Mathías Brivio y Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating logró el reencuentro?

Mathías Brivio y Johanna San Miguel se reencontraron en el estreno de Esto es Guerra.

El estreno de la temporada 14 de Esto es Guerra marcó el regreso de Mathías Brivio a la conducción y posicionó al reality como el programa más visto de la televisión peruana, con 16.5 puntos de rating. La emisión inaugural se ubicó por encima de otras producciones de entretenimiento y consolidó la vigencia del formato, que este año apuesta por nuevas dinámicas y rostros en pantalla.

La presentación de Mathías Brivio generó expectativas entre los seguidores del programa. El conductor compartió la animación de la gala con Johanna San Miguel, reencontrándose ambos en el set después de una década. “Estoy feliz de estar aquí nuevamente y volver a sentir la adrenalina de un programa en vivo y tan querido por el público. Esta es su temporada 14 y vamos con todo. Ahora voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al ciento por ciento. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá”, declaró Brivio en declaraciones.

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026′. captura América TV

Regresó EEG con nuevo formato

En esta nueva edición, la producción de Pro TV implementó el formato especial ‘EEG desafío 14: La Previa’, un espacio tipo panel que antecede al programa principal y que tiene como principal figura a San Miguel. El panel está integrado además por Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez, quienes aportan análisis y comentarios sobre los retos y la dinámica del reality.

El espacio ‘La Previa’ permitió la reaparición de San Miguel y Brivio como dupla, una combinación que marcó una etapa recordada del reality y que representa uno de los principales atractivos de este ciclo. El formato busca renovar la interacción con el público y ofrecer un acercamiento a los detalles del casting y las competencias.

Esto es Guerra tuvieron panelistas en su estreno. América TV

El debut de ‘EEG desafío 14: La Previa’ y la reaparición de Brivio junto a San Miguel marcaron el inicio de una etapa de cambios y nuevas apuestas para el reality. La dirección de contenidos de Pro TV prevé mantener el impulso de la audiencia con retos inéditos y la participación de panelistas que aportan análisis y cercanía con el público.

Además, incluyó una actualización de desafíos, reglas y la incorporación de nuevas figuras al elenco. La estrategia se reflejó en los niveles de sintonía registrados en el estreno, superando a programas tradicionales del horario estelar y consolidando la posición de la franquicia como líder en entretenimiento en la televisión abierta peruana.

El rating de ‘Mande quien Mande’

En paralelo, el magacín ‘Mande quien mande’, también producido por Pro TV, inició su temporada con Laura Huarcayo al frente y obtuvo 7.5 puntos de rating, cifra que le permitió liderar su franja y superar ampliamente a su competencia directa. La recepción positiva de la audiencia respalda la decisión de incorporar a Huarcayo, quien comparte la conducción con La Carlota y Erick Elera.

La edición inicial de ‘Mande quien mande’ se impuso a ‘Amor y fuego’, que alcanzó 2.4 puntos, y se consolidó como la principal opción de su horario. La producción destaca la química entre los presentadores y la propuesta de entretenimiento familiar como factores clave para el buen desempeño en la sintonía.

Laura Huarcayo fue presentada como la nueva conductora de Mande quien mande. IG Laura Huarcayo / América TV

“El público quiere mucho a Laura, es una figura importante de la televisión. En ‘Lima Limón’ se retiró con una buena sintonía, y el reencuentro con ‘La Carlota’ ha sido muy bueno, se nota la amistad, la química, que va más allá de las pantallas”, señaló la mujer de televisión.

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’. América TV

El equipo de Pro TV reforzó su grilla de contenidos con el estreno del reality ‘La dupla perfecta’, donde participan figuras del espectáculo junto a sus hijos. Entre los concursantes se encuentran Pamela López, Allison Pastor, Florcita Polo, Pedro Loli, Katy Prado y Danuska Zapata, quienes aportan variedad y dinamismo al formato.