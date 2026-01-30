Lluvias intensas en Lima este 30 de enero: Senamhi advierte precipitaciones y ráfagas de viento en estos distritos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió este viernes 30 de enero el Aviso Meteorológico N.° 030-2026, de nivel amarillo, ante la probabilidad de lluvias intensas de corto plazo que afectarán a diversas zonas del país, incluida la región Lima, durante las próximas 24 horas.

De acuerdo con el aviso oficial, el evento climático se iniciará este viernes 30 de enero a partir de la 1:00 p. m. y tendrá una duración estimada de 24 horas, periodo en el que podrían registrarse precipitaciones acumuladas de moderada intensidad, así como ráfagas de viento.

Condiciones previstas para la costa y la región Lima

En el caso de la costa centro, donde se ubica la región Lima, el Senamhi precisó que se esperan lluvias dispersas e intermitentes, con acumulados estimados entre 0.1 y 3 milímetros por día, valores propios de la temporada pero que podrían generar afectaciones puntuales en zonas vulnerables.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento, lo que podría reducir la visibilidad en algunos tramos viales, generar caída de objetos mal asegurados y complicar el tránsito, especialmente en áreas expuestas.

Distritos de la región Lima posiblemente afectados

Según el aviso meteorológico, los distritos de la región Lima que podrían verse impactados por estas condiciones son:

Provincia de Canta: Arahauay, Canta, Huamantanga, Huaros, Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quives.

Provincia de Huaral: Atavillos Alto, Atavillos Bajo, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y Veintisiete de Noviembre.

Provincia de Huarochirí: Callahuanca, Carampoma, Chicla, Cuenca, Huachupampa, Huanza, Huarochirí, Lahuaytambo, Langa, Laraos, Mariatana, Matucana, San Andrés de Tupicocha, San Antonio, San Bartolomé, San Damián, San Juan de Iris, San Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San Mateo, San Mateo de Otao, San Pedro de Casta, San Pedro de Huancayre, Sangallaya, Santiago de Anchucaya y Surco.

Provincia de Yauyos: Alis, Allauca, Ayaviri, Azángaro, Cacra, Carania, Catahuasi, Cochas, Colonia, Hongos, Huampara, Huancaya, Huangascar, Huantán, Huañec, Laraos, Lincha, Madean, Miraflores, Omas, Putinza, Quinches, Quinocay, San Joaquín, San Pedro de Pilas, Tanta, Tauripampa, Tomas, Tupe, Vitis, Viñac y Yauyos.

El Senamhi informó que el nivel de peligro es amarillo. Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente durante la vigencia del aviso.

El organismo meteorológico continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y no descarta emitir nuevas actualizaciones en las próximas horas, de acuerdo con la evolución del evento.

Alerta de lluvias en otras regiones

El organismo meteorológico informó también que el aviso meteorológico comprende a otras 12 regiones del país además de Lima, donde existe probabilidad de lluvias de moderada intensidad durante las próximas 24 horas.

Lluvias afectan regiones arequipeñas. (Foto: Andina)

Las otras regiones potencialmente afectadas por este evento meteorológico son:

Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Moquegua y Tacna.

En estas jurisdicciones, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia, chubascos, granizo o nieve, dependiendo de la región, y estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según la alerta, en la sierra, se esperan precipitaciones de moderada intensidad, que incluirán lluvia, granizo y nieve, con acumulados que oscilarán entre 10 y 22 milímetros por día. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, además de la posibilidad de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades que superen los 3,900 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.