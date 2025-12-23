Perú

Ethel Pozo regresa a la TV en marzo 2026 con la conducción del reality ‘La Granja VIP’: ¿de qué se trata el programa?

La conductora lideraría el formato internacional basado en ‘The Farm’, donde los famosos deberán sobrevivir y trabajar en una granja real bajo vigilancia permanente y sin comodidades.

Ethel Pozo conducirá La Granja Vip, según Paty Lorena. TikTok

Después de su despedida de América Hoy, Ethel Pozo regresará a la pantalla chica a través de Panamericana. La hija de Gisela Valcárcel estaría a cargo de la conducción de ‘La granja VIP Perú’, un reality basado en la franquicia sueca ‘The Farm’ que llegará al país en marzo de 2026. La noticia se encargó de difundirla la productora y tiktoker Paty Lorena.

Pese a que Panamericana no ha hecho el anuncio oficial, suena fuerte el ingreso de Ethel al canal. Sumándose a la lista de figuras que han apostado por la ‘Esquina de la televisión’, como es el caso de Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Christian Rivero.

¿De qué trata La Granja VIP?

‘La granja VIP Perú’ es una adaptación del exitoso formato que ha tenido versiones en países como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México, y que ha generado importantes niveles de audiencia en América Latina. El programa reunirá a 18 celebridades peruanas de diferentes ámbitos, quienes deberán convivir y trabajar en una granja real, alejados de los lujos y la comodidad de la vida urbana a la que están acostumbrados. El reality contará con 40 cámaras instaladas en todo el predio y la vigilancia será continua durante las 24 horas del día.

El canal ha mantenido en reserva la identidad de los 18 participantes, aunque adelantó que se tratará de personalidades reconocidas en el espectáculo, el deporte, la música, las redes sociales y la televisión. En el spot promocional, lanzado en la preventa de Panamericana, se mencionó la presencia de cantantes, influencers, exconcursantes de realities, actores y creadores de contenido, generando expectativa en el público.

Aún se desconoce la lista oficial, pero en redes sociales ya circulan nombres de posibles figuras como Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Rocío Miranda.

La Granja VIP es la
La Granja VIP es la nueva apuesta de Panamericana TV.

Respecto al formato, ‘La granja VIP Perú’ desafiará a los famosos a adaptarse a una vida rural, realizando tareas propias del campo como cultivar hortalizas, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras. Los participantes serán eliminados periódicamente, generalmente después de perder competencias o duelos frente a sus compañeros. La convivencia será uno de los principales retos, ya que deberán compartir recursos limitados y organizarse para mantener la granja en funcionamiento.

Panamericana TV promociona el reality como “el formato que conquista al mundo”, resaltando su carácter familiar y la oportunidad de ver a celebridades enfrentando situaciones completamente fuera de su zona de confort. Cada semana, el programa incluirá competencias, juegos grupales, dinámicas inesperadas y desafíos que podrán modificar el curso de la competencia y la permanencia de los participantes.

Primer programa propio de Ethel Pozo

La conducción de Ethel Pozo marcará un nuevo desafío profesional para la presentadora, quien se consolida como uno de los rostros más reconocidos en la televisión peruana. Sin embargo, ella no sería la única conductora. La hija de Gisela Valcárcel estaría acompañada por una segunda persona, cuyo nombre ya viene siendo voceado. Se trataría de Laura Spoya.

Ethel Pozo ingresará a Panamericana
Ethel Pozo ingresará a Panamericana para conducir La Granja VIP, según Paty Lorena

La llegada de ‘La Granja VIP Perú’ forma parte de una apuesta de Panamericana TV por fortalecer su programación con propuestas internacionales y realities de alto impacto, en medio de una competencia creciente por la audiencia y la atención de las plataformas digitales. El formato promete combinar entretenimiento, convivencia, trabajo en equipo y desafíos físicos y emocionales, bajo la premisa de que en la granja no importa la fama, sino la disciplina, la actitud y la capacidad de adaptación de cada participante.

De esta manera, Ethel Pozo retorna a la televisión abierta con uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada, mientras Panamericana TV busca posicionar ‘La Granja VIP Perú’ como la gran apuesta familiar para el primer semestre de 2026.

Los concursantes deberán sembrar, cuidar animales y competir por beneficios bajo cámaras encendidas las 24 horas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

