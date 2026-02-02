Perú

Lluvias en Perú: Indeci alerta por posible desbordes de ríos Pisco y Cañete, tras llegar al umbral rojo

Las autoridades nacionales emitieron una advertencia tras registrar un aumento significativo en los caudales de varios ríos principales del país, lo que pone en situación vulnerable a numerosos centros poblados en distintas zonas

Guardar
El COEN advierte sobre peligro
El COEN advierte sobre peligro inminente de desbordes e inundaciones en varias regiones de Perú por lluvias intensas. (Andina)

La madrugada de este lunes 2 de febrero, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtió sobre el peligro inminente de desbordes e inundaciones en diversas localidades de Perú, tras el incremento sostenido de los caudales de los ríos Pisco y Cañete. El reporte oficial, reproducido por Andina, indicó que ambos afluentes alcanzaron niveles críticos luego de intensas precipitaciones registradas durante el fin de semana.

El río Pisco, ubicado en la provincia homónima, registró a las 4:00 horas de hoy un caudal de 272,3 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica Letrayoc, superando el umbral hidrológico rojo. Previamente, a las 22:00 horas del domingo 1 de febrero, este mismo afluente alcanzó los 335,38 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo con la entidad, los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc figuran entre las áreas que podrían verse afectadas ante un eventual desborde.

El río Pisco superó el
El río Pisco superó el umbral hidrológico rojo con 335,38 metros cúbicos por segundo, poniendo en alerta a poblaciones cercanas.(Twitter)

El río Cañete, en la provincia de Cañete (región Lima), también mostró un aumento significativo de su caudal. A las 0:00 horas de este lunes, la estación hidrológica Socsi registró 180,33 metros cúbicos por segundo, ubicando al afluente en el umbral naranja. El COEN identificó como zonas de posible impacto a los centros poblados de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía.

Otros ríos en situación crítica

El informe de Andina también dio cuenta de condiciones similares en otras regiones del país. En Cajamarca, el río Crisnejas alcanzó a las 5:00 horas un caudal de 314,23 metros cúbicos por segundo en la estación correspondiente, ingresando en el umbral rojo. Unas horas antes, el caudal había llegado a 275,77 metros cúbicos por segundo en la estación Puente Crisnejas, lo que situó al río en el umbral naranja.

Las localidades de Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa fueron identificadas por el COEN como potencialmente expuestas a los efectos de un incremento adicional del caudal.

Diez centros poblados, incluyendo Quinga
Diez centros poblados, incluyendo Quinga y Letrayoc, fueron identificados como áreas de alto riesgo ante el posible desborde del río Pisco.

En la región Amazonas, el río Marañón registró un nivel de 10,13 metros a las 5:00 horas en la estación hidrológica Puente Salinas Amojao, situándose en el umbral naranja. El centro poblado de El Muyo fue señalado como área vulnerable ante eventuales desbordes.

El domingo 1 de febrero, el río Huallaga, en la región Huánuco, alcanzó un nivel de 3,48 metros en la estación Tingo María, ubicándose en el umbral naranja. Andina detalló que entre las zonas que podrían resultar afectadas se encuentran Tingo María, Capitán Manuel Arellano (Afilador), Jacintillo, Mapresa, Naranjillo, Barbascal, Río Oro-Melitón Carbajal, Gervacio Santillana, Puente Prado, Puente Pérez y Las Palmas.

Medidas preventivas

El COEN mantiene la vigilancia sobre los principales afluentes del país y actualiza periódicamente los niveles de alerta. Las autoridades exhortaron a la población de las zonas de riesgo a permanecer atenta a los comunicados oficiales y acatar las recomendaciones de seguridad.

Experto asegura que el puente
Experto asegura que el puente Clarita puede volver a colapsar si el caudal del río Cañete aumenta. (Foto: Andina)

“Las lluvias intensas que se registraron durante el fin de semana en casi todo el país causaron el incremento del caudal de diversos ríos, algunos de ellos alcanzaron el umbral hidrológico rojo y el peligro de desbordes e inundaciones amenaza a diversas localidades”, advirtió el COEN en su reporte.

Las condiciones meteorológicas y el monitoreo en tiempo real definen el grado de riesgo para cada zona, mientras equipos de respuesta se coordinan para intervenir en caso de emergencias.

Temas Relacionados

Lluvias en PerúInundacionesCOENIndeciDesbordesperu-noticias

Más Noticias

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

A través de sus historias en redes, la influencer dedicó unas palabras llenas de optimismo luego de tomar la decisión de volver a empezar una etapa sentimental junto al cantante

Samahara Lobatón sorprende con poderoso

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

La popular conductora sorprendió a sus seguidores con una celebración al ritmo de Explosión de Iquitos, convirtiendo su sábado en una noche llena de música, baile y mucha diversión entre amigos

“Los sábados se hicieron para

Keiko Fujimori afirma que recibir dinero en efectivo para financiar su campaña fue “un error administrativo”

La candidata al fujimorismo consideró que las investigaciones a diferentes líderes políticos dañaron la democracia del Perú

Keiko Fujimori afirma que recibir

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

La conductora de Sin+ Que Decir estrenó su programa defendiéndose de los ataques en contra de su familia, luego de varias semanas de críticas

María Pía Copello se pronuncia

Universitario consolida su liderato en la Liga Peruana de Vóley: resultados de todos partidos en la fecha 4 del torneo

Universitario de Deportes se consolidó como líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima en la cuarta fecha de la segunda etapa, en una jornada marcada por duelos vibrantes y cambios clave en la tabla de posiciones

Universitario consolida su liderato en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori afirma que recibir

Keiko Fujimori afirma que recibir dinero en efectivo para financiar su campaña fue “un error administrativo”

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Keiko Fujimori vuelve a amenazar al fiscal Domingo Pérez: “(Va a terminar) No solamente preso”

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón sorprende con poderoso

Samahara Lobatón sorprende con poderoso mensaje de fe tras volver con Bryan Torres

“Los sábados se hicieron para gozar”: así fue la fiesta memorable de Gisela Valcárcel junto a Explosión de Iquitos

María Pía Copello se pronuncia por cuestionamientos a la fortuna de su esposo y su familia: “No tenemos nada que temer”

Melissa Paredes apareció como madrina en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

DEPORTES

Universitario consolida su liderato en

Universitario consolida su liderato en la Liga Peruana de Vóley: resultados de todos partidos en la fecha 4 del torneo

“El fútbol peruano se va al car…”: Pablo Lavandeira estalló contra el arbitraje en el inicio de la Liga 1 2026

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Caín Fara reconoce la exigencia en Universitario: “El equipo viene de salir tricampeón, hay mucha responsabilidad”

Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero ante demora en su nacionalización: “No podemos depender de un tercero”