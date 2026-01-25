Este sábado 24 de enero, América Televisión presentó el video promocional que anuncia el regreso de “América Hoy” sin la conducción de Ethel Pozo, con nueva dupla al frente y fecha confirmada para su estreno en 2026. Tras una temporada 2025 liderada por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, el magacín matutino asume cambios en su estructura y equipo, luego de que la producción pasara de GV Producciones a manos directas de América Televisión.

En el avance difundido por la señal, América Televisión confirmó que Edson Dávila y Janet Barboza se mantendrán como los conductores principales del espacio, tras semanas de especulaciones acerca de la continuidad del formato. Ambos presentadores aparecen en el video como las figuras centrales y, según lo mostrado, serán las nuevas caras visibles ante la audiencia, mientras la producción busca consolidar su presencia en la franja de la mañana.

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026. (América TV)

La fecha elegida para el retorno de “América Hoy” es el lunes 2 de febrero, en el horario habitual de las 9:30 a.m. El canal apuesta por la continuidad de Dávila y Barboza luego de que Ethel Pozo quedara fuera del programa tras su salida hacia Panamericana TV. La salida de Pozo ha generado expectativa sobre quién ocupará el puesto vacante en la conducción, una incógnita que la cadena mantiene, ya que en el video promocional se sugiere la llegada de un tercer integrante cuya identidad no ha sido revelada.

El estreno, respaldado por la estrategia de América Televisión, anticipa novedades en la dinámica del programa, mientras la audiencia permanece atenta al anuncio de la nueva figura que acompañará a Barboza y Dávila.

Antes del estreno Janet aprovechó para enviar un mensaje al público y al canal: “Estoy muy agradecida con América Multimedia por seguir confiando en mí. Vuelvo con ganas de aportar mi voz y seguir desarrollando temas que informen y entretengan. Al público le digo que se prepare para una temporada llena de opiniones, risas y momentos intensos”.

Por su parte, Edson Dávila se mostró muy contento por el inicio de esta nueva temporada y por continuar formando parte de la familia de América Multimedia. “Estoy muy contento, como todos los años, con toda la buena vibra y con muchas ganas de seguir conquistando a las mamitas en sus hogares”, expresó.

Ethel Pozo tendrá programa en Panamericana junto a Maju Mantilla

Ethel Pozo y Maju Mantilla han sido anunciadas como las nuevas conductoras de un magazine producido por GV Producciones que se transmitirá en Panamericana Televisión. La noticia se confirmó durante la preventa del canal, realizada el 14 de enero, donde ambas presentadoras manifestaron su entusiasmo por este nuevo reto en sus carreras.

El cierre de ciclo en América Hoy se dio el 19 de diciembre de 2025, cuando Pozo se despidió en vivo del público y del canal. Durante su mensaje final, agradeció los ocho años y medio en América Televisión y recordó su paso por diversos formatos televisivos: “Quiero agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos 8 años y medio. Hoy es mi último día de programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto”.

“En 2017, el 20 de agosto, de la mano de gran Erik Jürgensen y GV Producciones, aprobaron un casting con Yaco Eskenazi y dijeron que vaya al aire y de eso ya pasó ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ‘En esta cocina mando yo’, ‘El show después del show’ y ‘América Hoy’, que ha sido mi casa televisiva, mi familia disfuncional...”, dijo.

GV Producciones lanza nuevos programas como 'El Magazine', liderado por Ethel Pozo y Maju Mantilla.

GV Producciones, liderada por Gisela Valcárcel, madre de Ethel, migró a Panamericana Televisión para esta nueva etapa. En la presentación, Pozo y Mantilla fueron recibidas como las principales apuestas para el magazine vespertino, aunque el nombre y la fecha de estreno del espacio todavía no han sido revelados.

Maju Mantilla señaló que asume el proyecto con responsabilidad y entusiasmo. “Estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti, Ethel. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso”, expresó Mantilla durante el evento. Ambas comunicadoras destacaron el profesionalismo de su dupla y la oportunidad de conectar con una audiencia diversa a través de un formato renovado.

El público permanece atento a los próximos anuncios sobre el nombre y horario exacto del programa.