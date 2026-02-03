Esta es la región de Perú cuya temperatura rozará los 40 °C en los próximos días de febrero, según el Senamhi

El Senamhi advierte que Loreto alcanzará una sensación térmica de hasta 39 °C durante los primeros días de febrero debido a altas temperaturas y humedad. (Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que la región de Loreto experimentará una sensación térmica que podría alcanzar los 39 °C durante los primeros días de febrero.

Este pronóstico, difundido por el organismo técnico, sitúa a Loreto como el principal foco de atención en el monitoreo meteorológico en Perú en el inicio del mes, debido a la combinación de temperaturas elevadas, humedad intensa y periodos de brillo solar extendido.

Según el Senamhi, las temperaturas máximas previstas entre lunes y miércoles se ubicarán entre 32 y 33 °C. Sin embargo, la sensación térmica podría incrementarse hasta los 38 y 39 °C en las mañanas, impulsada por la elevada humedad ambiental y la rápida entrada de radiación solar tras la presencia de neblina en las primeras horas del día. Durante las madrugadas, las mínimas bordearán los 23 °C.

La región de Loreto enfrenta temperaturas máximas de 32 a 33 °C, con mínimas de 23 °C y riesgos de calor extremo durante las mañanas. (Andina)

El director de la Dirección Regional 8 de Senamhi–Loreto, Marco Paredes, precisó que, pese a las altas temperaturas, el pronóstico incluye la persistencia de lluvias de leve a moderada intensidad en las tardes.

No obstante, el escenario se complica hacia el jueves y viernes, cuando se prevé que las precipitaciones alcancen niveles de moderada a fuerte intensidad y puedan prolongarse durante el fin de semana.

El monitoreo meteorológico identificó el avance de sistemas de lluvia desde el departamento de Amazonas hacia la provincia del Datem del Marañón y precipitaciones en Ucayali. Este fenómeno incrementa la probabilidad de lluvias intensas en sectores diversos de Loreto, con impacto potencial en zonas urbanas y rurales.

El Senamhi exhorta a la población de Loreto a tomar precauciones ante el doble riesgo de calor intenso y lluvias prolongadas en febrero.

Alerta hidrológica

En paralelo al incremento térmico, el Senamhi informó que el río Amazonas mantiene una tendencia ascendente y podría activar la alerta amarilla en la estación de control de Iquitos. Los ríos Marañón y Ucayali permanecen en alerta roja, mientras el Huallaga se sitúa en alerta naranja, todos con caudales en aumento.

El organismo exhortó a la población de Loreto a tomar precauciones ante el doble riesgo de calor intenso y lluvias persistentes, una situación que eleva el nivel de alerta en la región por la posibilidad de afectaciones a la infraestructura y a la actividad cotidiana.

La costa norte

El pronóstico para la costa norte del país también genera preocupación. De acuerdo con el Senamhi, las proyecciones para el primer trimestre de 2026 anticipan precipitaciones entre normales y sobre lo normal en la costa norte, especialmente en los meses de marzo y abril. El organismo advierte sobre escenarios que se apartan de los rangos habituales, con impactos potenciales en ríos, zonas urbanas y actividades productivas.

El comportamiento climático del Pacífico indica temperaturas superiores al promedio y episodios de precipitaciones fuertes en la costa norte peruana. (Andina)

El comportamiento del océano y la atmósfera muestra señales que, sin configurar un evento extremo, delinean un entorno climático que requiere preparación y vigilancia constante. Los análisis recientes describen una combinación de precipitaciones superiores al promedio en momentos específicos, temperaturas elevadas y cambios graduales en el Pacífico.

El Senamhi indicó que durante este periodo “no se descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad”, acompañados de “temperaturas por encima de los rangos normales”.

Esto ubica a la costa norte como una de las zonas con mayor atención técnica y preventiva, dada la recurrencia de eventos pluviales concentrados en periodos cortos, lo que incrementa el riesgo de desbordes y afectaciones locales.

Ola de calor en Lima generará sensación térmica de hasta 35 °C en la capital. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Recomendaciones

Los avisos técnicos de Senamhi insisten en la importancia de la vigilancia y la lectura cuidadosa de los reportes especializados. Las autoridades meteorológicas remarcan la necesidad de seguimiento continuo de los pronósticos, con especial énfasis en los meses de mayor impacto potencial.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recomendó a la población y a las autoridades locales de las regiones afectadas mantener medidas preventivas frente al incremento de temperaturas y a la posibilidad de lluvias intensas y crecidas de ríos. La información oficial refuerza la importancia de la preparación y la respuesta oportuna ante los escenarios climáticos previstos para este inicio de año en Perú.