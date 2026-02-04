Lluvias intensas en Piura provocan inundaciones y afectan al Hospital Santa Rosa por aniegos e ingreso de agua

Piura enfrenta una nueva emergencia climática. Lluvias de gran intensidad han provocado la inundación del Hospital Santa Rosa, revelando la vulnerabilidad de la ciudad ante la falta de un sistema de drenaje pluvial adecuado. Fuente: TVPerú

La ciudad de Piura enfrenta una nueva crisis tras las intensas lluvias registradas la madrugada del 3 de febrero. Estos eventos provocaron el colapso de calles y viviendas, así como graves afectaciones en servicios esenciales como salud y educación. Las principales avenidas permanecen intransitables, mientras vecinos y autoridades coinciden en señalar la falta de drenaje pluvial como el origen de la vulnerabilidad persistente.

Las zonas más afectadas incluyen Avenida Loreto, Don Bosco, Santa Margarita, Chilcal, Ignacio Merino y Sullana, todas reportadas con aniegos, calles bloqueadas y filtraciones de agua en viviendas. De acuerdo con testimonios recogidos por Norte Sostenible, la población enfrenta riesgos al transitar y denuncia el deterioro de la infraestructura urbana: “Piura parece un estado de guerra. Con una pequeña lluvia nos inundamos todos”, expresó una vecina.

Calles de Piura amanecen anegadas tras intensas lluvias nocturnas, evidenciando la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos climáticos extremos (Foto: Piura al Minuto Noticias)

La situación se agrava en sectores donde se ejecutan obras viales millonarias sin sistemas de drenaje, como en la avenida Sullana y el centro histórico. El agua ha ingresado a viviendas y locales comerciales, obligando a los habitantes a evacuar manualmente el agua estancada. Según reporta RPP Noticias, la falta de funcionamiento de motobombas en Ignacio Merino impidió el drenaje oportuno, agudizando la emergencia.

Lluvias afectan al Hospital Santa Rosa y a colegios de Piura

El Hospital Santa Rosa, principal centro de salud de Piura, figura entre las instituciones más perjudicadas por las lluvias recientes. Imágenes difundidas por medios locales muestran el ingreso de agua a los módulos del hospital, generando incertidumbre sobre la atención de pacientes y la continuidad de los servicios médicos. Según reportó TVPerú Noticias, hasta el momento, no existe un informe oficial sobre el alcance de los daños, pero se reportan filtraciones y posibles afectaciones en áreas de atención prioritaria.

El hospital Santa Rosa sufrió filtraciones y aniegos tras las precipitaciones registradas en la madrugada, que colapsaron las canaletas y afectaron áreas internas del principal centro de salud de Piura. Fuente: Expresión libre Magazin

La emergencia también alcanza al sector educativo, con escuelas en zonas como Condin y Veintiséis de Octubre que presentan daños por la acumulación de agua, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. La falta de drenaje pluvial compromete la seguridad y funcionamiento de estos establecimientos, en un contexto donde la infraestructura pública ya arrastra deficiencias desde episodios anteriores.

Lluvias en Piura se extenderán hasta el 6 de febrero

El SENAMHI ha emitido avisos oficiales sobre el incremento de lluvias en Piura y la costa norte. El Aviso N°033, de nivel amarillo, advierte precipitaciones de moderada intensidad entre el 3 y el 4 de febrero, con acumulados cercanos a 25 mm/día. Se esperan además ráfagas de viento de hasta 35 km/h y descargas eléctricas. El organismo destaca que estos fenómenos, aunque habituales en la zona, pueden representar riesgos, por lo que recomienda precaución en actividades al aire libre y mantenerse informado sobre el desarrollo del clima.

La alerta se actualizó al nivel naranja con el Aviso N°034, vigente del 5 al 6 de febrero. En este periodo se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, acumulados de hasta 27 mm/día en la sierra norte y valores de 25 mm/día en la costa. También se anticipa la ocurrencia de granizo en zonas altas y nevadas en áreas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Varias calles de Piura, Perú, amanecen inundadas afectando el tránsito vehicular tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del martes (Foto: Piura al Minuto Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos avisos incluyen a Piura entre los departamentos en riesgo de afectación directa. El SENAMHI aconseja a la población atender las recomendaciones de las autoridades y seguir las actualizaciones meteorológicas para reducir el impacto de posibles inundaciones y otros daños asociados a las lluvias intensas.

Retraso en proyectos de drenaje agrava la vulnerabilidad de Piura

A casi una década del fenómeno de El Niño Costero de 2017, Piura sigue expuesta a las mismas amenazas. Las obras de reconstrucción y los proyectos de drenaje pluvial avanzan lentamente o quedan en el papel, mientras la ciudad enfrenta cada temporada de lluvias sin soluciones estructurales eficaces.

La memoria colectiva revive imágenes de la plaza de armas y los caseríos del bajo Piura inundados, con pérdidas humanas y materiales que aún no se superan. Las autoridades regionales y municipales han sido objeto de críticas por la falta de planificación y la ejecución de obras sin criterios técnicos adecuados. Hoy, con nuevas lluvias y alertas vigentes, la ciudad se enfrenta nuevamente a la evidencia: sin drenaje pluvial ni mitigación efectiva, Piura permanece vulnerable ante cualquier precipitación, repitiendo un ciclo de emergencia que parece no tener fin.

La fragilidad estructural, la falta de prevención y la reacción tardía de las autoridades mantienen a Piura en estado de alerta, mientras la ciudadanía demanda respuestas concretas y soluciones de fondo para evitar que la historia se repita.