con Pamela López mientras seguía vinculado a Anelhí Arias, reavivando una polémica que parecía cerrada. (Amor y Fuego)

Dayron Martín se presentó ante cámaras y confirmó de manera directa que tuvo un acercamiento con Pamela López durante un periodo en el que aún sostenía una relación con Anelhí Arias. La admisión llegó luego de varios días de especulación y desmentidos públicos, en medio de una controversia impulsada por declaraciones previas de Christian Cueva. El cantante no esquivó la pregunta y respondió sin rodeos cuando fue consultado sobre el tema. “Sí, claro. Tú me preguntas a la yugular y yo te respondo”, expresó, dejando claro que no pretendía suavizar lo ocurrido.

Según explicó, los encuentros se produjeron en Trujillo, ciudad donde residió durante varios años por motivos laborales. Esa distancia física con su pareja de entonces marcó una dinámica particular en su vida personal. “Estábamos separados de cuerpo porque yo viví en Trujillo cuatro años. Yo prácticamente estaba más en Trujillo que en Lima, pero no estaba separado”, precisó, al intentar contextualizar la situación que atravesaba en ese momento.

Martín subrayó que no existió una relación estable ni una intención de formalizar con Pamela López. Insistió en que fueron encuentros esporádicos, sin un proyecto en común ni vínculos familiares. “Yo de su vida personal nunca me enteré de nada. Yo ni conocía a su familia, ni frecuenté su casa, fue una cosa de momentos”, señaló, remarcando la naturaleza circunstancial de ese acercamiento. En su relato, el cantante evitó atribuirle mayor profundidad emocional a lo ocurrido.

Fechas, contexto y aclaraciones sobre infidelidades

El cantante precisó que los
El cantante precisó que los encuentros ocurrieron entre 2009 y 2010, aclarando fechas y descartando una superposición con relaciones posteriores. (Amor y Fuego)

Uno de los puntos centrales de la controversia giró en torno a las fechas y a la posibilidad de una superposición con otras relaciones conocidas. Dayron Martín ubicó los encuentros con Pamela López entre los años 2009 y 2010, cuando ambos coincidieron en Trujillo por motivos distintos. “Osciló entre 2009 y 2010, una cosa así, aproximadamente”, detalló, al ser consultado sobre el periodo exacto.

Esa precisión temporal permitió deslindar responsabilidades respecto a otras relaciones posteriores. Según lo expuesto, el romance entre Pamela López y Christian Cueva se inició tiempo después, entre 2011 y 2012. De acuerdo con esa cronología, Martín sostuvo que no habría existido una infidelidad hacia el futbolista. Durante la conversación, aclaró que nunca preguntó a López por su situación sentimental ni indagó en su entorno personal.

El cantante también fue enfático al descartar que se tratara de una historia prolongada o de una relación paralela sostenida en el tiempo. “Fueron cosas fugaces, no fue una formalidad ni mucho menos”, reiteró, buscando diferenciar esos encuentros de un vínculo estructurado. En ese mismo sentido, negó haber compartido espacios familiares o cotidianos con López, insistiendo en que todo se limitó a momentos puntuales.

La mención de su pertenencia a un entorno musical específico en esa época ayudó a contextualizar su estadía en Trujillo. Martín recordó que formaba parte de un grupo artístico que lo mantenía activo en la ciudad, lo que facilitó coincidencias sociales. Sin embargo, evitó profundizar en detalles adicionales que involucraran a terceros.

El descubrimiento y las reacciones

Amigos en común en Trujillo
Amigos en común en Trujillo habrían revelado la situación a Anelhí Arias, según el relato de Dayron Martín durante su declaración televisiva. (Amor y Fuego)

Otro aspecto que generó atención fue la forma en que Anelhí Arias se enteró de lo ocurrido. Dayron Martín explicó que el conocimiento del engaño no llegó por una confesión directa, sino a través de comentarios dentro de un círculo cercano. “El problema es que teníamos amigos en común en Trujillo que sabían de esta situación y también eran amigos en común con Anelhí”, relató, al describir el contexto que rodeó la revelación.

El cantante mencionó que estilistas, integrantes del entorno artístico y personas vinculadas a la orquesta estaban al tanto de los encuentros, lo que terminó por filtrar la información. Esa red de conocidos compartidos facilitó que el tema llegara a oídos de su entonces pareja. Según su versión, ese fue el detonante de un conflicto mayor, marcado por la exposición pública años después.

En medio de la polémica, Anelhí Arias también apareció para dar su versión desde el extranjero, donde reside actualmente. Ella aseguró que Pamela López continuaba buscando a Dayron Martín en presentaciones musicales y que incluso habría ingresado a su departamento en alguna ocasión. Estas afirmaciones añadieron nuevos matices a una historia que, hasta entonces, el cantante había descrito como breve y sin continuidad.

