Estreno de ‘América Hoy’ temporada 2026 vs ‘Arriba mi Gente’: ¿Quién venció en el rating?

El esperado regreso de ‘AH’ sorprendió con cifras de rating más bajas de lo esperado en Lima y provincias.

Estreno de 'América Hoy' temporada 2026 vs 'Arriba mi Gente': ¿Quién venció en el rating?.

Este lunes 2 de febrero marcó el inicio oficial de la temporada 2026 de ‘América Hoy’, el magazine matutino de América TV que regresó renovado y sin la producción de Gisela Valcárcel ni Ethel Pozo.

El primer programa, que prometía sorprender, alcanzó solo 4.5 puntos de rating en Lima y 4.0 puntos en el promedio de Lima y 6 ciudades, cifras que reflejan un arranque tibio y muy por debajo de los dos dígitos que solía marcar en temporadas anteriores.

Por su parte, ‘Arriba mi Gente’ de Latina tampoco logró repuntar: obtuvo 3.4 puntos en Lima y apenas 2.9 puntos en el consolidado de Lima y provincias. Así, la batalla por el rating dejó a ambas propuestas lejos de los números históricos que alguna vez ostentaron los magazines de la mañana.

La ausencia de Ethel Pozo y cambios en la producción

Según analistas y creadores de contenido como “Chiclecito” de La Roro Network, la salida del productor Armando Tafur y la ausencia de Ethel Pozo han pesado en el resultado.

Pozo, que ahora acompaña a Gisela Valcárcel en Panamericana TV, fue una de las figuras centrales de ‘América Hoy’, y sus excompañeros no lograron el mismo impacto.

“¿Será que la gente extraña los llantos de Ethel Pozo, o será que realmente quien hace falta acá es papá Armando?”, ironizó el creador en redes sociales.

La crítica también alcanzó a la dinámica entre Janet Barboza y Edson Dávila (Giselo), quienes, según algunos, aún no logran definir sus roles ni transmitir la química necesaria para enganchar a la audiencia.

¿Por qué el rating fue tan bajo?

El bajo rating de ambos programas sorprendió a la industria y abrió el debate sobre los retos que enfrenta la televisión matutina en 2026. Expertos apuntan a una combinación de factores: cambios en el elenco, ausencia de figuras icónicas, competencia con nuevos formatos digitales y un público cada vez más fragmentado.

El popular “Chiclecito” resumió la sensación general: “No sé por qué el programa volvió tan por lo bajo de lo poco que ya habían logrado. El formato 2026 llegó muy por debajo de lo que ya habían acostumbrado a su público”.

Melissa Paredes amadrinó ‘América Hoy’

Uno de los momentos más comentados del estreno fue la presencia de Melissa Paredes como invitada especial y madrina del programa. Su aparición levantó la expectativa del público, sobre todo tras el notable pico de rating que logró días antes en “Estás en Todas”, superando registros históricos del magazine.

Según Pati Lorena, exproductora televisiva, “la invitaron porque el sábado que estuvo en Estás en Todas hizo picos de rating que nunca habían hecho ni con Jazmín Pinedo ni con Natalie Vértiz”.

La agenda original del estreno fue modificada para adelantar la intervención de Paredes, decisión impulsada por la productora Michelle Alexander.

Aunque Paredes descartó integrarse de inmediato como conductora principal, dejó abierta la posibilidad de volver en el futuro: “La producción ya tiene definida a una conductora, la cual será anunciada próximamente”, comentó.

Xiomy Kanashiro se suma como nueva colaboradora

El otro gran anuncio fue la incorporación de Xiomy Kanashiro como nueva colaboradora estable. Su debut, el martes 3 de febrero, consolidó el trío de conducción junto a Janet Barboza y Edson Dávila. Kanashiro agradeció la bienvenida y la oportunidad de quedarse en el programa:

“Aquí me quedo”, declaró en vivo, asegurando así una participación continua y protagónica.

Su llegada fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores destacaron su energía y carisma, y consideraron que su presencia podría revitalizar el formato. La producción de ‘América Hoy’ apuesta por figuras con perfil mediático fuerte, buscando consolidar audiencia y captar la atención del público joven.

El futuro de la batalla matutina: desafíos y nuevas estrategias

Tanto ‘América Hoy’ como ‘Arriba mi Gente’ enfrentan el desafío de renovarse para recuperar el liderazgo y mejorar sus cifras. La competencia directa obliga a ambos espacios a repensar sus propuestas, fortalecer la interacción con el público y apostar por contenidos frescos que respondan a los intereses de la audiencia actual.

La expectativa ahora se centra en los próximos movimientos de la producción, la posible integración de nuevas figuras y el desempeño de Xiomy Kanashiro en la conducción.

