Alerta naranja: mañana se esperan precipitaciones en Lima y 20 regiones del Perú, advierte el Senamhi

El Senamhi emitió alerta naranja ante lluvias intensas, granizo, aguanieve y nieve que afectarán sierra y costa norte del Perú el 2 de febrero. (Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima y otras veinte regiones podrían registrar este lunes 2 de febrero precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 35 km/h.

De acuerdo con el Senamhi, se esperan acumulados de lluvia entre 5 y 30 mm por día en la costa norte, valores de 12 a 25 mm por día en la sierra norte, entre 10 y 20 mm por día en la sierra central y entre 11 y 26 mm por día en la sierra sur.

La entidad precisó: “El lunes 02 de febrero, continuarán las precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad, en la sierra”.

Se esperan acumulados de lluvia entre 5 y 30 mm por día en la costa norte y hasta 26 mm por día en la sierra sur del país, advierte el Senamhi.

La institución también alertó sobre la posible presencia de granizo en zonas ubicadas a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar en la sierra central y sur, así como nevadas en áreas superiores a los 3.800 metros. Además, se prevé un aumento de la nubosidad durante la tarde y la noche, con presencia de lluvias dispersas en la costa.

El aviso, con vigencia de 23 horas, abarca los departamentos de Amazonas, áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

El Senamhi indicó que “estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”.

El aviso meteorológico del Senamhi, con vigencia de 23 horas, abarca Amazonas, Áncash, Lima, Cusco, Arequipa y otras diecisiete regiones estratégicas del Perú.

El mapa presentado por el Senamhi muestra las zonas bajo alerta naranja, donde se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos, y alerta amarilla, asociada a eventos que podrían ocasionar riesgos moderados. La entidad recomendó a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades locales para reducir posibles daños.

Pronunciamiento y recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió un boletín en el que ratifica la advertencia del Senamhi e insta a la población y autoridades de las regiones expuestas a tomar precauciones. “Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de comunicación social”, señala la entidad.

Entre las recomendaciones para la población, el Indeci destaca las siguientes medidas ante precipitaciones fuertes:

Alejarse y no cruzar zonas inundadas ni ríos.

Prestar atención a posibles deslizamientos y flujos de lodo o derrumbes.

Reforzar techos y cubrir aberturas por donde pueda ingresar el agua.

Despejar la azotea y proteger el techo con una capa de concreto, en caso de contar con ella.

Desconectar y alejar artefactos eléctricos, cortando el suministro en caso de riesgo.

El aviso meteorológico del Senamhi, con vigencia de 23 horas, abarca Amazonas, Áncash, Lima, Cusco, Arequipa y otras diecisiete regiones estratégicas del Perú.

En cuanto a la posibilidad de granizo, el Indeci recomienda buscar refugio, evitar movilizarse durante la caída y manejar con precaución. Ante vientos fuertes, la entidad aconseja evitar salir de casa, alejarse de paredes, árboles, postes y asegurar ventanas y techos.

Respecto a las tormentas eléctricas y rayos, el Indeci sugiere no permanecer en espacios abiertos, alejarse de estructuras metálicas, evitar el uso de herramientas de metal y buscar refugio bajo techo. “Evite acercarse a maquinaria, cercas o rejas de metal, alambrados, mástiles, líneas eléctricas o telefónicas, entre otros”, precisa la recomendación oficial.

En caso de nevadas, el Indeci insta a extremar precauciones, proteger a los animales, asegurar los techos y revisar las rutas antes de viajar. Se aconseja que los vehículos permanezcan en zonas seguras y que los ocupantes mantengan el motor encendido y la calefacción activada por intervalos cortos.

Indeci recomienda alejarse de ríos inundados, reforzar techos, desconectar artefactos eléctricos y prevenir deslizamientos ante las lluvias fuertes previstas.

Departamentos en alerta

Según la información oficial, el aviso tendrá una vigencia de 23 horas, iniciando a las 00:00 y finalizando a las 23:59 del lunes 2 de febrero. Los departamentos en alerta incluyen regiones de la selva, la sierra y la costa norte, abarcando una extensa franja del país.

Senamhi y Indeci reiteraron la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y de mantenerse al tanto de los comunicados oficiales para reducir los riesgos asociados a estos eventos meteorológicos.