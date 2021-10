Pedro Castillo anuncia que Ricardo Belmont será asesor del Despacho Presidencial

Durante la segunda vuelta a la presidencia 2021, Ricardo Belmont brindó su respaldo al entonces candidato de Perú Libre. | Foto: Presidencia de la República

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sostuvo este lunes una reunión con Ricardo Belmont Cassinelli en Palacio de Gobierno y anunció que el exalcalde de Lima y excongresista ahora será asesor del Despacho Presidencial.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario.

RICARDO BELMONT APOYÓ A CASTILLO

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli es un empresario, periodista, locutor de radio. Fue alcalde de Lima durante dos periodos (1990-1992 y 1993-1995) y congresista de la república, de 2009 a 2011, tras ocupar el cargo por el fallecimiento de Alberto Andrade.

Durante la segunda vuelta a la presidencia 2021, disputada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, Ricardo Belmont brindó su respaldo al entonces candidato de Perú Libre.

Además, en mayo de este año, Belmont aseguró a través de su cuenta de Facebook que Pedro Castillo le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno suyo. Esto durante una reunión llevaron a cabo.

“Pedro Castillo me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?”, dijo entonces.

Sin embargo, agregó que «le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense”.

REUNIONES DE PEDRO CASTILLO

Más temprano, el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con el titular de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, en Palacio de Gobierno.

La cita con el también Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) “se efectuó en un clima cálido, cordial y fraterno”, según la Presidencia de la República.

En esta cita, monseñor Cabrejos expresó al jefe del Estado el saludo de todos los Obispos del Perú en estos primeros meses de gestión de su gobierno.

Este encuentro se lleva a cabo en la línea histórica de los encuentros sostenidos entre la Conferencia Episcopal con el Gobierno y otras instituciones del Estado.

(Con información de Agencia Andina)

