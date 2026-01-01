Perú

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras y Perú Libre lideran el listado de partidos con más candidatos con sentencias

Según un informe de RPP, 252 postulantes a cargos en las elecciones de 2026 arrastran sentencias penales firmes. Los partidos en mención concentran la mayor cantidad de casos

Las sentencias incluyen delitos como incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, violencia familiar, malversación, homicidio culposo, falsificación, hurto, lesiones y estafas, entre otros

La mayor cantidad de candidatos con sentencias penales en las elecciones generales 2026 pertenece a Podemos PerúFuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), según un informe publicado este miércoles por RPP.

El análisis, basado en las declaraciones de hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), detectó que 35 organizaciones políticas llevan en sus listas a postulantes con antecedentes penales, sumando un total de 252 candidaturas con al menos una sentencia firme.

De acuerdo con la emisora, estas candidaturas corresponden a los cargos de PresidenciaSenadoCámara de Diputados y Parlamento Andino, y las sentencias abarcan delitos como incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones y estafas, entre otros.

El total de sentencias asociadas a estos candidatos asciende a 297. La revisión de las hojas de vida permitió identificar que 33 candidatos al Senado nacional reconocieron sentencias penales ante el JNE. Además, se hallaron 46 candidatos al Senado por distrito múltiple165 candidatos a la Cámara de Diputados y 5 postulantes al Parlamento Andino con antecedentes penales.

Podemos Perú lidera con 19 postulantes sentenciados, seguido por Fuerza Popular (15), APP (14), Partido Cívico Obras (12) y Perú Libre (12). Al otro extremo, cuatro partidos solo presentan un candidato con antecedentes penales

Entre los aspirantes con sentencias figura Mario Vizcarra, candidato a la Presidencia por Perú Primero, y Alejandro Soto, aspirante a la segunda vicepresidencia por APP.

Podemos Perú encabeza la lista de la mayor cantidad de candidatos sentenciados con 19 postulantes, seguido por Fuerza Popular con 15 y Alianza para el Progreso con 14. Otras organizaciones como Partido Cívico ObrasPerú Libre y Perú Primero presentan 12 candidatos sentenciados cada una.

En el grupo de partidos con más candidatos sentenciados figuran también el APRA, el Frente de la Esperanza 2021 y el Partido Democrático Federal, con 11 casos cada uno. En el otro extremo, las agrupaciones Perú AcciónSíCreoCiudadanos por el Perú y Partido Patriótico del Perú registran solo un candidato con antecedentes penales.

El abogado constitucionalista Heber Campos planteó la necesidad de reformas que fortalezcan la representación política. Sostuvo que el primer paso debe ser la democracia interna de los partidos, mediante elecciones primarias universales. “Este mecanismo permitiría un mayor control previo sobre los perfiles de quienes buscan ser candidatos, promoviendo transparencia y fiscalización antes de que lleguen a las listas oficiales”, explicó a la emisora.

El análisis identificó 252 candidaturas con sentencias firmes, procedentes de 35 organizaciones políticas, para los cargos de Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino

Campos propuso además prohibir constitucionalmente la postulación de personas condenadas por delitos graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, aun si han sido rehabilitadas: “Debe establecerse, a nivel de la propia Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos extremadamente graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, pese a haber sido rehabilitadas, no puedan postular a un cargo de elección popular”.

El constitucionalista también recordó que las organizaciones políticas poseen un rol clave en la selección de candidatos y el control de antecedentes. “Son ellos los que eligen a sus representantes y, por tanto, conocen sus antecedentes y trayectoria”, sostuvo. Por ese motivo, “ellos deberían ser el principal filtro para evitar que personas con antecedentes penales graves postulen al Congreso”.

