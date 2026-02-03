Perú

Xiomy Kanashiro es presentada como la nueva conductora de ‘América Hoy’: “Aquí me quedo”

La novia de Jefferson Farfán sorprendió como la colaboradora oficial del programa, por lo que será parte del staff de forma permanente

La novia de Jefferson Farfán sorprendió como la colaboradora oficial del programa, por lo que será parte del staff de forma permanente | América TV

Xiomy Kanashiro se incorporó oficialmente al equipo de ‘América Hoy’ como nueva conductora, sumándose al panel que integran Janet Barboza y Edson Dávila. Su llegada al programa matutino, transmitido desde Lima, generó expectativa entre los seguidores, quienes esperaban conocer la identidad de la nueva figura que completaría el trío de conducción.

La presentación de Kanashiro se realizó en la emisión del martes 3 de febrero, luego de que la producción mantuviera el misterio durante el estreno de la temporada el día anterior. La noticia se comunicó tras los primeros minutos del programa, confirmando que la novia de Jefferson Farfán asumirá el rol de colaboradora oficial. Este formato ya había sido utilizado anteriormente, permitiendo que algunas figuras participen ciertos días de la semana, sin ocupar un lugar permanente de lunes a viernes.

A diferencia de colaboradoras anteriores, la presencia de Xiomy Kanashiro promete una participación más activa en la conducción. Desde su primera aparición, compartió pantalla y protagonismo junto a Barboza y Dávila, consolidando su lugar en el staff principal de ‘América Hoy’.

Durante su presentación oficial, Kanashiro expresó su agradecimiento por la oportunidad de integrarse al programa en vivo.

La carismática Xiomy Kanashiro saluda sonriente en su primera aparición como presentadora del programa América Hoy, luciendo un elegante vestido turquesa (América TV)
“Muchísimas gracias a toda la producción, a todo el público que nos está viendo. Primera vez que piso América Hoy, mi nueva casa, agradecer a cada uno de ustedes. Me siento feliz y emocionada y aquí me quedo”, afirmó con visible emoción.

Esta declaración marcó el inicio de una nueva etapa profesional para la comunicadora, quien ya contaba con experiencia previa en televisión.

El arribo de Xiomy Kanashiro se produce en un momento clave para el programa, que busca renovar su propuesta y mantener el interés de la audiencia. Con su integración, la producción apuesta por fortalecer la dinámica entre los conductores y ofrecer contenidos frescos en cada emisión. La participación de la pareja de Jefferson Farfán añade un elemento de interés mediático, dado el perfil público de ambos.

En las redes sociales, la noticia generó comentarios y reacciones diversas entre los seguidores de ‘América Hoy’, quienes destacaron la energía mostrada por la nueva conductora durante su debut. La expectativa por su desempeño en esta nueva etapa se refleja en la audiencia, que sigue de cerca los cambios en el elenco del programa matutino.

La carismática Xiomy Kanashiro saluda sonriente en su primera aparición como presentadora del programa América Hoy, luciendo un elegante vestido turquesa (América TV)

Xiomy Kanashiro anunció triste pérdida

El inicio de esta nueva etapa coincidió con un momento personal difícil para Xiomy Kanashiro, quien compartió con su audiencia una noticia sensible. En días recientes, la conductora utilizó sus redes sociales para comunicar: “Hoy te digo adiós”, acompañado de un mensaje dedicado a quien consideraba una persona importante en su vida.

Sé que me cuidas desde donde estés, siempre vivirás en mi recuerdo”, publicó Kanashiro, visibilizando el impacto de esta pérdida en su entorno familiar y emocional. La declaración generó muestras de solidaridad entre colegas y seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y aliento.

La conductora reconoció públicamente el apoyo recibido en estos días difíciles y agradeció las muestras de cariño. “Gracias a todos por sus palabras, me reconforta saber que no estoy sola en este momento”, compartió en una historia posterior. Esta apertura permitió que el público conociera un aspecto más íntimo de la nueva figura de ‘América Hoy’, en un contexto marcado por la exposición mediática y el acompañamiento colectivo.

Xiomy Kanashiro anuncia lamentable pérdida:
Xiomy Kanashiro anuncia lamentable pérdida: “Hoy te digo adios”

La noticia de la pérdida personal sumó un matiz emotivo a su debut televisivo, reafirmando su compromiso con el programa pese a las circunstancias. La producción respaldó a Kanashiro en su primera semana como conductora, valorando su profesionalismo y disposición para asumir el reto en medio de una situación personal compleja.

