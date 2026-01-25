Perú

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

El magacín de América Televisión anunció su regreso a poco de anunciarse el paso de la hija de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión

Guardar

Este sábado 24 de enero, América Televisión presentó el video promocional que anuncia el regreso de “América Hoy” sin la conducción de Ethel Pozo, con nueva dupla al frente y fecha confirmada para su estreno en 2026. Tras una temporada 2025 liderada por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, el magacín matutino asume cambios en su estructura y equipo, luego de que la producción pasara de GV Producciones a manos directas de América Televisión.

En el avance difundido por la señal, América Televisión confirmó que Edson Dávila y Janet Barboza se mantendrán como los conductores principales del espacio, tras semanas de especulaciones acerca de la continuidad del formato. Ambos presentadores aparecen en el video como las figuras centrales y, según lo mostrado, serán las nuevas caras visibles ante la audiencia, mientras la producción busca consolidar su presencia en la franja de la mañana.

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel
‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026. (América TV)

La fecha elegida para el retorno de “América Hoy” es el lunes 2 de febrero, en el horario habitual de las 9:30 a.m. El canal apuesta por la continuidad de Dávila y Barboza luego de que Ethel Pozo quedara fuera del programa tras su salida hacia Panamericana TV. La salida de Pozo ha generado expectativa sobre quién ocupará el puesto vacante en la conducción, una incógnita que la cadena mantiene, ya que en el video promocional se sugiere la llegada de un tercer integrante cuya identidad no ha sido revelada.

El estreno, respaldado por la estrategia de América Televisión, anticipa novedades en la dinámica del programa, mientras la audiencia permanece atenta al anuncio de la nueva figura que acompañará a Barboza y Dávila.

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel
‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026. (América TV)

Antes del estreno Janet aprovechó para enviar un mensaje al público y al canal: “Estoy muy agradecida con América Multimedia por seguir confiando en mí. Vuelvo con ganas de aportar mi voz y seguir desarrollando temas que informen y entretengan. Al público le digo que se prepare para una temporada llena de opiniones, risas y momentos intensos”.

Por su parte, Edson Dávila se mostró muy contento por el inicio de esta nueva temporada y por continuar formando parte de la familia de América Multimedia. “Estoy muy contento, como todos los años, con toda la buena vibra y con muchas ganas de seguir conquistando a las mamitas en sus hogares”, expresó.

Ethel Pozo tendrá programa en Panamericana junto a Maju Mantilla

Ethel Pozo y Maju Mantilla han sido anunciadas como las nuevas conductoras de un magazine producido por GV Producciones que se transmitirá en Panamericana Televisión. La noticia se confirmó durante la preventa del canal, realizada el 14 de enero, donde ambas presentadoras manifestaron su entusiasmo por este nuevo reto en sus carreras.

El cierre de ciclo en América Hoy se dio el 19 de diciembre de 2025, cuando Pozo se despidió en vivo del público y del canal. Durante su mensaje final, agradeció los ocho años y medio en América Televisión y recordó su paso por diversos formatos televisivos: “Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto”.

“En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Erik Jürgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional...”, dijo.

GV Producciones lanza nuevos programas
GV Producciones lanza nuevos programas como 'El Magazine', liderado por Ethel Pozo y Maju Mantilla.

GV Producciones, liderada por Gisela Valcárcel, madre de Ethel, migró a Panamericana Televisión para esta nueva etapa. En la presentación, Pozo y Mantilla fueron recibidas como las principales apuestas para el magazine vespertino, aunque el nombre y la fecha de estreno del espacio todavía no han sido revelados.

Maju Mantilla señaló que asume el proyecto con responsabilidad y entusiasmo. “Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti, Ethel. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, expresó Mantilla durante el evento. Ambas comunicadoras destacaron el profesionalismo de su dupla y la oportunidad de conectar con una audiencia diversa a través de un formato renovado.

El público permanece atento a los próximos anuncios sobre el nombre y horario exacto del programa.

Temas Relacionados

América HoyAmérica TVEthel Pozoperu-entretenimiento

Más Noticias

Ya va a terminar enero y Pronabec no publica la lista de preseleccionados de Beca 18: ¿Cuál es la explicación a la demora?

A fines de diciembre la entidad anunció un cambio en la publicación de resultados, pero que la fecha sería enero de 2025

Ya va a terminar enero

El mejor chef del mundo elige un clásico popular: el arroz chaufa se impone como símbolo de la cocina peruana

Lejos de la alta cocina, el chef nikkei pone en primer plano un sabor cotidiano que atraviesa generaciones y clases sociales

El mejor chef del mundo

Julio Ramón Ribeyro y su legado literario: Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural 22 de sus obras

Los ejemplares forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional del Perú y corresponden a primeras ediciones históricas

Julio Ramón Ribeyro y su

¿Sabías que ahora podrás acceder a una vivienda nueva rescatando animales en el Perú?

Una nueva iniciativa del Gobierno amplía los incentivos económicos y sociales para el voluntariado, permitiendo que las horas certificadas contribuyan en la selección de viviendas entregadas por el Estado

¿Sabías que ahora podrás acceder

Capturan a policía en retiro acusado asaltar a grupo de turistas en Iquitos

El ex agente de la PNP fue identificado como Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), que habría participado de un caso de ‘sextorsión’ a dos mujeres detenidas por no acatar un toque de queda durante el año 2021

Capturan a policía en retiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en Perú:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

Tiktoker Milenka Nolasco emocionada porque conoció a Lionel Messi y comparte video del encuentro

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

DEPORTES

Deportivo Wanka se queda en

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Alianza Lima derrotó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26