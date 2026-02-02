Pati Lorena confirmó que la modelo estará desde el primer día en el magazine de América Televisión, luego de su exitosa participación en ‘Estás en Todas’ | TikTok

El regreso de América Hoy marca uno de los estrenos más esperados en la televisión peruana este lunes 2 de febrero de 2026. En medio de especulaciones y rumores sobre la conformación del panel, una fuente clave reveló que Melissa Paredes integrará el equipo de conducción en el debut del magazine de América Televisión.

El anuncio fue adelantado por Pati Lorena, exproductora de televisión, quien aseguró que la modelo estará presente desde el primer programa, tras el retiro de Ethel Pozo en 2025.

La información difundida por Lorena a través de sus redes sociales ha generado expectativas en la audiencia. Según la exproductora, Janet Barboza y Edson Dávila continuarán como conductores principales, mientras que la identidad de la tercera presentadora se mantenía en reserva.

En un video de TikTok, Lorena sostuvo: “Ay, hijita, los chismes me llegan en avalancha. Mañana (2 de febrero) empieza América Hoy en América Televisión, ¿Y adivinen quién va a estar?, Sí Melissa Paredes”, dejando entrever la inminente presencia de Paredes.

Melissa Paredes aparecerá como conductora en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

La presencia de Melissa Paredes, quien retornará al magazine luego de su paso por otros formatos televisivos, responde a los resultados positivos obtenidos por la modelo en el programa Estás en Todas.

“¿Por qué la han llamado? Porque el sábado que estuvo en Estás en Todas hizo picos de rating que nunca habían hecho ni con Jazmín Pinedo ni con Natalie Vértiz. Así es mi vida”, explicó Lorena.

Según la misma fuente, su intervención originalmente estaba programada para el martes, pero fue adelantada para el estreno, a pedido de la productora Michelle Alexander. “Ella viene el martes, pero el señor Gripa dice que habló con Michelle Alexander y que pidió que mañana (2 de febrero) vaya Melissa”, añadió la exproductora.

Aunque la participación de Paredes ha sido presentada como una invitación especial para el inicio de temporada, su experiencia previa en televisión ha dado lugar a especulaciones sobre una posible integración definitiva al equipo titular de América Hoy.

Mientras tanto, la productora también deslizó la posibilidad de que Xiomy Kanashiro y Christian Domínguez aparezcan como invitados en el estreno.

Melissa Paredes habló de la posibilidad de volver a América Hoy

En diálogo con Infobae Perú, Melissa Paredes se refirió a la opción de regresar como presentadora de América Hoy. Tras su abrupta salida en 2021, la modelo no descartó la posibilidad de reintegrarse al programa.

“Siempre y cuando sea trabajo, yo feliz. Yo más que feliz de trabajar, de seguir adelante, que es lo más importante, tengo a mi hija, tengo que salir adelante por ella, seguir en lo mío, trabajando”, sostuvo Paredes.

La conductora también opinó sobre el nuevo rumbo profesional de Ethel Pozo, quien tras su paso por América Hoy se sumará a un proyecto en Panamericana Televisión. “Desearle suerte. Igual, Canal 5 es una antena fría, la verdad. Yo estuve ahí un tiempito corto, cuando salí de América Hoy. Y es una antena muy fría, pero nada, desearle suerte”, declaró.

Melissa Paredes apareció como conductora de ‘Estás en todas’ junto a ‘Choca’ Mandros. América TV

Respecto a su reciente experiencia como invitada en Estás en Todas, Paredes valoró los resultados obtenidos en audiencia. “Fue una sorpresa cuando me dieron el rating. Me pareció lindo… yo fui, la pasé muy bonito de invitada, de a poco vamos a ver qué pasa”, expresó la actriz, quien reconoció la buena recepción del público y el impacto generado por su presencia en el programa.

El estreno de la nueva temporada de América Hoy genera expectativa tanto por la renovación de su panel como por la posibilidad de ver a Melissa Paredes nuevamente en un rol protagónico dentro de la pantalla chica nacional.